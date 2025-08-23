Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch ngày 23/8, giá mua/ bán vàng miếng SJC phổ biến tăng 1,2 triệu đồng/lượng sau 7 phiên giằng co (15 – 22/8), lần lượt 125,6 triệu – 126,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay…

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh đều thêm cả triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và và bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 23/8, các hệ thống lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 125,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 126,6 triệu đồng/lượng. (VnEconomy cập nhật từ thị trường)

So với giá chốt phiên 22/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại Phú Quý niêm yết ở mức 124,6 triệu – 126,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 22/8, giá giao dịch vàng miếng SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 126 triệu – 126,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu và 1,2 triệu đồng/lượng ở hai chiều mau và bán.

Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì giá mua, bán vàng miếng SJC ổn định ở mức 124,6 triệu – 126,6 triệu đồng, giữ nguyên so với phiên hôm qua (22/8).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 23/8. (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Xu hướng tăng giá cũng diễn ra trên thị trường vàng nhẫn “ 4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ ghi nhận sự phân hoá rõ rệt, với mức tăng dao động từ 500 nghìn – 1,4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 23/8.

Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu – 121 triệu đồng/lượng. Cập nhật đến 11 giờ ngày 23/8, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 22/8, thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 118,5 triệu đồng – 121,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Tính đến 11 giờ ngày 23/8, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, tính đến 11 giờ ngầy 23/8, Công ty DOJI niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 118,8 triệu đồng – 121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, đi kèm giá bán ra cao nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 118,7 triệu – 121,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Lúc 11 giờ ngày 23/8, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 23/8 so với phiên 22/8. (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Trong phiên 23/8, Phú Quý cũng ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 22/8.

Sau chưa đầy 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 11 giờ, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 118,3 triệu – 121,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng 23/8.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 118,65 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 121,55 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Tuy nhiên, sau hơn 20 phút mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá giao dịch ở mức 118,75 triệu – 121,65 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,8 triệu – 111 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (22/8). Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.