eBay khước từ lời chào mua 56 tỷ USD từ GameStop

eBay đã từ chối đề xuất mua lại trị giá 56 tỷ USD từ nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop, coi đây là một lời chào mua “không đáng tin cậy và cũng không hấp dẫn”.

Cách đây ít ngày - GameStop, công ty với giá trị vốn thị trường 10,3 tỷ USD - đã công bố một đề xuất mua lại bằng tiền mặt và cổ phiếu để thâu tóm eBay, một doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn gấp hơn bốn lần so với GameStop.

Trong một lá thư gửi tới CEO của GameStop, ông Ryan Cohen, được công bố vào ngày 12/5, eBay cho biết Hội đồng Quản trị của công ty đã "xem xét kỹ lưỡng đề xuất của GameStop và quyết định từ chối đề xuất đó".

Lý do được phía eBay đưa ra cho lời từ chối này là sự thiếu chắc chắn về các yếu tố tài chính để thực hiện thỏa thuận, đòn bẩy và các rủi ro vận hành của doanh nghiệp sau sáp nhập, cũng như vấn đề quản trị của GameStop.

Việc từ chối này có thể dẫn tới việc GameStop theo đuổi một vụ thâu tóm mang tính thù địch (hostility bid). Khả năng này là rõ ràng vì vào tuần trước, CEO Cohen cho biết ông có thể đưa thẳng đề xuất mua lại đến các cổ đông của eBay - theo tờ báo Financial Times.

Khi chào mua eBay, GameStop cho biết họ đã nắm một cổ phần 5% trong eBay. Đề xuất của GameStop định giá eBay ở mức 125 USD mỗi cổ phiếu, đề nghị trả một nửa bằng tiền mặt và một nửa bằng cổ phiếu GameStop để hợp nhất hai công ty làm một.

Mức giá chào mua trên cao hơn 46% so với giá đóng cửa của cổ phiếu eBay vào ngày 4/2 - thời điểm GameStop bắt đầu tích lũy cổ phần trong eBay.

Ông Cohen đã nói với Hội đồng Quản trị của eBay rằng việc sáp nhập sẽ cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận, và rằng công ty sau kết hợp có thể trở thành một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tập trung vào các mặt hàng sưu tầm, trò chơi và cộng đồng đam mê.

Kế hoạch mua lại eBay của GameStop được hậu thuẫn bởi khoản vay tiềm năng 20 tỷ USD từ ngân hàng đầu tư TD Securities của Canada.

Trong một lá thư gửi GameStop, được công bố trong một hồ sơ vào ngày 12/5, TD cho biết họ "rất tự tin" có thể huy động số tiền này nếu GameStop nhận được xếp hạng tín nhiệm ở cấp khuyến nghị đầu tư (investment grade) từ ít nhất hai trong số ba tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu eBay tăng 2,1% trong phiên ngày 12/5, còn cổ phiếu GameStop giảm gần 3,5%.

Đề xuất mua lại eBay, một công ty lớn hơn mình nhiều lần, là câu chuyện gây sửng sốt mới nhất ở GameStop, công ty đã trở thành trung tâm trong cơn sốt cổ phiếu meme hồi đại dịch Covid-19. Tại thời điểm đó, vốn hóa thị trường của GameStop có lúc chớp nhoáng vượt 200 tỷ USD.

GameStop hiện đang sở hữu lượng tiền mặt trị giá 9 tỷ USD và cho biết sẽ sử dụng số tiền này để phục vụ kế hoạch mua lại.

Việc eBay trở thành mục tiêu mua lại của GameStop được coi là một trong những câu chuyện bất thường nhất trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn cầu trong những năm gần đây.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào tuần trước, ông Cohen nói ông “sẽ không chấp nhận một câu trả lời ‘không’” từ phía eBay. “Tôi sẽ không đi đâu cả”, ông tuyên bố về ý định mua lại eBay.