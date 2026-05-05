GameStop muốn mua lại eBay với giá gần 56 tỷ USD

GameStop - cái tên đã trở nên quen thuộc trong giới đầu tư trong cơn sốt cổ phiếu meme năm 2021 - vừa gây sửng sốt khi đưa ra đề nghị mua lại “gã khổng lồ” thương mại điện tử eBay với giá 55,5 tỷ USD...

Động thái này không chỉ thể hiện tham vọng mở rộng của GameStop mà còn là một bước đi chiến lược nhằm tạo ra một đối thủ cạnh tranh thực sự với Amazon - theo lời của CEO GameStop, ông Ryan Cohen.

Hãng tin CNN cho biết lời chào mua được GameStop đưa ra vào ngày thứ Hai (4/5), trong bối cảnh eBay đang có những nỗ lực tái định vị mình trên thị trường thương mại điện tử, nơi mà mức độ cạnh tranh các đối thủ như Walmart, Amazon, Shein và Facebook Marketplace đang ngày càng gay gắt.

GameStop đã đề xuất mức giá 125 USD cho mỗi cổ phiếu của eBay, một nửa trả bằng tiền mặt và một nửa trả bằng cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 46% so với giá đóng cửa của cổ phiếu eBay vào ngày 4/2, thời điểm GameStop bắt đầu xây dựng cổ phần 5% trong công ty này.

Đây là một động thái táo bạo khi GameStop nhắm tới một doanh nghiệp có quy mô lớn gấp bốn lần mình. Tính đến phiên ngày thứ Sáu tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của GameStop là 11,9 tỷ USD, trong khi eBay được định giá 46,2 tỷ USD - theo dữ liệu từ FactSet.

Cổ phiếu của eBay tăng hơn 5% trong phiên 4/5, còn cổ phiếu của GameStop giảm hơn 10%.

Theo hãng tin CNN, trong lá thư gửi tới Chủ tịch của eBay, CEO Cohen của GameStop cho biết công ty sẽ cắt giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận tại eBay. Ông cũng nhìn thấy lợi ích trong việc kết hợp các cửa hàng bán lẻ của GameStop với sự hiện diện trực tuyến của eBay. “Khoảng 1.600 địa điểm của GameStop tại Mỹ sẽ cung cấp cho eBay một mạng lưới toàn quốc”, ông nhấn mạnh trong thư.

Ông Cohen cũng bày tỏ quan điểm rằng eBay có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự với Amazon. Ông tin rằng eBay nên mở rộng mảng thương mại trực tiếp, loại hình mà ở đó các thương hiệu bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua các video phát trực tiếp.

Trong thư, ông Cohen cũng cho biết ông sẽ đảm nhận vai trò CEO của công ty sau khi sáp nhập. GameStop dự định dùng tiền mặt sẵn có và tiền đi vay để thực hiện vụ mua lại này, bao gồm một cam kết cho vay lên tới 20 tỷ USD từ ngân hàng đầu tư TD Securities.

eBay, được thành lập vào năm 1995, vẫn nằm trong số các trang thương mại điện tử hàng đầu tại Mỹ, nhưng đã mất thị phần đáng kể khi lĩnh vực này ngày càng mở rộng - theo công ty nghiên cứu thị trường Emarketer.

Công ty đã nhận được một “cú huých” từ đại dịch Covid-19 và đang cố gắng phát triển thêm dựa trên đà bứt phá đó, bằng cách đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) - một hướng đi đã làm hài lòng các cổ đông. Giá cổ phiếu của eBay đã tăng khoảng 52% trong năm qua và đã tăng 188% kể từ đầu năm 2020.

Vào tháng 2 năm nay, eBay đã đạt thỏa thuận mua lại nền tảng bán lại quần áo trực tuyến của Anh Depop từ Etsy với giá 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Anh Anh vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này.

Tuần trước, eBay đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên của năm tài khóa tăng 19%. Công ty cho biết tổng giá trị hàng hóa được giao dịch trên nền tảng trong quý đã tăng 18% lên 22,2 tỷ USD.

Về phần mình, GameStop nổi tiếng cách đây năm năm trong cơn sốt cổ phiếu meme, khi một đội quân các nhà đầu tư bán lẻ đổ xô vào cổ phiếu của công ty này, đẩy giá cổ phiếu GameStop tăng bùng nổ. Làn sóng nhà tư cá nhân này có mục đích là đẩy lùi các nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt cược rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm.

Mảng kinh doanh bán lẻ của GameStop đã gặp khó khăn trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các dịch vụ phát trực tuyến và tải xuống kỹ thuật số.

Ông Cohen đã lãnh đạo GameStop từ tháng 1/2021. Từ đó, công ty đã chuyển từ khoản lỗ ròng 381 triệu USD vào năm 2021 sang thu lãi ròng 418 triệu USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2026.