Cân nhắc phương án kéo dài metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành
Thanh Thủy
18/09/2025, 14:03
Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trấn Biên và sân bay Long Thành vốn đầu tư khoảng 65.000 tỷ đồng, dự kiến chia làm 3 đoạn tuyến. Trong đó đoạn 27 km kết nối đến sân bay đang cân nhắc phương án ngắn nhất để tiết kiệm chi phí và thuận lợi kết nối…
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đã chính thức đề xuất phương án hướng tuyến đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) về Trấn Biên, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và phát triển mô hình đô thị TOD theo hình thức đối tác công tư (PPP)
CHIA LÀM 3 ĐOẠN TUYẾN
Theo phương án từ đại diện đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South), dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) về Trấn Biên, sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5 km, dự kiến gồm 3 đoạn tuyến.
Theo liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trấn Biên, sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ do Nhà nước thực hiện.
Cụ thể, đoạn tuyến từ ga S0, phường Đông Hòa, TP.HCM đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (Khu công nghiệp Biên Hòa 1) khoảng 6,5 km; dự kiến được triển khai theo phương án đi trên cao nhằm giảm chi phí xây dựng. Với đoạn tuyến này, sẽ có hơn 1 km đi trên địa phận TP.HCM.
Đối với đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) khoảng 5 km, do đi qua khu vực đô thị dày đặc nên dự kiến sẽ xây dựng theo phương án đi ngầm.
Đối với đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành khoảng 27 km, sẽ có điểm đầu tại ga S2.4, trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và điểm cuối kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai để đi vào sân bay Long Thành.
CÂN NHẮC ƯU TIÊN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU
Đại diện đơn vị tư vấn Tedi South cho biết dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành đang cân nhắc chọn phương án đầu tư cho đoạn từ trung tâm hành chính mới đến sân bay Long Thành dài 27 km.
Đối với đoạn qua khu vực đất quốc phòng của Lữ đoàn 972 (Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, phường Long Hưng, Đồng Nai), đơn vị tư vấn đưa ra 2 phương án hướng tuyến.
Phương án 1, đi cắt ngang qua khu đất quân sự, dài khoảng 2 km và phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Biên Hòa (cũ) đến năm 2045 đang được trình thẩm định.
Phương án 2, đi vòng qua khu đất này có chiều dài tuyến hơn 4 km.
Đối với đoạn cuối tuyến, do sân bay Long Thành không có quỹ đất bố trí thêm hành lang tuyến nên để kết nối vào sân bay, tuyến dự kiến kết nối vào đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, đơn vị tư vấn đưa ra 3 phương án đề xuất.
Phương án 1, tuyến đi qua nút giao đường 319, rẽ trái và đi song song về bên trái đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Sau khi vượt qua Quốc lộ 51, tuyến kết nối với ga S17 của đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dài 7,7 km).
Phương án 2, tuyến sau khi qua nút giao đường 319, rẽ trái và đi song song về bên trái đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Sau đó rẽ phải, vượt qua đường sắt tốc độ cao, đường tỉnh 769, đi dọc theo kênh Bà Ký và kết nối vào ga S16 của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (chiều dài 8,7 km).
Phương án 3, tuyến qua nút giao đường 319, đi thẳng vượt đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đi theo trục đường 319, đường Trần Phú, sau đó kết nối vào ga S14 của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dài 11,6 km).
Trong các phương án đề xuất đối với 2 đoạn của đoạn tuyến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành, đại diện Tedi South đưa ra các phương án kiến nghị lựa chọn. Đối với đoạn qua khu vực đất quốc phòng, đơn vị tư vấn kiến nghị chọn phương án đi cắt ngang qua khu đất (phướng án 1) để giảm hơn 2 km chiều dài so với phương án đi vòng.
Đối với đoạn cuối tuyến, phương án được kiến nghị lựa chọn là phương án 2, bởi thuận tiện kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, chi phí đầu tư xây dựng thấp.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu, với các phương án đề xuất của đơn vị tư vấn, Sở Xây dựng đồng thuận với phương án hướng tuyến dự án ngắn nhất. Chính vì vậy, đối với đoạn qua khu đất quân sự thuộc đoạn tuyến kết nối đến sân bay Long Thành, nhà đầu tư cần phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện văn bản tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng phối hợp với liên danh nhà đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu xử lý các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, quy hoạch nếu có. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ có văn bản đăng ký làm việc với Bộ Quốc phòng về hướng tuyến dự án.
Trong các phương án đề xuất, liên danh nhà đầu tư đề xuất thêm phương án phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD, Transit - Oriented Development) dọc tuyến metro. Theo đó, nhà đầu tư đề xuất 7 khu vực TOD dọc tuyến với tổng diện tích gần 884 ha để làm cơ sở quy hoạch đô thị.
