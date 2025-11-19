EU hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 vì thuế quan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Ngọc Trang
19/11/2025, 10:29
Cơ quan điều hành EU nhận định môi trường bên ngoài vẫn nhiều thách thức, tiếp tục gây sức ép lên triển vọng kinh tế với rủi ro nghiêng về hướng suy giảm...
Liên minh châu Âu (EU) vừa nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 trong bối cảnh hoạt động kinh tế duy trì sức chống chịu tốt. Tuy nhiên, thuế quan cao hơn dự kiến từ Mỹ được dự báo sẽ gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng năm 2026.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế bán niên mới công bố, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tăng trưởng kinh tế của EU trong 3 quý đầu năm cao hơn kỳ vọng và được dự báo tiếp tục duy trì trong quý này nhờ tiêu dùng tư nhân và đầu tư tiếp tục được cải thiện.
EC dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 21 quốc gia thuộc khu vực đồng euro (eurozone) - tính cả Bulgaria, quốc gia dự kiến gia nhập khối tiền tệ chung từ ngày 1/1/2026 - sẽ tăng 1,3% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 0,9% trước đó. Năm 2024, tăng trưởng đạt 0,4%.
Trái lại, dự báo tăng trưởng năm 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 1,2% từ 1,4%. EC nhận định môi trường bên ngoài vẫn nhiều thách thức, tiếp tục gây sức ép lên triển vọng kinh tế với rủi ro nghiêng về hướng suy giảm. Trong đó, một phần áp lực đến từ việc Mỹ áp thuế quan bình quân đối với hàng xuất khẩu từ EU cao hơn so với mức giả định trong lần dự báo trước.
Trước đó, các kịch bản dự báo của EC giả định Mỹ áp thuế quan 10% lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ EU. Tuy nhiên, tuyên bố chung về khuôn khổ thỏa thuận thương mại có đi có lại, công bằng và cân bằng giữa Mỹ và EU công bố ngày 21/8/2025, ấn định mức thuế quan của Mỹ với hàng hóa EU là 15%, nhưng dành một số miễn trừ và ngoại lệ quan trọng cho các ngành như dược phẩm và chất bán dẫn, đồng thời áp mức thuế cao hơn với thép và nhôm.
Dự báo mới giả định toàn bộ mức thuế quan riêng theo từng quốc gia trong EU và từng ngành hàng sẽ được duy trì trong suốt giai đoạn dự báo.
“Dù môi trường bên ngoài vẫn nhiều thách thức, thị trường lao động vững chắc, sức mua được cải thiện và điều kiện tài chính thuận lợi vẫn được kỳ vọng sẽ nâng đỡ tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải. Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ từ Cơ chế Phục hồi và Tăng cường Khả năng Chống chịu (RRF) cùng các nguồn vốn khác của EU đang góp phần xoa dịu tác động của việc thắt chặt chính sách tài khóa ở một số quốc gia thành viên”, báo cáo của EC nhận định.
Lạm phát được dự báo tiếp tục hạ nhiệt trong năm 2026, xuống 1,9%. Con số này tăng nhẹ so với mức dự báo 1,7% trước đó nhưng vẫn dưới mức mục tiêu 2% của EU. Đà giảm của lạm phát dịch vụ và lương thực - thực phẩm được dự báo sẽ phần nào bị ghìm bớt bởi giá năng lượng tăng trở lại.
“Áp lực cạnh tranh gia tăng từ hàng nhập khẩu cùng việc đồng euro lên giá sẽ góp phần kiềm chế lạm phát ở nhóm hàng hóa phi năng lượng”, EC nhận định.
EC nhận định tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm xuống 6,2% vào năm 2026 và 6,1% vào năm 2027, từ mức 6,3% trong năm nay, phù hợp với xu hướng thu hẹp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động trong khối.
Đức - nước xuất khẩu chủ lực của EU - hiện được dự báo tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thay vì gần như đi ngang như trong dự báo trước đó.
