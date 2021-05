Facebook: 40% doanh nghiệp SME tại Việt Nam đã cắt giảm nhân sự

Con số được Facebook đưa ra tại Báo cáo về tình hình doanh nghiệp nhỏ năm 2021 (State of Small Business report) sau khi mạng xã hội lớn nhất hành tin này thực hiện cuộc khảo sát về tác động liên tục của Covid-19 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Trong thông tin vừa được đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam phát ra (do Facebook chưa có tư cách pháp nhân và cũng chưa thành lập văn phòng tại Việt Nam - PV), cho biết một năm sau đại dịch, môi trường kinh doanh tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới.

Theo khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phải đóng cửa vào tháng 2/2021 là 24%, so với mức trung bình toàn cầu là 16% vào tháng 10 và 29% vào tháng 5 năm 2020. Cũng theo báo cáo này, hiện có 78% doanh nghiệp SME trên Facebook tại Việt Nam đang hoạt động hoặc có hoạt động tạo doanh thu.

Báo cáo của Facebook cho biết, các doanh nghiệp SME chiếm 60-70% số người lao động ở hầu hết các quốc gia. 30% các doanh nghiệp SME đang hoạt động trên toàn cầu cho biết họ đã phải cắt giảm nhân sự kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Ngoài ra, 27% doanh nghiệp SME do phụ nữ làm chủ và 21% nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa này do nam giới làm chủ trên toàn thế giới phải đóng cửa do tác động của đại dịch, trong khi tỷ lệ này ở Việt Nam lần lượt là khoảng 20% và 25%. .

Đáng chú ý, báoc cáo của Facebook còn cho biết, 40% doanh nghiệp SME đang hoạt động tại Việt Nam đã buộc phải cắt giảm nhân sự, trong số đó, có tới 27% phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc trước tác động của đại dịch. Bên cạnh đó, 62% doanh nghiệp SME đang hoạt động trên Facebook tại Việt Nam cho biết doanh số bán hàng của họ trong tháng qua thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch.

Khảo sát của Facebook cũng cho thấy một số doanh nghiệp SME đã bắt đầu phân bổ lại nhân sự - 18% các doanh nghiệp SME đang hoạt động cho biết trong ba tháng qua, họ đã tuyển dụng lại những công nhân đã bị buộc thôi việc hoặc sa thải trước khi đại dịch bắt đầu. Khoảng 25% doanh nghiệp SME tham gia khảo sát tại Việt Nam báo cáo tăng doanh thu so với năm ngoái. 55% doanh nghiệp SME đang hoạt động trên Facebook tại Việt Nam cho biết tự tin vào khả năng tiếp tục hoạt động trong ít nhất 6 tháng nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn.

Báo cáo của Facebook cũng cho hay, doanh số bán hàng của doanh nghiệp SME tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp SME cho rằng một trong những lo lắng chính của họ là nhu cầu khách hàng đang giảm dần. 19% số doanh nghiệp SME đang hoạt động trên Facebook có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dòng tiền, và 24% quan ngại về những thách thức liên quan đến nhu cầu khách hàng giảm hoặc thiếu hụt khách hàng trong vài tháng tới.

Từ thực tế trên, Facebook đưa ra nhận định, các công cụ kỹ thuật số trở nên quan trọng hơn đối với nhiều doanh nghiệp SME trong việc giúp họ thích ứng với những thách thức hiện tại. Bởi, hơn một nửa (55%) các doanh nghiệp SME đang hoạt động trên toàn cầu cho biết họ sử dụng các công cụ kỹ thuật số để giao tiếp với khách hàng, chủ yếu thông qua quảng cáo và bán hàng hóa/dịch vụ.