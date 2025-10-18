Thứ Bảy, 18/10/2025

Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”

Ngô Anh Văn

18/10/2025, 09:58

Chiều ngày 17/10/2025, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch thành phố và Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”...

Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn
Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Tham dự Hội thảo có 200 đại biểu gồm lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cùng các chuyên gia, nhà tư vấn về quy hoạch và du lịch. Bên cạnh đó là đại diện các tập đoàn, hãng hàng không, công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị cung ứng dịch vụ, cơ sở đào tạo, cùng các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “​​Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn đối với thị trường trong nước và quốc tế”.

Theo bà Hạnh,  Đà Nẵng đã bước vào bối cảnh mới với cơ hội to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong việc đồng bộ hạ tầng, chất lượng dịch vụ trên địa bàn rộng lớn. Thực tế đó buộc phải có những hành động quyết liệt, kịp thời.

Đây là thời điểm cần thiết để triển khai điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng mới và tìm kiếm các giải pháp sao cho có thể khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với các giá trị truyền thống.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Mục tiêu đặt ra cho năm 2025 là tổng thu từ du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng – một mục tiêu đầy thách thức.

Trong bối cảnh tăng trưởng du lịch toàn cầu chỉ ở mức 5%, và khu vực châu Á tăng 1% theo báo cáo của UN Tourism (so với cùng kỳ năm 2024), Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất toàn cầu ( 21%) – đây là tín hiệu rất đáng mừng cho ngành du lịch nước nhà".

Theo ông Khánh, trong giai đoạn mới, Đà Nẵng tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Để đạt được các mục tiêu trên, ông Nguyễn Trùng Khánh đề xuất 07 định hướng trọng tâm cho Đà Nẵng trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục cải thiện hạ tầng, nâng cao kết nối điểm đến; đa dạng hoá các sản phẩm du lịch phù hợp với đa dạng nhu cầu khách du lịch quốc tế: du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm,...

Ưu tiên phát triển du lịch MICE, du lịch văn hoá, du lịch môi trường, du lịch nông thôn; Bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển du lịch xanh thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến du lịch;

Tập trung đổi mới marketing nội dung, tiếp thị mạng xã hội, tạo nền tảng số tích hợp quảng bá điểm đến đến khách hàng tiềm năng; Nâng cao nguồn nhân lực, chuẩn hoá công tác đào tạo bao gồm đội ngũ lao động trực tiếp và quản lý cấp cao về kỹ năng; Tiếp tục mở rộng các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho sự phát triển về thuế, đất đai, tín dụng,...

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Qua phân tích số liệu tại hội thảo, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cũng nhận định rằng du lịch Đà Nẵng vẫn đang đối diện với nhiều thách thức như: tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, lạm phát và căng thẳng địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch quốc tế; Biến đổi khí hậu và thiên tai, thời tiết cực đoan cũng đang gây ra những tác động đáng kể đến hoạt động du lịch của thành phố.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại Hội thảo.
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt, trong khi các sản phẩm du lịch mới và đặc trưng vẫn còn hạn chế, nhiều dự án động lực vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát huy hiệu quả; hạ tầng du lịch chưa đồng bộ…

Được biết trong chiến lược phát triển của ngành, để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng xác định một số định hướng và giải pháp trọng tâm. Đó là tập trung mở rộng không gian du lịch gắn với tiêu chuẩn xanh, phát triển các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa – lịch sử...

Cùng với đó là đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, triển khai các dự án động lực như Làng Vân, Nam Ô, Danang Downtown, Bà Nà – Suối Mơ và tăng cường kết nối giao thông liên vùng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế của miền Trung – Tây Nguyên.

