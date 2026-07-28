Fhome+ Hưng Lộc: Bệ phóng tương lai và giá trị gắn kết cộng đồng cho thế hệ trẻ tại thành Vinh

Không chỉ giải quyết bài toán an cư, tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc tiếp tục khẳng định sức hút khi vừa tạo dựng bệ phóng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai, vừa kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Tọa lạc tại tâm điểm phường Vinh Lộc, trung tâm mới của Nghệ An, tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc sở hữu vị trí đắt giá khi nằm trong quần thể đại đô thị Entiz The Fusion với quy mô lên tới gần 25ha. Nằm tại khu vực cửa ngõ kết nối giao thương sầm uất, dự án không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông đồng bộ của thành phố mà còn mở ra khả năng tiếp cận nhanh chóng đến các trung tâm hành chính, giáo dục và y tế chất lượng cao lân cận.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO SONG HÀNH CÙNG HỆ TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án chính là mô hình nhà ở xã hội (NOXH) thế hệ mới với tiêu chuẩn thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Điều này giúp xóa tan mọi định kiến cũ về nhà ở xã hội, kiến tạo nên chuẩn mực sống mới kết hợp hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian xanh rộng lớn và tính kết nối cộng đồng cao dành cho thế hệ cư dân trẻ.

Sự vượt trội trong chất lượng của tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc được thể hiện rõ qua sảnh đón tiếp sang trọng có chiều cao lên tới 5m và hệ thống hành lang rộng 2m thông thoáng, giúp tối ưu hóa luồng gió cùng ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, tòa nhà được trang bị 10 thang máy vận hành êm ái, bảo đảm năng lực di chuyển nội bộ nhanh chóng và an toàn, gạt bỏ nỗi lo tắc nghẽn vào các giờ cao điểm.

Là một phần thuộc đại đô thị Entiz The Fusion, cư dân tòa C1 được thụ hưởng trọn vẹn hệ thống h 45 tiện ích nội khu. Điểm nhấn nổi bật phải kể đến bể bơi vô cực phong cách resort với diện tích khoảng 220m2 mang lại không gian thư giãn, nâng cao sức khỏe cho người lớn và khu vực vui chơi cho trẻ em.

Hệ thống hơn 45 tiện ích kiến tạo không gian sống tận hưởng cho cư dân đa thế hệ. Ảnh dự án.

Không chỉ thế, dự án tiếp giáp công viên Hồ điều hòa quy mô gần 4,6ha, đóng vai trò như một "lá phổi xanh" điều hòa không khí và phục vụ các hoạt động tái tạo năng lượng cho cư dân đa thế hệ. Mọi sinh hoạt thường nhật đều được đảm bảo an toàn tối đa nhờ hệ thống an ninh camera 24/7 cùng dịch vụ lễ tân, bảo vệ, housekeeping và kỹ thuật tòa nhà vận hành chuyên nghiệp.

PHÁP LÝ MINH BẠCH ĐI KÈM CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TỐI ƯU

Bên cạnh không gian sống đáng mơ ước, Fhome+ Hưng Lộc còn điểm đúng tâm lý tài chính của các gia đình trẻ nhờ mức giá cạnh tranh và chính sách thanh toán “êm ái”. Các sản phẩm căn hộ tại tòa C1 được giới thiệu ra thị trường với mức giá khởi điểm chỉ từ 22,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT). Đây được đánh giá là mức chi phí vô cùng hợp lý, giúp các gia đình trẻ dễ dàng hiện thực hóa mục tiêu sở hữu tổ ấm đầu tiên tại thành Vinh.

Yếu tố an tâm hàng đầu của dự án nằm ở lộ trình pháp lý rõ ràng và cam kết tiến độ bàn giao nghiêm túc từ chủ đầu tư. Mốc tiến độ bàn giao căn hộ dự kiến rơi vào tháng 1/2027 (trong quý 1/2027). Đồng thời, thời hạn bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Sổ đỏ) dự kiến được triển khai ngay sau đó vào tháng 3/2027, bảo đảm tính minh bạch và bảo chứng pháp lý tối đa cho khách hàng.

Để hỗ trợ người mua nhà thuận lợi và dễ dàng, tiến độ thanh toán được chia nhỏ linh hoạt thành 6 đợt. Trong đợt 1, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán. Ngân hàng sẽ hỗ trợ giải ngân 80% giá trị căn hộ còn lại theo đúng từng mốc tiến độ, và đợt cuối cùng gia chủ chỉ cần hoàn tất 5% khi chính thức nhận Sổ đỏ vào tháng 3/2027.

Sở hữu căn hộ Fhome+ Hưng Lộc dễ dàng với giải pháp tài chính tối ưu, tương đương chi phí thuê nhà.

Với thời hạn vay kéo dài lên tới 25 năm cùng mức lãi suất ưu đãi chỉ khoảng 5,4%/năm, áp lực tài chính hàng tháng dành cho gia chủ được giảm thiểu tối đa. Tổng chi phí cả gốc và lãi mỗi tháng chỉ dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng, trong đó tiền gốc phải trả giai đoạn đầu chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng cho căn điển hình. Chi phí này hoàn toàn tương đương với tiền đi thuê nhà hiện tại, giúp các bạn trẻ dễ dàng chuyển từ vị thế "đi thuê" sang "làm chủ".

Có thể thấy, tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc không chỉ đơn thuần giải quyết bài toán an cư mà còn trao tặng cho thế hệ trẻ một môi trường sống toàn diện. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của thế hệ tương lai, đồng thời là nơi kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết trọn vẹn tại thành phố Vinh.

* Các Đối tác chính thức của Fhome+ Hưng Lộc:

Phúc Hưng: 0921 050 777

Five Star: 0923 797 999

Hoàng Huy: 0931 552 268

Haka Hub: 0919 688 916

Vnland: 0931 391 566

New Sky Land: 0854 888 283.