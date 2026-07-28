Việt Nam: Dư địa bất động sản hạng sang mở rộng khi giới siêu giàu gia tăng

Số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam được ước tính sẽ tăng từ 1.233 người vào năm 2026 lên gần 2.000 người vào năm 2031. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự phát triển của tầng lớp giàu có, mà còn mở ra dư địa phát triển cho phân khúc bất động sản hạng sang, nơi nhu cầu đầu tư và sở hữu tài sản giá trị cao tiếp tục gia tăng…

Thị trường nhà ở hạng sang Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khan hiếm nguồn cung sang giai đoạn chọn lọc hơn. Ảnh: Hoàng Bách

Theo báo cáo The Wealth Report 2026 của Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong những thị trường gia tăng tài sản nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới, với số lượng cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên tăng 59% trong giai đoạn 2026-2031. Mức tăng trưởng này đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, bên cạnh Indonesia, Ả Rập Xê Út, Ba Lan và Úc.

Đà tăng trưởng tài sản tại Việt Nam được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố nền tảng như: cơ cấu dân số trẻ; các cải cách kinh tế được đẩy mạnh; mức độ hội nhập ngày càng sâu với thị trường vốn quốc tế; cùng sự phát triển của các ngành hàng xa xỉ và lĩnh vực đầu tư mới.

NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN CÁ NHÂN

Trước hết, một trong những lợi thế cấu trúc nổi bật của Việt Nam là dân số trẻ. Với độ tuổi trung bình khoảng 33 tuổi, Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế trẻ nhất trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho lực lượng lao động, tiêu dùng nội địa và nhu cầu bất động sản dài hạn khi thu nhập người dân tăng lên và tầng lớp giàu có ngày càng mở rộng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cấp nhà ở liên tục, bao gồm cả sự tăng trưởng của thị trường nhà ở cao cấp.

Ngoài ra, Knight Frank cho rằng một loạt chính sách của Chính phủ đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình hình thành và tích lũy tài sản, bao gồm các chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới, cùng với dự kiến ​​thị trường chứng khoán sẽ được FTSE Russell phân loại lại thành Thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 năm 2026 cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng tài sản cá nhân trong dài hạn.

Thực tế, Việt Nam có 8 tỷ phú với tổng tài sản vượt 40 tỷ USD, tương đương 8% GDP quốc gia. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, cho thấy dư địa tăng trưởng tài sản còn rất lớn. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của các tỷ phú Việt Nam chỉ khoảng 57 tuổi, trẻ hơn đáng kể so với mức trên 64 tuổi tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Nghiên cứu của Knight Frank còn cho thấy hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng giàu có đang có sự thay đổi rõ nét. Thay vì tập trung vào việc sở hữu các sản phẩm thể hiện địa vị, người mua ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng lưu giữ giá trị lâu dài, tính độc bản, trải nghiệm cá nhân hóa và chất lượng thủ công tinh xảo. Đồng hồ xa xỉ, thời trang cao cấp, du thuyền, máy bay tư nhân và bất động sản hàng hiệu đang nổi lên như những lựa chọn được ưa chuộng.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN CỦA BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG

Ông Sơn Hoàng, Phó Giám đốc Bộ phận nghiên cứu thị trường, Knight Frank Việt Nam, cho rằng sự gia tăng của tầng lớp siêu giàu đã mở ra nhiều dư địa phát triển cho phân khúc bất động sản hạng sang, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của những điểm đến mới trên thị trường.

Cụ thể, ngoài Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì Nha Trang và Phú Quốc cũng sẽ là những thị trường bất động sản hạng sang thế hệ mới của Việt Nam. Các khu vực này được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng quy mô lớn, tăng trưởng du lịch và mức độ nhận diện quốc tế ngày càng cao. Trong đó, tại hai đô thị lớn nhất cả nước, các khu vực nhà ở cao cấp trong tương lai dần mở rộng ra ngoài những địa bàn truyền thống.

Tuy nhiên, thị trường nhà ở hạng sang tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khan hiếm nguồn cung sang giai đoạn chọn lọc hơn, nơi người mua đặt trọng tâm vào vị trí, tính riêng tư, chất lượng thiết kế, dịch vụ vận hành và năng lực quản lý tài sản dài hạn.

Cũng đề cập đến xu hướng này, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels (khu vực Đông Nam Á), nhận định trên toàn cầu, thị trường bất động sản hạng sang được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng của nhóm khách siêu giàu.

Cùng với đó, Branded Residence (bất động sản hàng hiệu) trở thành một phân khúc ngày càng quan trọng của thị trường bất động sản cao cấp. Hiện sơ bộ có hơn 220 dự án mới đang phát triển tại nhiều nơi, trong đó, Việt Nam kỳ vọng sẽ ghi nhận thêm khoảng 40 dự án đang hoạch định và triển khai.

Các chuyên gia cho rằng động lực từ quá trình gia tăng tài sản không chỉ tạo dư địa cho phân khúc nhà ở hạng sang, mà còn lan tỏa sang nhiều loại hình bất động sản khác. Theo đó, thị trường bất động sản thương mại Việt Nam cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là lực lượng dẫn dắt thị trường khi chiếm hơn một nửa tổng giá trị giao dịch trong những năm gần đây, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.

Ngoài ra, dữ liệu tiếp tục ghi nhận sự nổi lên của trung tâm dữ liệu (data centre) như một nhóm tài sản đầu tư mới tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số rộng hơn và nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Xu hướng trên phản ánh sự trưởng thành của thị trường bất động sản hạng sang Việt Nam và mở ra cơ hội cho cả các điểm đến truyền thống lẫn những thị trường mới nổi.