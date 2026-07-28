Xem xét cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển Đà Nẵng

Ngày 27/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: CTTĐT QH

Đề cập về cơ sở thực tiễn của dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 và đổi mới mô hình tăng trưởng, thì việc nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển để có cơ sở pháp lý xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, toàn diện, phát huy tối đa lợi thế mới sau hợp nhất, đồng thời khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

NHẤT TRÍ VỀ VIỆC XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Các cơ chế, chính sách đặc thù được đề xuất áp dụng đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tại thời điểm hiện nay, theo quy hoạch Thành phố Đà Nẵng được phê duyệt, trước mắt, sẽ hình thành khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng với quy mô khoảng 1.500ha ngoài khơi đối diện đường Nguyễn Tất Thành, gồm 5 cụm đảo nhân tạo đa chức năng và hệ thống đê, đảo điều tiết thủy văn, cảnh quan kết nối.

Theo định hướng sơ bộ, khu đô thị lấn biển bao gồm các khu chức năng chính như: nhà ở, du lịch quốc tế, thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, giải trí thời đại và các công trình hạ tầng đồng bộ; được định hướng phát triển thành khu đô thị - dịch vụ biển đa chức năng, tích hợp các không gian kinh tế chiến lược, phát triển du lịch, thương mại, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí chất lượng cao, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển xanh, thông minh, sinh thái, bền vững và gắn với quốc phòng, an ninh trên biển.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban và Thường trực các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Nghị định. Có ý kiến cho rằng, dự án khu đô thị lấn biển quy mô rất lớn, đề nghị Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành riêng cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án này như các dự án trọng điểm khác.

Phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Nghị định mở rộng hơn so với nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định hoặc quy định khác với các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15; nhiều cơ chế, chính sách quy định tại dự thảo Nghị định khác với luật hiện hành, thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đề nghị Chính phủ báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, hồ sơ dự thảo Nghị định kèm theo còn có dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu góp vào dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển quy định tại Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội”, nhưng không có hồ sơ dự án Nghị quyết kèm theo, nên không đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến nội dung này.

Nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Trung ương 3 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát nội dung quy định tại dự thảo Nghị định; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng những tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù. Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành và các Nghị quyết của Quốc hội phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi ban hành Nghị định.

Một số nội dung cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm về quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc, Chính phủ quy định và có biện pháp kiểm soát bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Trung ương 3 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

KHẨN TRƯƠNG TIẾP THU ĐẦY ĐỦ CÁC Ý KIẾN

Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan đã tích cực chủ động chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị định cơ bản đầy đủ theo quy định hiện hành. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã khẩn trương chủ động nghiên cứu, báo cáo đề xuất ý kiến về dự thảo nghị định. Trong đó nêu bật được nhiều nội dung cụ thể để tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng, để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng, phát triển Thành phố Đà Nẵng; cụ thể hóa Nghị quyết 136 và Nghị quyết 259 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng nhằm xác lập căn cứ pháp lý, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, có sức lan tỏa trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, UBND Thành phố Đà Nẵng và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đặc biệt là ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp để hoàn thiện và xem xét ban hành nghị định theo thẩm quyền.

Trong đó cần lưu ý, việc xây dựng, ban hành nghị định bảo đảm thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, đặc biệt lưu ý yêu cầu tại kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, Nghị quyết 136 và 259 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV về định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm và đúng đầy đủ quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật, bảo đảm các quy định nêu tại nghị định vừa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng vừa phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, không để lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Trên cơ sở kết luận của phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn thiện và ban hành kết luận phiên họp làm cơ sở để Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và quyết định ban hành nghị định theo thẩm quyền. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ số liệu thông tin, căn cứ đề xuất và các cơ chế chính sách đặc thù, kết quả tiếp thu chỉnh lý chất lượng dự thảo nghị định.