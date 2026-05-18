Flamingo ra mắt chính sách “Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%”: Thêm điểm tựa tài chính cho nhà đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tập đoàn Flamingo ra mắt chính sách “Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%”, áp dụng từ 18/5 đến 18/6/2026 tại các dự án bất động đang triển khai bán hàng, giúp khách hàng giảm áp lực trước biến động lãi suất trong 3 năm đầu.

Thị trường bất động sản bước đang vào giai đoạn ưu tiên giá trị thực và hiệu quả khai thác dài hạn, khách hàng quan tâm hơn đến những sản phẩm có thể khai thác vận hành ngay, đồng thời cần thêm các giải pháp tài chính an toàn để giảm áp lực trong giai đoạn đầu sở hữu.

Đáp ứng nhu cầu đó, Tập đoàn Flamingo triển khai chính sách “Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%”, áp dụng từ ngày 18/5/2026 đến 18/6/2026 dành cho khách hàng giao dịch thành công các sản phẩm BĐS tại các dự án: Flamingo Cát Bà (Hải Phòng), Flamingo Golden Hill (Ninh Bình), Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc (Thái Nguyên), Flamingo Heritage Onsen & Resort (Tuyên Quang) và Flamingo Ibiza Hải Tiến (Thanh Hóa).

Theo đó, khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng sẽ được cam kết trần lãi suất tối đa 8%/năm trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm giải ngân. Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng này, toàn bộ phần chênh lệch sẽ do chủ đầu tư hỗ trợ chi trả.

Flamingo Maison 108 mang đến bộ sưu tập 108 dinh thự siêu sang tại Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. (Ảnh: Flamingo).

Thực tế, 36 tháng đầu được xem là giai đoạn quan trọng đối với đa số người mua bất động sản. Việc kiểm soát chi phí vốn trong khoảng thời gian này giúp khách hàng có thêm dư địa để cân đối dòng tiền, giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường.

Mỗi dự án mang thương hiệu Flamingo đều sở hữu những lợi thế riêng về vị trí và hệ sinh thái vận hành. Từ bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Hải Phòng và Thanh Hóa, nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Tuyên Quang, đến dòng biệt thự sinh thái tại Thái Nguyên, đi cùng là các sản phẩm dịch vụ tiện ích đón đầu hạ tầng và du lịch địa phương, Flamingo đang hướng tới nhóm tài sản vừa có giá trị sử dụng thực tế, vừa có khả năng khai thác và tích lũy lâu dài.

Flamingo Ibiza Hải Tiến thu hút du khách 4 mùa với hệ tiện ích all-in-one. (Ảnh: Flamingo).

Trong bối cảnh thị trường đang hướng đến những quyết định đầu tư thận trọng hơn, các chính sách hỗ trợ tài chính dài hạn được xem là yếu tố gia tăng sức hút với người mua. Với “Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%”, Tập đoàn Flamingo kỳ vọng mang tới thêm một điểm tựa giúp khách hàng an tâm sở hữu tài sản và chủ động hơn trên hành trình đầu tư dài hạn.

* Thông tin chương trình:

Thời gian áp dụng: 18/5/2026 - 18/6/2026

Trần lãi suất tối đa: 8%/năm

Thời gian hỗ trợ: 36 tháng kể từ giải ngân

Chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch vượt mức 8%.