Dấu hiệu cảnh báo thị trường chuẩn bị điều chỉnh ngắn hạn

Sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong "vùng trũng thông tin" là dấu hiệu cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn do sự phân kỳ.

Chứng khoán toàn cầu không giữ được mức cao mới khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung không đạt nhiều kết quả đột phá, lạm phát tại Mỹ cao nhất 3 năm, thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đang trải qua một đợt bán tháo...

Ở thị trường Mỹ, chỉ số S&P 500 để mất ngưỡng 7.500 điểm, giảm -93 điểm trong phiên cuối tuần, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3/26. Chỉ số Dow Jones cũng để mất ngưỡng 50.000 điểm, giảm -537 điểm ở phiên cuối tuần qua. Chốt tuần, Dow Jones giảm nhẹ -0,2% trong khi S&P 500 vẫn giữ được thành quả, tăng nhẹ +0,1%.

Ở Châu Á, các thị trường lớn cũng giảm mạnh ở phiên cuối tuần, trong đó Kospi của Hàn Quốc giảm -6,12%, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần -2%, thị trường Đài Loan giảm -1,4%, v.v… Chốt tuần, thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ -0,1%, Nhật Bản sụt -2,1%, Trung Quốc lùi -1,1%, trong khi Đài Loan vẫn giữ được thành quả tăng nhẹ +0,4%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới sau 8 tuần tăng liên tiếp, tương đương với chuỗi tăng ở quý 1/2025. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.921,16 điểm, tăng +6,2 điểm (+0,33%).

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán BSC cho rằng, chỉ số VN-Index lập đỉnh cao mới nhưng đà tăng đã chậm lại, trong bối cảnh độ rộng thị trường khá co hẹp, thanh khoản ở mức nền thấp và khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng khá mạnh. Hiện tại, thị trường vẫn ở giai đoạn vùng trống thông tin hỗ trợ, cơ hội vẫn khá tập trung và chọn lọc.

BSC vẫn giữ nguyên quan điểm, bức tranh thị trường cho thấy sự thiếu đồng thuận rõ nét, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng đỉnh sẽ tăng lên. Với việc lạm phát đang quay trở lại trên thế giới và lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường có thể sớm bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, độ rộng thị trường suy giảm, dòng tiền tham sẽ tiếp tục thu hẹp và động lượng suy yếu khi chưa đầy 1/3 số cổ phiếu năm trên đường trung bình 200 ngày dù chỉ số VN-Index đang ở đỉnh cao mới.

Do vậy, nhà đầu tư nên thận trọng khi theo đuổi các cổ phiếu đã tăng quá mức trong môi trường này. Đây có thể là thời điểm tốt để tài trợ rủi ro bằng cách chốt lời một phần ở những cổ phiếu đã tạo ra lợi nhuận và có thêm dư địa để tham gia trong kịch bản thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh.

Về kỹ thuật, VN-Index lập đỉnh cao mới nhưng với sự lệch pha hiện có, việc tham chiếu chỉ số hầu như không có nhiều ý nghĩa. Trong kịch bản cổ phiếu trụ tiếp tục xoay vòng, VN-Index hoàn toàn có thể lên vùng đỉnh mới, tuy vậy điều quan trọng lúc này là dòng tiền dường như đã thận trọng hơn, không theo đuổi theo chiều tăng của giá.

Sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong "vùng trũng thông tin" là dấu hiệu cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn do sự phân kỳ. Khi chỉ số được kéo bởi các trụ đơn lẻ để phục vụ mục đích điều tiết trong khi đa số cổ phiếu bị bán ròng, rủi ro một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là tất yếu để đưa định giá về mức cân bằng.

Thanh khoản khả năng giảm xuống và mặt bằng cổ phiếu chỉ có thể còn dao động ở vùng 1.800 điểm nếu loại trừ nhóm Vingroup trong chỉ số Vn-Index.

Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn. Các nhóm cổ phiếu nên chú ý gồm: Vingroup, Ngân hàng, Logistics, Dầu khí, Chứng khoán, Thực phẩm, Cao su tự nhiên, Bất động sản dân cư, …

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS nhận định: Chỉ số chứng khoán toàn cầu loại trừ cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa của Mỹ của Bloomberg đã giảm mạnh 2% và xác lập xu hướng giảm ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng ở hầu hết các thị trường chứng khoán như chỉ số Nasdaq, Dow Jones, Kospi,…

Các chỉ báo cần theo dõi trong tuần giao dịch tới là chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, đây là các chỉ báo phản ánh nỗi lo ngắn hạn của lạm phát. Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng giao dịch trong tuần giao dịch này khi lo ngại rủi ro điều chỉnh có thể gia tăng.

Chứng khoán Mirae Asset, khi thị trường đang ở vùng đỉnh lịch sử, xu hướng được kỳ vọng sẽ dịch chuyển sang trạng thái thận trọng hơn, ưu tiên việc kiểm soát tỷ trọng thay vì mua đuổi giá cao. Theo đó, dòng tiền trên thị trường kỳ vọng có sự phân hóa, hướng đến nhóm cổ phiếu có nền tảng nội tại vững chắc, định giá hợp lý và sở hữu câu chuyện tăng trưởng chưa phản ánh hết vào giá.