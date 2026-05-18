Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi

Trọng Hoàng

18/05/2026, 10:23

Chủng virus Ebola hiếm gặp chưa có vaccine đang lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, buộc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế trong bối cảnh nguy cơ dịch lan rộng xuyên biên giới và hệ thống y tế khu vực bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang…

Ebola, được cho là có nguồn gốc từ loài dơi, có thể gây xuất huyết nghiêm trọng và suy đa cơ quan. Ảnh: Mage Point FR
Ebola, được cho là có nguồn gốc từ loài dơi, có thể gây xuất huyết nghiêm trọng và suy đa cơ quan. Ảnh: Mage Point FR

Đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang khiến cộng đồng y tế toàn cầu đặc biệt lo ngại khi số ca tử vong và nghi nhiễm tăng nhanh, trong khi virus đã xuất hiện tại Uganda và có nguy cơ lan rộng ra nhiều quốc gia châu Phi khác.

Ngày 18/5, World Health Organization đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát Ebola hiện nay là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này đối với các nguy cơ y tế xuyên biên giới.

Theo WHO, đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều so với những gì đang được phát hiện và báo cáo, do tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao cùng số ca nghi nhiễm liên tục gia tăng tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

EBOLA LÀ GÌ VÀ VÌ SAO ĐỢT DỊCH LẦN NÀY ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM?

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, được cho là có nguồn gốc từ loài dơi ăn quả và lây từ động vật sang người trước khi lan giữa người với người thông qua máu hoặc dịch cơ thể.

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sau đó tiến triển thành nôn mửa, tiêu chảy, phát ban và xuất huyết nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng.

Từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1976, Ebola đã gây hơn 40 đợt bùng phát tại châu Phi và khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng trong 50 năm qua.

WHO cho biết đợt dịch hiện nay liên quan tới chủng Bundibugyo - một biến thể Ebola hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm do hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel-Roger Kamba, tỷ lệ tử vong của chủng này có thể lên tới 50%. Điều khiến giới chuyên gia lo ngại hơn là vaccine Ebola phổ biến hiện nay - Ervebo - được phát triển chủ yếu để chống lại chủng Zaire, nên không phù hợp với virus Bundibugyo.

Tiến sĩ Simon Williams, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Swansea, nhận định Ebola không lây nhanh như Covid-19 hay bệnh sởi, nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn rất nhiều.

“Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và có thể gây chết người ở mọi nhóm tuổi, không chỉ người già hay người có bệnh nền”, ông cho biết. Hiện việc kiểm soát Ebola chủ yếu dựa vào phát hiện sớm, cách ly bệnh nhân, truy vết người tiếp xúc và hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, những biện pháp này đang gặp nhiều trở ngại tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

XUNG ĐỘT VŨ TRANG KHIẾN KIỂM SOÁT DỊCH TRỞ NÊN KHÓ KHĂN

Tâm điểm đợt bùng phát hiện nay là tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo- khu vực vốn nhiều năm chìm trong xung đột và bất ổn an ninh.

Theo WHO, tính đến nay khu vực này đã ghi nhận hơn 300 ca nghi nhiễm và ít nhất 88 ca tử vong nghi do Ebola. Một số ca bệnh xác nhận cũng đã xuất hiện tại thủ đô Kinshasa và thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Đáng chú ý, Uganda đã ghi nhận hai ca nhiễm Ebola ở những người từng di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang nước này. Một bệnh nhân đã tử vong tại thủ đô Kampala. WHO cảnh báo toàn bộ 10 quốc gia có chung đường biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo đều đang đối mặt nguy cơ cao nếu dịch tiếp tục lan rộng.

Giới chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Ebola khó kiểm soát là hệ thống y tế tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang bị suy yếu nghiêm trọng bởi xung đột kéo dài. Nhiều khu vực tại Ituri và Bắc Kivu nằm dưới ảnh hưởng của các nhóm vũ trang. Các cơ sở y tế từng bị tấn công trong những đợt bùng phát Ebola trước đây, khiến người dân e ngại tới bệnh viện điều trị.

Giáo sư Paul Hunter của Đại học East Anglia cho biết tâm lý sợ hãi và thiếu niềm tin vào hệ thống y tế có thể khiến nhiều người bệnh tiếp tục ở lại cộng đồng, từ đó làm tăng nguy cơ lây lan cho gia đình và những người tiếp xúc gần.

Bên cạnh đó, hoạt động di cư, giao thương và đi lại xuyên biên giới tại khu vực Đông Phi cũng khiến việc truy vết người tiếp xúc và giám sát dịch tễ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Các chuyên gia cho rằng virus có thể đã âm thầm lây lan trong cộng đồng suốt nhiều tuần trước khi được phát hiện chính thức. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), giới chức y tế chỉ được cảnh báo về ổ dịch thông qua mạng xã hội vào ngày 5/5, khi số người tử vong đã lên tới khoảng 50 người.

Tiến sĩ Anne Cori, chuyên gia mô hình hóa bệnh truyền nhiễm tại Imperial College London, cho rằng việc phát hiện chậm khiến các biện pháp truy vết tiếp xúc - công cụ quan trọng nhất để kiểm soát Ebola - trở nên khó triển khai hiệu quả hơn rất nhiều.

WHO KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐỂ NGĂN DỊCH LAN RỘNG

WHO cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế nhằm thúc đẩy phối hợp ứng phó giữa các quốc gia, huy động nguồn lực y tế và tăng cường giám sát dịch tễ tại khu vực biên giới.

Cơ quan này kêu gọi các nước kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, triển khai kiểm tra y tế xuyên biên giới và hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo cũng như Uganda tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và cách ly.

Tuy nhiên, WHO cũng khuyến cáo các quốc gia không nên đóng cửa biên giới hoặc hạn chế thương mại và đi lại một cách cực đoan, do điều này có thể khiến người dân di chuyển qua các tuyến không chính thức và làm giảm hiệu quả giám sát dịch bệnh.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders) đánh giá tốc độ lây lan của đợt dịch hiện nay là “cực kỳ đáng lo ngại” và cho biết đang chuẩn bị triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo WHO, nguy cơ lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở bản thân virus Bundibugyo mà còn ở khả năng hệ thống y tế tại các vùng xung đột bị quá tải hoặc sụp đổ trước khi dịch được kiểm soát.

Dù Ebola khó trở thành đại dịch toàn cầu như Covid-19 do chủ yếu lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, giới chuyên gia cảnh báo nếu không được khống chế nhanh chóng, đợt bùng phát hiện nay vẫn có thể trở thành cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng đối với khu vực châu Phi.

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

07:34, 14/05/2026

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

14:10, 12/05/2026

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

10:13, 18/05/2026

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Từ khóa:

các biện pháp kiểm soát dịch dịch bệnh Ebola sức khỏe Vneconomy WHO

Đọc thêm

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Việt Nam hiện có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, khoảng 156,8 triệu tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong tư duy sản xuất hiện đại, phụ phẩm không còn bị xem là chất thải mà trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh...

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Con tàu MV Hondius hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hàng khách đã tỏa về 13 quốc gia…

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là "Cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp". Đây là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh…

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Thời gian gần đây, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo, người dân có thể gặp nhiều nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Đến năm 2030, quy mô nhóm người cao tuổi toàn cầu có thể lớn gấp đôi nhóm trẻ em dưới 5 tuổi...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Herbalife được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Vì cuộc sống cộng đồng tại Rồng Vàng 2026

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Thế giới

3

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Dân sinh

4

Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn

Địa phương

5

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy