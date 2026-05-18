Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới mọi hình thức

Chính phủ Ấn Độ hôm thứ Bảy (16/5) ban hành quy định siết nhập khẩu bạc dưới hầu hết các hình thức. Quy định này có hiệu lực ngay sau khi công bố.

Ấn Độ - nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - đang tìm cách hạn chế lượng bạc nhập khẩu. Biện pháp mới được dự báo sẽ làm giảm nguồn cung bạc vào thị trường nội địa, qua đó có thể đẩy giá bạc trong nước lên cao hơn so với giá quốc tế.

Việc Ấn Độ giảm nhập khẩu bạc cũng có thể gây áp lực lên giá bạc toàn cầu, bởi nước này là thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng hơn 80% nhu cầu trong nước.

Theo quy định mới, Ấn Độ đưa thỏi bạc có độ tinh khiết 99,9% và các dạng bạc bán thành phẩm khác vào danh mục hàng hóa bị hạn chế nhập khẩu. Trong năm tài khóa trước, hai nhóm sản phẩm này chiếm hơn 90% tổng lượng bạc nhập khẩu của quốc gia Nam Á này.

“Quy định mới sẽ giúp làm giảm nhập khẩu và khiến nguồn cung bạc trên thị trường nội địa thắt chặt hơn", ông Chirag Thakkar, CEO công ty nhập khẩu bạc Amrapali Group Gujarat, nhận xét với hãng tin Reuters.

Quyết định siết nhập khẩu bạc còn nhằm ngăn các nhà giao dịch tận dụng chênh lệch thuế quan sau khi Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu kim loại quý. Vào đầu tuần trước, New Delhi đã tăng thuế quan nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%. Ngoài mức thuế này, vàng và bạc nhập khẩu còn chịu thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST) 3%.

Quy định hạn chế nhập khẩu bạc cũng áp dụng với các hợp kim bạc có pha vàng hoặc bạch kim. Các biện pháp trên nằm trong nỗ lực hạn chế dòng kim loại quý nhập khẩu, qua đó giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao.

Sau khi mức thuế quan với vàng và bạc tăng lên 15%, giới chức Ấn Độ lo ngại các nhà nhập khẩu có thể đưa bạc vào nước này qua Dubai để hưởng mức thuế thấp hơn theo thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cách làm này có thể giúp họ tránh một phần mức thuế quan cao hơn vừa được áp dụng.

Theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Ấn Độ - UAE (CEPA), có hiệu lực từ ngày 1/5/2022, Ấn Độ từng bước giảm thuế quan đối với bạc nhập khẩu từ UAE từ 10% về 0% trong vòng 10 năm, kết thúc vào năm 2031. Hiện mức thuế ưu đãi đối với bạc nhập khẩu từ UAE là 7%.

Để chặn kẽ hở này, Chính phủ Ấn Độ đã chuyển bạc từ nhóm hàng được nhập khẩu “tự do” sang nhóm hàng nhập khẩu “hạn chế”. Theo đó, các nhà giao dịch phải được Chính phủ cấp phép trước khi nhập bạc vào Ấn Độ.

Vàng chưa bị đưa vào diện nhập khẩu hạn chế vì chênh lệch thuế quan khi nhập qua UAE nhỏ hơn nhiều so với bạc, chỉ khoảng 1 điểm phần trăm theo cơ chế hạn ngạch thuế quan. Do đó, nguy cơ các nhà giao dịch tận dụng chênh lệch thuế quan ở quy mô lớn được đánh giá là thấp hơn.

Trong năm tài khóa 2025-2026 kết thúc vào tháng 3/2026, Ấn Độ đã chi kỷ lục 12 tỷ USD để nhập khẩu bạc, tăng mạnh so với mức 4,8 tỷ USD của năm tài khóa trước đó. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch nhập khẩu bạc trong tháng 4 tăng 157% so với cùng kỳ một năm trước, lên 411 triệu USD.

Cũng trong năm tài khóa 2025-2026, nhập khẩu vàng của Ấn Độ tăng hơn 24% lên mức kỷ lục 71,98 tỷ USD trong, dù khối lượng nhập khẩu giảm 4,76% còn 721,03 tấn.

Đà tăng mạnh này làm gia tăng lo ngại của Chính phủ Ấn Độ. Các biện pháp mới nhằm giảm nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và hạn chế áp lực lên dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh giá dầu thô cao và căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Tại Ấn Độ, bạc được sử dụng trong trang sức, tiền xu, thỏi bạc và nhiều ứng dụng công nghiệp, từ thiết bị năng lượng mặt trời đến thiết bị điện tử. Trong một năm qua, nhu cầu bạc chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào để đầu tư, thay vì nhu cầu truyền thống đối với trang sức và đồ dùng bạc. Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bạc cũng tăng lên mức cao kỷ lục.

Ấn Độ nhập khẩu bạc chủ yếu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Anh và Trung Quốc.

“Có vẻ Chính phủ sẽ chỉ cho phép nhập khẩu bạc ở mức hạn chế để phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời hạn chế nhập khẩu bạc cho các sản phẩm đầu tư trong ngắn hạn", một nhà giao dịch kim loại quý tại một ngân hàng tư nhân ở Mumbai nhận định với Reuters.