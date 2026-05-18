Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới mọi hình thức

Hoài Thu

18/05/2026, 10:17

Ấn Độ - nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - đang tìm cách hạn chế lượng bạc nhập khẩu và giảm áp lực lên đồng nội tệ rupee...

Ảnh minh họa: Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa: Ảnh: Reuters

Chính phủ Ấn Độ hôm thứ Bảy (16/5) ban hành quy định siết nhập khẩu bạc dưới hầu hết các hình thức. Quy định này có hiệu lực ngay sau khi công bố.

Ấn Độ - nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - đang tìm cách hạn chế lượng bạc nhập khẩu. Biện pháp mới được dự báo sẽ làm giảm nguồn cung bạc vào thị trường nội địa, qua đó có thể đẩy giá bạc trong nước lên cao hơn so với giá quốc tế.

Việc Ấn Độ giảm nhập khẩu bạc cũng có thể gây áp lực lên giá bạc toàn cầu, bởi nước này là thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng hơn 80% nhu cầu trong nước.

Theo quy định mới, Ấn Độ đưa thỏi bạc có độ tinh khiết 99,9% và các dạng bạc bán thành phẩm khác vào danh mục hàng hóa bị hạn chế nhập khẩu. Trong năm tài khóa trước, hai nhóm sản phẩm này chiếm hơn 90% tổng lượng bạc nhập khẩu của quốc gia Nam Á này.

“Quy định mới sẽ giúp làm giảm nhập khẩu và khiến nguồn cung bạc trên thị trường nội địa thắt chặt hơn", ông Chirag Thakkar, CEO công ty nhập khẩu bạc Amrapali Group Gujarat, nhận xét với hãng tin Reuters.

Quyết định siết nhập khẩu bạc còn nhằm ngăn các nhà giao dịch tận dụng chênh lệch thuế quan sau khi Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu kim loại quý. Vào đầu tuần trước, New Delhi đã tăng thuế quan nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%. Ngoài mức thuế này, vàng và bạc nhập khẩu còn chịu thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST) 3%.

Quy định hạn chế nhập khẩu bạc cũng áp dụng với các hợp kim bạc có pha vàng hoặc bạch kim. Các biện pháp trên nằm trong nỗ lực hạn chế dòng kim loại quý nhập khẩu, qua đó giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao.

Sau khi mức thuế quan với vàng và bạc tăng lên 15%, giới chức Ấn Độ lo ngại các nhà nhập khẩu có thể đưa bạc vào nước này qua Dubai để hưởng mức thuế thấp hơn theo thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cách làm này có thể giúp họ tránh một phần mức thuế quan cao hơn vừa được áp dụng.

Theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Ấn Độ - UAE (CEPA), có hiệu lực từ ngày 1/5/2022, Ấn Độ từng bước giảm thuế quan đối với bạc nhập khẩu từ UAE từ 10% về 0% trong vòng 10 năm, kết thúc vào năm 2031. Hiện mức thuế ưu đãi đối với bạc nhập khẩu từ UAE là 7%.

Để chặn kẽ hở này, Chính phủ Ấn Độ đã chuyển bạc từ nhóm hàng được nhập khẩu “tự do” sang nhóm hàng nhập khẩu “hạn chế”. Theo đó, các nhà giao dịch phải được Chính phủ cấp phép trước khi nhập bạc vào Ấn Độ.

Vàng chưa bị đưa vào diện nhập khẩu hạn chế vì chênh lệch thuế quan khi nhập qua UAE nhỏ hơn nhiều so với bạc, chỉ khoảng 1 điểm phần trăm theo cơ chế hạn ngạch thuế quan. Do đó, nguy cơ các nhà giao dịch tận dụng chênh lệch thuế quan  ở quy mô lớn được đánh giá là thấp hơn.

Trong năm tài khóa 2025-2026 kết thúc vào tháng 3/2026, Ấn Độ đã chi kỷ lục 12 tỷ USD để nhập khẩu bạc, tăng mạnh so với mức 4,8 tỷ USD của năm tài khóa trước đó. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch nhập khẩu bạc trong tháng 4 tăng 157% so với cùng kỳ một năm trước, lên 411 triệu USD.

Cũng trong năm tài khóa 2025-2026, nhập khẩu vàng của Ấn Độ tăng hơn 24% lên mức kỷ lục 71,98 tỷ USD trong, dù khối lượng nhập khẩu giảm 4,76% còn 721,03 tấn.

Đà tăng mạnh này làm gia tăng lo ngại của Chính phủ Ấn Độ. Các biện pháp mới nhằm giảm nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và hạn chế áp lực lên dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh giá dầu thô cao và căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Tại Ấn Độ, bạc được sử dụng trong trang sức, tiền xu, thỏi bạc và nhiều ứng dụng công nghiệp, từ thiết bị năng lượng mặt trời đến thiết bị điện tử. Trong một năm qua, nhu cầu bạc chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào để đầu tư, thay vì nhu cầu truyền thống đối với trang sức và đồ dùng bạc. Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bạc cũng tăng lên mức cao kỷ lục.

Ấn Độ nhập khẩu bạc chủ yếu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Anh và Trung Quốc.

“Có vẻ Chính phủ sẽ chỉ cho phép nhập khẩu bạc ở mức hạn chế để phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời hạn chế nhập khẩu bạc cho các sản phẩm đầu tư trong ngắn hạn", một nhà giao dịch kim loại quý tại một ngân hàng tư nhân ở Mumbai nhận định với Reuters.

Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng

10:26, 14/05/2026

Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

10:26, 08/05/2026

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

12:15, 16/04/2026

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Từ khóa:

Ấn Độ bạc nhập khẩu bạc thế giới

Đọc thêm

Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Theo thông báo của OpenAI, đây là lần đầu tiên công ty này ký thỏa thuận với một chính phủ quốc gia để cung cấp miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT cho người dân...

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Cam kết mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm của Trung Quốc không bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương đã đạt được vào mùa thu năm ngoái...

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Một lượng hàng hóa quá lớn được chuyển hướng sang đường bộ không chỉ gây ra nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng mà còn đẩy giá cước vận tải lên cao...

UAE giải thích lý do rời OPEC

UAE giải thích lý do rời OPEC

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia...

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Myanmar đề xuất án tù chung thân cho tội lừa đảo tiền điện tử

Kinh tế số

2

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Thế giới

3

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Thị trường

4

UAE giải thích lý do rời OPEC

Thế giới

5

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy