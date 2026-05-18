Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Honda lần đầu tiên báo lỗ kể từ 1955

Điệp Vũ

18/05/2026, 10:23

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ ở Honda là những điều chỉnh lớn trong kế hoạch phát triển xe điện (EV)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Honda, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1955.

Theo hãng tin CNN, nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ ở Honda là những điều chỉnh lớn trong kế hoạch phát triển xe điện (EV) của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, nhất là sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi các quy định về khí thải tại Mỹ và chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện ở nước này.

Những thay đổi chính sách như vậy đã khiến doanh số bán xe điện ở Mỹ giảm mạnh sau khi các khoản tín dụng thuế bị loại bỏ vào tháng 9 năm ngoái. Ngay cả xu hướng giá xăng tăng gần đây cũng không đủ để kích thích nhu cầu xe điện từ người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, các nhà sản xuất ô tô đã kỳ vọng Mỹ thắt chặt quy định khí thải, và trên cơ sở này, các hãng đầu tư hàng tỷ USD để phát triển các dòng xe hoàn toàn chạy bằng điện cho thập kỷ tới.

Tuy nhiên, sau khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã loại bỏ các quy định khí thải nghiêm ngặt do chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra. Ông cũng loại bỏ các khoản phạt tài chính lớn mà các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt nếu vi phạm các quy định khí thải.

Những thay đổi này đã khiến các nhà sản xuất ô tô quay trở lại tập trung vào việc bán các loại xe tải và SUV chạy xăng cỡ lớn, vốn là những dòng xe mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này đã gây tốn kém cho các nhà sản xuất ô tô, buộc họ bút toán giảm giá trị các khoản đầu tư lớn vào xe điện.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, Honda thiệt hại 1,6 nghìn tỷ yên, tương đương gần 10 tỷ USD, xóa sạch khoản lợi nhuận tiềm năng 7,4 tỷ USD của cả năm tài chính.

Do đó, hãng đã lỗ ròng 403,3 tỷ yên, tương đương 2,6 tỷ USD. Honda cũng cho biết hãng dự kiến sẽ có thêm một khoản bút toán giảm giá trị đầu tư xe điện trong năm tài chính hiện tại, nhưng có thể sẽ không lớn tới mức gây ra một khoản lỗ khác.

Trước Honda, một hãng xe lớn khác là General Motors (GM) đã báo cáo khoản chi phí 7,2 tỷ USD trong năm 2025 liên quan tới việc rút lui khỏi các nỗ lực phát triển xe điện.

Đối thủ đồng hương của GM là Ford công bố mức tổn thất 17,4 tỷ USD vì xe điện trong năm đó, và hãng Stellantis - chủ các thương hiệu xe Jeep, Ram, Dodge và Chrysler - báo cáo khoản chi phí 25,4 tỷ euro, tương đương 29,7 tỷ USD vì lý do tương tự.

GM vẫn có lãi trong năm 2025, nhưng chi phí rút lui khỏi xe điện đã khiến Ford và Stellantis báo cáo lỗ ròng cả năm. Ford cũng dự kiến sẽ phải gánh thêm các khoản chi phí do rút lui khỏi xe điện trong năm nay.

Dù vậy, các nhà sản xuất ô tô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ kế hoạch phát triển xe điện. Các quy định khí thải vẫn đang được thắt chặt ở châu Âu và châu Á và có thể tại một số bang của Mỹ, dẫn đầu là California - nơi đã có quy định cấm bán xe chạy xăng mới từ năm 2035, mặc dù Quốc hội Mỹ đã có động thái ngăn chặn lệnh cấm này có hiệu lực.

Các nhà sản xuất ô tô lâu năm cũng lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, vốn chủ yếu bán xe điện. Hiện tại, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn chưa có sự hiện diện đáng kể tại thị trường Mỹ.

Các hãng xe toàn cầu đồng loạt giảm tham vọng ô tô điện

15:24, 23/03/2026

Các hãng xe toàn cầu đồng loạt giảm tham vọng ô tô điện

Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

20:51, 23/04/2026

Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

10 nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, Trung Quốc chiếm áp đảo

18:48, 07/04/2026

10 nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, Trung Quốc chiếm áp đảo

Từ khóa:

Honda ô tô Ô tô điện thế giới xe điện

Đọc thêm

Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới mọi hình thức

Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới mọi hình thức

Ấn Độ - nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - đang tìm cách hạn chế lượng bạc nhập khẩu và giảm áp lực lên đồng nội tệ rupee...

Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Theo thông báo của OpenAI, đây là lần đầu tiên công ty này ký thỏa thuận với một chính phủ quốc gia để cung cấp miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT cho người dân...

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Cam kết mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm của Trung Quốc không bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương đã đạt được vào mùa thu năm ngoái...

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Một lượng hàng hóa quá lớn được chuyển hướng sang đường bộ không chỉ gây ra nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng mà còn đẩy giá cước vận tải lên cao...

UAE giải thích lý do rời OPEC

UAE giải thích lý do rời OPEC

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Herbalife được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Vì cuộc sống cộng đồng tại Rồng Vàng 2026

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Thế giới

3

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Dân sinh

4

Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn

Địa phương

5

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy