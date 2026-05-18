Honda lần đầu tiên báo lỗ kể từ 1955

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ ở Honda là những điều chỉnh lớn trong kế hoạch phát triển xe điện (EV)...

Honda, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1955.

Theo hãng tin CNN, nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ ở Honda là những điều chỉnh lớn trong kế hoạch phát triển xe điện (EV) của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, nhất là sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi các quy định về khí thải tại Mỹ và chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện ở nước này.

Những thay đổi chính sách như vậy đã khiến doanh số bán xe điện ở Mỹ giảm mạnh sau khi các khoản tín dụng thuế bị loại bỏ vào tháng 9 năm ngoái. Ngay cả xu hướng giá xăng tăng gần đây cũng không đủ để kích thích nhu cầu xe điện từ người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, các nhà sản xuất ô tô đã kỳ vọng Mỹ thắt chặt quy định khí thải, và trên cơ sở này, các hãng đầu tư hàng tỷ USD để phát triển các dòng xe hoàn toàn chạy bằng điện cho thập kỷ tới.

Tuy nhiên, sau khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã loại bỏ các quy định khí thải nghiêm ngặt do chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra. Ông cũng loại bỏ các khoản phạt tài chính lớn mà các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt nếu vi phạm các quy định khí thải.

Những thay đổi này đã khiến các nhà sản xuất ô tô quay trở lại tập trung vào việc bán các loại xe tải và SUV chạy xăng cỡ lớn, vốn là những dòng xe mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này đã gây tốn kém cho các nhà sản xuất ô tô, buộc họ bút toán giảm giá trị các khoản đầu tư lớn vào xe điện.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, Honda thiệt hại 1,6 nghìn tỷ yên, tương đương gần 10 tỷ USD, xóa sạch khoản lợi nhuận tiềm năng 7,4 tỷ USD của cả năm tài chính.

Do đó, hãng đã lỗ ròng 403,3 tỷ yên, tương đương 2,6 tỷ USD. Honda cũng cho biết hãng dự kiến sẽ có thêm một khoản bút toán giảm giá trị đầu tư xe điện trong năm tài chính hiện tại, nhưng có thể sẽ không lớn tới mức gây ra một khoản lỗ khác.

Trước Honda, một hãng xe lớn khác là General Motors (GM) đã báo cáo khoản chi phí 7,2 tỷ USD trong năm 2025 liên quan tới việc rút lui khỏi các nỗ lực phát triển xe điện.

Đối thủ đồng hương của GM là Ford công bố mức tổn thất 17,4 tỷ USD vì xe điện trong năm đó, và hãng Stellantis - chủ các thương hiệu xe Jeep, Ram, Dodge và Chrysler - báo cáo khoản chi phí 25,4 tỷ euro, tương đương 29,7 tỷ USD vì lý do tương tự.

GM vẫn có lãi trong năm 2025, nhưng chi phí rút lui khỏi xe điện đã khiến Ford và Stellantis báo cáo lỗ ròng cả năm. Ford cũng dự kiến sẽ phải gánh thêm các khoản chi phí do rút lui khỏi xe điện trong năm nay.

Dù vậy, các nhà sản xuất ô tô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ kế hoạch phát triển xe điện. Các quy định khí thải vẫn đang được thắt chặt ở châu Âu và châu Á và có thể tại một số bang của Mỹ, dẫn đầu là California - nơi đã có quy định cấm bán xe chạy xăng mới từ năm 2035, mặc dù Quốc hội Mỹ đã có động thái ngăn chặn lệnh cấm này có hiệu lực.

Các nhà sản xuất ô tô lâu năm cũng lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, vốn chủ yếu bán xe điện. Hiện tại, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn chưa có sự hiện diện đáng kể tại thị trường Mỹ.