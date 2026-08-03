Forbes, CNA Luxury, PIN Prestige: HAUS được truyền thông quốc tế nhắc đến như một hình mẫu phát triển bền vững mới

Không còn xoay quanh những tiêu chí quen thuộc như vị trí đắc địa hay kiến trúc biểu tượng, nhiều tạp chí quốc tế đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới những dự án theo đuổi phát triển bền vững và giá trị sống lâu dài.

Liên tiếp xuất hiện trên các ấn phẩm quốc tế như: Forbes Trung Quốc, PIN Prestige Singapore, CNA Luxury, HAUS được nhắc đến như một đại diện cho thế hệ bất động sản mới tại Việt Nam, nơi ESG, wellness và quy hoạch tổng thể trở thành nền tảng của phát triển.

KHI ESG VÀ WELLNESS TRỞ THÀNH TIÊU CHUẨN MỚI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN XA XỈ

Khi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), Net Zero (phát thải ròng bằng 0) và Wellness (chăm sóc sức khỏe toàn diện) trở thành những từ khóa quan trọng nhất của ngành bất động sản toàn cầu, ngày càng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế bắt đầu tìm kiếm những mô hình phát triển mới tại châu Á. Trong dòng chảy đó, thời gian gần đây, thương hiệu HAUS liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí quốc tế như CNA Luxury, PIN Prestige, kênh truyền thông chính thức của Forbes Trung Quốc thông qua các bài phân tích chuyên sâu về đầu tư và phát triển bền vững.

HAUS Da Lat - Điểm đến nghỉ dưỡng và phong cách sống hạng sang mới tại Việt Nam xuất hiện trên tạp chí CNA Luxury. Ảnh: Phong Anh.

Mỗi kênh tiếp cận từ một góc nhìn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: HAUS không được nhắc đến là một dự án bất động sản đơn lẻ mà là đơn vị tiên phong về sự chuyển dịch của ngành bất động sản từ phát triển dựa trên tài sản sang phát triển dựa trên giá trị bền vững để những quyết định của thế hệ hôm nay không lấy đi lựa chọn của thế hệ tương lai.

Trong bài viết về HAUS Da Lat, CNA Luxury đặt câu hỏi lớn hơn câu chuyện của một dự án: Điều gì sẽ định nghĩa bất động sản hạng sang trong thập niên tới?

Theo góc nhìn của tờ tạp chí về bất động sản, phong cách sống xa xỉ thuộc hệ sinh thái Channel NewsAsia (CNA) – một trong những nền tảng truyền thông quốc tế lớn tại châu Á, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch từ những sản phẩm bất động sản độc lập sang các "integrated destination" – những điểm đến tích hợp giữa nhà ở, nghỉ dưỡng, văn hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Giá trị của một dự án không còn nằm ở quy mô hay mức độ xa hoa, mà ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống có thể đồng hành cùng con người trong nhiều thập kỷ.

HAUS Da Lat coi chăm sóc sức khỏe là lối sống, thông tin xuất hiện trên tạp chí PIN Prestige. Ảnh: Phong Anh.

Ở góc nhìn khác, PIN Prestige Singapore hôm 31/7 tiếp cận chủ đề từ sự bùng nổ của nền kinh tế chăm sóc sức khỏe. Dẫn dữ liệu của Global Wellness Institute, tạp chí cho biết quy mô nền kinh tế wellness toàn cầu đã đạt khoảng 6,8 nghìn tỷ USD và đang hướng tới mốc 10 nghìn tỷ USD trong những năm tới. Theo đó, sức khỏe không còn là một dịch vụ, mà trở thành nền tảng của mọi quyết định tiêu dùng – từ du lịch, nghỉ dưỡng cho đến lựa chọn nơi ở.

Dự án Coastal Quảng Ngãi – A Community by HAUS xuất hiện trên Forbes Trung Quốc. Ảnh: Phong Anh.

Trong khi đó, Forbes Trung Quốc giới thiệu HAUS là một thương hiệu bất động sản Việt Nam theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên ESG và giá trị dài hạn, thay vì chỉ phát triển các dự án bất động sản đơn lẻ. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng ưu tiên những tài sản bền vững, HAUS định vị phát triển bền vững là nền tảng của mô hình kinh doanh thông qua quản trị minh bạch, tài chính xanh, kiến trúc hài hòa với thiên nhiên và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Điểm gặp nhau của các góc nhìn là cùng cho rằng bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Trong chu kỳ ấy, thiên nhiên, chất lượng môi trường, sức khỏe và sự bền vững dần trở thành những yếu tố tạo nên giá trị lâu dài của tài sản. Chính trong bối cảnh đó, HAUS được lựa chọn như một ví dụ đến từ Việt Nam.

TỪ WELLNESS ĐẾN ESG: MỘT TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN XUYÊN SUỐT

Điều khiến HAUS được các ấn phẩm truyền thông quốc tế quan tâm không nằm ở số lượng sản phẩm hay quy mô đầu tư, mà ở cách thương hiệu tiếp cận phát triển bất động sản.

Thay vì xem phát triển bền vững là một nhóm tiêu chí bổ sung sau khi dự án hoàn thành, HAUS đưa ESG vào ngay từ giai đoạn quy hoạch. Điều này được thể hiện qua việc lựa chọn địa điểm phát triển, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng vật liệu có trách nhiệm, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải theo mô hình tuần hoàn cũng như xây dựng một mô hình quản trị hướng tới giá trị dài hạn.

Ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS. Ảnh: Phong Anh.

Trả lời trên truyền thông quốc tế, ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh và từng là cố vấn cấp cao của Ngân hàng Trung ương Anh – nhiều lần nhấn mạnh rằng phát triển bền vững không phải là một chiến dịch hô khẩu hiệu, mà là nền tảng quyết định cách một dự án được quy hoạch, đầu tư và vận hành.

Theo ông, thế giới đang bước vào một chu kỳ tái cấu trúc dòng vốn, khi các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những thị trường ổn định, minh bạch và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến mới nhờ tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa, dòng vốn FDI, tầng lớp trung lưu và giàu có ngày càng mở rộng cùng những cải cách về chính sách.

Quan trọng hơn, thị trường không còn chỉ cần những dự án để ở, mà cần những cộng đồng sống có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và duy trì giá trị tài sản trong dài hạn. Đó cũng là lý do ESG được nhìn nhận như một chiến lược phát triển, thay vì một bộ tiêu chí đánh giá.

HAI DỰ ÁN, MỘT TẦM NHÌN

Nếu nhìn theo cách truyền thống, HAUS Da Lat và Coastal Quảng Ngãi – A Community by HAUS là hai dự án ở hai địa phương khác nhau với những định vị riêng biệt. Nhưng dưới góc nhìn của truyền thông quốc tế, đây là hai chương của cùng một chiến lược.

HAUS Da Lat với giới hạn 68 căn biệt thự trên không, nằm trước mặt hồ Xuân Hương. Ảnh: Phong Anh.

Tại Đà Lạt, HAUS Da Lat được kiến tạo trở thành điểm đến tích hợp giữa không gian sống, nghỉ dưỡng, văn hóa và chăm sóc sức khỏe (wellness). Trên quỹ đất rộng 5 ha, sở hữu vị trí đắc địa trước mặt hồ Xuân Hương, dự án bao gồm 68 biệt thự trên cao, khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, câu lạc bộ thành viên riêng tư 1010 Origin Social Club, trung tâm chăm sóc sức khỏe HAUS Wellness Center do Chiva-Som tư vấn vận hành, cùng hệ sinh thái văn hóa và thương mại được phát triển đồng bộ. Được thiết kế bởi Kengo Kuma & Associates, HAUS Da Lat lấy cảm hứng từ những cánh rừng thông đặc trưng của Đà Lạt, theo đuổi triết lý kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên, nơi công trình trở thành một phần của cảnh quan thay vì tách biệt khỏi cảnh quan.

Song song với trải nghiệm sống, dự án ứng dụng các giải pháp giảm phát thải, công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng lượng, hệ thống quản lý tuần hoàn và lọc không khí, nước tiên tiến, hướng tới giảm 50–70% lượng phát thải carbon trong quá trình vận hành.

Coastal Quảng Ngãi phát triển dựa trên bảo tồn văn hóa, hệ sinh thái địa phương. Ảnh: Phong Anh.

Nếu HAUS Da Lat trả lời câu hỏi "làm thế nào để kiến tạo một điểm đến wellness?", thì Coastal Quảng Ngãi mở rộng triết lý đó ở quy mô một cộng đồng. Với diện tích gần 94 ha, nằm trên địa bàn xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Hệ thống năng lượng tái tạo, thiết kế thích ứng khí hậu, vật liệu địa phương, hành lang xanh và hạ tầng mặt nước được kết hợp nhằm tạo nên môi trường sống cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Đồng hành cùng HAUS là những tên tuổi quốc tế như Sweco – tập đoàn tư vấn quy hoạch và hạ tầng hàng đầu châu Âu, Giò Forma, 100Architects và SHMA. Mỗi đối tác đảm nhiệm một phần của hệ sinh thái, từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.

Dù mang những hình hài khác nhau, hai dự án cùng chia sẻ một triết lý: giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở công trình được xây dựng hôm nay, mà ở khả năng duy trì sức sống của cộng đồng và hệ sinh thái trong nhiều thập kỷ.

MỘT THƯƠNG HIỆU VIỆT TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI TOÀN CẦU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việc HAUS liên tiếp xuất hiện trên CNA Luxury, PIN Prestige, Forbes Trung Quốc cùng nhiều diễn đàn quốc tế về đầu tư và phát triển bền vững không đơn thuần là dấu ấn truyền thông. Điều đáng chú ý hơn là thương hiệu được nhắc đến trong cùng những cuộc thảo luận đang định hình tương lai của ngành bất động sản thế giới: ESG, wellness, tài chính xanh, net-zero và giá trị dài hạn.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trở thành định hướng xuyên suốt của nền kinh tế, sự quan tâm của truyền thông quốc tế cho thấy những dự án được phát triển theo các chuẩn mực toàn cầu đang ngày càng có tiếng nói trên bản đồ bất động sản khu vực.

Không gian triển lãm cộng đồng sẽ mở cửa chào đón mọi người tại Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Phong Anh.

Ông Michael Sheren từng chia sẻ mục tiêu của HAUS không phải trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, mà là một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng bậc nhất thông qua việc góp phần nâng chuẩn phát triển bền vững của ngành.

Đó có lẽ cũng là lý do các kênh truyền thông quốc tế không chỉ kể câu chuyện về một dự án, mà lựa chọn HAUS như một ví dụ cho sự chuyển dịch của bất động sản Việt Nam sang mô hình phát triển dựa trên trách nhiệm với môi trường, giá trị cộng đồng và tầm nhìn dài hạn.

Trong kỷ nguyên sự xa xỉ không được đo bằng mức độ hào nhoáng, mà bằng khả năng tạo ra những giá trị bền vững cho con người và thiên nhiên, hành trình của HAUS cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn: bất động sản Việt Nam đang từng bước tham gia vào cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của ngành.