FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Khánh Linh

21/10/2025, 20:38

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tập đoàn FPT (FPT) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu ghi nhận 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 18,1% so với năm trước.

9 tháng đầu năm 2025 FPT thắng thầu 19 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án. Khối Công nghệ bao gồm Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng và 4.333 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài duy trì tăng trưởng 12,8%, đạt 25.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.073 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 26,3% so với cùng kỳ. Kết thúc 9 tháng năm 2025, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài đạt 29.363 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2025 đạt 12.387 tỷ đồng, tăng trưởng 19,0% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 5.376 tỷ đồng tăng 1,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng tăng 31,9% so với cùng kỳ. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.845 tỷ đồng (+22,8%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp và khối Chính phủ.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 13.738 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% và lợi nhuận trước thuế  đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 21,3%. Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.195 tỷ đồng. 

Nhận định về triển vọng ngành công nghệ thông tin trong những tháng cuối năm, Chứng khoán KBSV cho rằng tăng trưởng dương được duy trì nhờ đa dạng hóa dịch vụ cung cấp.

Thương mại toàn cầu bất ổn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định chi tiêu không cấp thiết của doanh nghiệp bị cắt giảm, cụ thể là đầu tư cho công nghệ thông tin. Canalys giảm dự báo chi tiêu IT toàn cầu trong 2025 còn 7% so với cùng kỳ so với mức 8,3% trước đó, với động lực duy trì đến từ một số phân khúc dịch vụ IT thiết yếu bao gồm dịch vụ quản lý và giám sát có thời gian hợp đồng kéo dài 5-7 năm.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành đối tác phù hợp nhờ sở hữu: Nguồn cung nhân lực dồi dào và chi phí dễ tiếp cận; Uy tín và năng lực được tạo dựng thông qua các hợp đồng lớn từng thực hiện trong quá khứ.

FPT hiện đang là doanh nghiệp tiên phong ký kết các hợp đồng lớn trong lĩnh vực này, với hợp đồng lớn nhất có giá trị 225 triệu USD, tương đương 4% doanh thu hàng năm tại nước ngoài của FPT.

Biên lợi nhuận cải thiện giúp gia tăng lợi nhuận lõi. KBSV cho rằng khả năng cải thiện biên lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu chi phí sẽ tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì nhờ hạn chế tuyển dụng nhân lực cho phép chi phí nhân sự được điều chỉnh tăng ở mức tối thiểu; Áp lực cạnh tranh nhân lực giữa các công ty suy giảm khiến nhân lực chủ động gắn bó với công ty và chi phí tuyển dụng phát sinh thấp.

Giá cổ phiếu các doanh nghiệp nói chung trong ngành đang ở mức P/E 18 lần thấp hơn trung bình 5 năm 19 lần, phản ánh triển vọng kém khả quan.

Dù vậy, với mức tăng trưởng ấn tượng 47% của hợp đồng ký mới đạt được trong 2 tháng 7&8/2025, FPT cho thấy lợi thế từ dịch vụ đa dạng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Do đó, KBSV duy trì khuyến nghị mua đối với FPT.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT bật tăng kịch trần trong phiên giao dịch hôm nay với dư mua 3,8 triệu cổ phiếu sau nhiều ngày bị khối ngoại bán ra và đi ngang. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng 530 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tương đương khối lượng 71 triệu cổ.

FPT Lợi nhuận FPT

