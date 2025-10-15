FPT sắp có tỷ trọng lớn nhất trong rổ VN-Diamond?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thu Minh
15/10/2025, 10:02
Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15% TCB (9,4%), PNJ (9,1%), và ACB (7,2%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond vào ngày 20/10/2025 và chỉ số có hiệu lực chính thức vào ngày 03/11/2025.
Theo đó, nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục chậm nhất tới ngày 31/10/2025. Theo ước tính gần đây của Mirae Asset, VIB sẽ bị loại ra và không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số VN-Diamond.
VIB có thể sẽ bị loại ra khỏi rổ chỉ số cổ phiếu thành phần do không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% theo nguyên tắc thành lập rổ chỉ số tại mục 3,7. Cụ thể, cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 21% xuống mức 5%. Điều đó khiến tỷ lệ FOL của VIB giảm xuống còn 25,1% theo dữ liệu tính toán chốt ngày 30/9/2025.
Hiện tại, tỷ trọng của VIB chiếm 0,37% trong rổ chỉ số. Nếu như cổ phiếu này bị loại, ước tính khoảng 2,5 triệu cổ phiếu sẽ bị bán ra bởi các quỹ mô phỏng theo chỉ số này. Đồng thời tổng số lượng cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng trong rổ chỉ số sẽ giảm còn 9 mã - chiếm 40% tỷ trọng vốn hóa thị trường.
CTD được tăng tỷ trọng và thay đổi trạng thái. CTD là cổ phiếu mới được thêm vào trong kỳ đánh giá trước đó, và trong kỳ này tiếp tục đáp ứng các yếu tố duy trì trong rổ chỉ số nên được thay đổi trạng thái lên mức “Duy trì”. Đồng nghĩa với việc giới hạn trọng số của cổ phiếu trong rổ cũng được tăng từ mức 50% lên 100%, từ đó giúp tỷ trọng của cổ phiếu tăng lên mức 1,7% (từ mức 0,8%).
Vì thế, ước tính sẽ có 1,5 triệu cổ phiếu CTD sẽ được mua vào trong kỳ cơ cấu sắp tới.
Cổ phiếu có hiệu suất giá kém sẽ được tập trung nâng tỷ trọng: Xét tới thời điểm hiện tại, chỉ số VN-Diamond có tốc độ tăng giá ở mức + 16,7% từ đầu năm thấp hơn so với mức tăng của thị trường chung VN-Index tăng 38%. Nguyên nhân chính đến từ mức tăng giá tốt hơn của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi so với nhóm cổ phiếu ngoài ngân hàng.
Điều này sẽ khiến cho tỷ trọng cổ của nhóm ngoài ngân hàng như FPT, PNJ, KDH, … sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể nhằm duy trì sự cân bằng mang tính “kỹ thuật” của rổ VNDiamond .
Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15% TCB (9,4%), PNJ (9,1%), và ACB (7,2%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.
Cụ thể, các ETF sẽ mua vào nhiều nhất các cổ phiếu ngân hàng sau: ACB 4,728 triệu cổ; FPT 4,6 triệu cổ; KDH 1,54 triệu cổ; PNJ 1,5 triệu cổ; CTD 1,46 triệu cổ; NLG 1 triệu cổ. Ở chiều ngược lại, VIB bị bán ra 2,46 triệu cổ; MBB bị bán nhiều nhất 5,3 triệu cổ; TCB 5 triệu cổ; TPB 4,9 triệu cổ; MSB 2,9 triệu cổ; OCB 2,7 triệu cổ....
Dẫn đầu đà tăng trưởng là các nhóm ngành có độ nhạy cao với chính sách kinh tế trong nước và chu kỳ kinh tế.
“Chúng tôi không thể chấp nhận việc Trung Quốc muốn có lá phiếu phủ quyết trong chuỗi cung ứng công nghệ cao của thế giới”, Đại diện thuơng mại Mỹ nói...
Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này...
Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh dù đã đạt tới những ngưỡng giá chưa từng có trong lịch sử, tiến gần hơn tới mốc chẵn tiếp theo là 4.200 USD/oz...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: