FPT sắp có tỷ trọng lớn nhất trong rổ VN-Diamond?

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond vào ngày 20/10/2025 và chỉ số có hiệu lực chính thức vào ngày 03/11/2025.

Theo đó, nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục chậm nhất tới ngày 31/10/2025. Theo ước tính gần đây của Mirae Asset, VIB sẽ bị loại ra và không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số VN-Diamond.

VIB có thể sẽ bị loại ra khỏi rổ chỉ số cổ phiếu thành phần do không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% theo nguyên tắc thành lập rổ chỉ số tại mục 3,7. Cụ thể, cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 21% xuống mức 5%. Điều đó khiến tỷ lệ FOL của VIB giảm xuống còn 25,1% theo dữ liệu tính toán chốt ngày 30/9/2025.

Hiện tại, tỷ trọng của VIB chiếm 0,37% trong rổ chỉ số. Nếu như cổ phiếu này bị loại, ước tính khoảng 2,5 triệu cổ phiếu sẽ bị bán ra bởi các quỹ mô phỏng theo chỉ số này. Đồng thời tổng số lượng cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng trong rổ chỉ số sẽ giảm còn 9 mã - chiếm 40% tỷ trọng vốn hóa thị trường.

CTD được tăng tỷ trọng và thay đổi trạng thái. CTD là cổ phiếu mới được thêm vào trong kỳ đánh giá trước đó, và trong kỳ này tiếp tục đáp ứng các yếu tố duy trì trong rổ chỉ số nên được thay đổi trạng thái lên mức “Duy trì”. Đồng nghĩa với việc giới hạn trọng số của cổ phiếu trong rổ cũng được tăng từ mức 50% lên 100%, từ đó giúp tỷ trọng của cổ phiếu tăng lên mức 1,7% (từ mức 0,8%).

Vì thế, ước tính sẽ có 1,5 triệu cổ phiếu CTD sẽ được mua vào trong kỳ cơ cấu sắp tới.

Cổ phiếu có hiệu suất giá kém sẽ được tập trung nâng tỷ trọng: Xét tới thời điểm hiện tại, chỉ số VN-Diamond có tốc độ tăng giá ở mức + 16,7% từ đầu năm thấp hơn so với mức tăng của thị trường chung VN-Index tăng 38%. Nguyên nhân chính đến từ mức tăng giá tốt hơn của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi so với nhóm cổ phiếu ngoài ngân hàng.

Điều này sẽ khiến cho tỷ trọng cổ của nhóm ngoài ngân hàng như FPT, PNJ, KDH, … sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể nhằm duy trì sự cân bằng mang tính “kỹ thuật” của rổ VNDiamond .

Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15% TCB (9,4%), PNJ (9,1%), và ACB (7,2%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.

Cụ thể, các ETF sẽ mua vào nhiều nhất các cổ phiếu ngân hàng sau: ACB 4,728 triệu cổ; FPT 4,6 triệu cổ; KDH 1,54 triệu cổ; PNJ 1,5 triệu cổ; CTD 1,46 triệu cổ; NLG 1 triệu cổ. Ở chiều ngược lại, VIB bị bán ra 2,46 triệu cổ; MBB bị bán nhiều nhất 5,3 triệu cổ; TCB 5 triệu cổ; TPB 4,9 triệu cổ; MSB 2,9 triệu cổ; OCB 2,7 triệu cổ....