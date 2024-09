FPT IS hợp tác với doanh nghiệp chuyển đổi xanh hàng đầu Nhật Bản

Trong bối cảnh hơn 120 quốc gia đặt mục tiêu đạt được trung hòa carbon vào năm 2050, việc tính toán và kiểm kê khí nhà kính đang trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp, đặc biệt là tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi lượng phát thải CO2 đã tăng lên 15,2 tỷ tấn.

Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm kê và tính toán GHG, nhất là trong phạm vi 3 của chuỗi cung ứng vẫn đang gặp nhiều thách thức như: Mất thời gian thu thập dữ liệu; Chưa được trang bị đủ kiến thức về tiêu chuẩn và quy định phức tạp, Dữ liệu môi trường của doanh nghiệp chưa sẵn có…

Sự hợp tác giữa FPT IS và Zeroboard nhằm đóng góp giải quyết những khó khăn này, cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp hiệu quả hơn trong việc kê khai và giảm phát thải khí nhà kính đáp ứng các khung tiêu chuẩn toàn cầu về báo cáo phát thải, loại bỏ khí nhà kính như ISO 14064-1, GHG Protocol và các tiêu chuẩn khác.

Việc kết hợp công nghệ và dịch vụ của cả hai bên sẽ giúp tăng độ chính xác trong kiểm kê, nâng cao chất lượng báo cáo và tối ưu hóa các kế hoạch giảm phát thải carbon cho khách hàng. Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác, FPT IS đưa ra giải pháp VertZero giúp các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải một cách chính xác, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chiến lược để tối ưu hóa kế hoạch giảm phát thải.

Trong khi đó, Zeroboard cung cấp sản phẩm có khả năng trực quan hóa dữ liệu và phân tích chuỗi cung ứng để đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể. Hệ thống VertZero của FPT IS và Zeroboard của Zeroboard sẽ được liên kết để đảm bảo việc trao đổi dữ liệu liền mạch, giảm bớt khó khăn trong việc thu thập dữ liệu khí thải của chuỗi cung ứng cho hai đơn vị trong quá trình làm báo cáo, từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận thông tin phát thải từ chuỗi cung ứng của mình. Hai bên cũng sẽ chia sẻ kiến thức kỹ thuật và dữ liệu để cải thiện hiệu suất dịch vụ, trực tiếp thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính.

Ông Shintaro Suzuki, Giám đốc Điều hành của Zeroboard khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chia sẻ: “Việc công khai lượng khí thải CO2 của từng công ty sẽ được đẩy mạnh tại Việt Nam khi các quy định liên quan đã được ban hành. Các công ty lớn của Việt Nam kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ cần thu thập dữ liệu về khí nhà kính từ tất cả các bên liên quan trong tương lai. Điểm mấu chốt của việc này là làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao dữ liệu hiệu quả giữa các công ty trong chuỗi cung ứng.

Bằng cách hợp tác dịch vụ của Zeroboard với FPT IS, công ty công nghệ hàng đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi có thể giúp việc liên kết dữ liệu GHG giữa các công ty người dùng hiệu quả và thuận tiện hơn. Trên hết, những công ty đạt được mục tiêu quản lý khử cacbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ được đánh giá cao trên thị trường tài chính và giá trị doanh nghiệp của họ sẽ tăng lên. Sự hợp tác này với FPT IS sẽ là một bước quan trọng để thị trường Việt Nam thúc đẩy tầm nhìn về giảm khí nhà kính trong chuỗi cung ứng”.

“FPT IS chúng tôi tự hào là một trong những công ty công nghệ hàng đầu cung cấp giải pháp ESG tại Việt Nam. Sự hợp tác với Zeroboard - đối tác lớn tại Nhật Bản về kiểm kê giảm phát thải khí nhà kính thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của FPT IS trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt hướng tới mục tiêu NetZero cũng như hiện thực hóa chiến lược bền vững, dài hạn. Chúng tôi tin rằng sự song hành, chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu và phương pháp triển khai giữa FPT IS và Zeroboard không chỉ nâng cao chất lượng cho giải pháp VertZéro và phần mềm Zeroboard, mang đến nhiều giá trị lợi ích cho các doanh nghiệp mong muốn thực hiển chuyển đổi xanh tại Việt Nam - Nhật Bản mà còn là động lực thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, bà Bùi Nguyễn Phương Châu, Giám đốc Vận hành FPT IS cho biết.

FPT IS là công ty thành viên của Tập đoàn FPT, dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam. Với 30 năm kinh nghiệm, FPT IS đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai các giải pháp công nghệ hướng đến quản trị và phát triển bền vững. Nổi bật trong số đó là giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro giúp doanh nghiệp có thể xác định ranh giới, và đo lường mức độ phát thải theo phạm vi 1,2,3; bóc tách phát thải đa chiều và truy cập vào hệ số phát thải toàn cầu.

Từ đó, doanh nghiệp có căn cứ để đặt mục tiêu giảm phát thải (theo thời gian, theo phạm vi, theo quy định của Chính phủ…) và theo dõi phát thải theo thực tế. Khi đã minh bạch hóa thông tin, giải pháp giúp doanh nghiệp tiến hành tạo lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính tuân thủ theo các quy định của: Chính phủ Việt Nam (Nghị định 06/2022/NĐ-CP, ISO 14064-1:2011), Quốc tế (GHG Protocol, IPCC, EPA, ISO 14064-1:2018), Châu Âu (CBAM). VertZéro đang được triển khai cho FPT Software và tập đoàn Trần Đức, hướng tới mục tiêu giúp công ty chủ động kiểm kê khí nhà kính theo 3 phạm vi (Phạm vi 1,2 và 3), kết nối và đồng bộ dữ liệu từ nhiều quốc gia, xây dựng hệ số phát thải chuẩn, tuỳ biến từng khu vực.

Zeroboard là công ty hàng đầu của Nhật Bản chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và giảm phát thải khí nhà kính. Với tầm nhìn hướng tới phát triển bền vững, Zeroboard đã phát triển phần mềm cùng tên, giúp doanh nghiệp tính toán, theo dõi và trực quan hóa lượng phát thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Phần mềm Zeroboard nổi bật nhờ khả năng cung cấp dữ liệu chính xác, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch và triển khai các chiến lược giảm phát thải một cách hiệu quả. Zeroboard còn giúp doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ESG và NetZero.

Việc tích hợp công nghệ và tri thức giữa FPT IS và Zeroboard được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong việc quản lý lượng phát thải, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai mà kinh tế và môi trường cùng phát triển song hành, hướng tới mục tiêu chung là một thế giới trung hòa carbon.