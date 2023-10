FPT Retail đạt 23.160 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023.

Bước qua quý 2/2023, giai đoạn thấp điểm trong năm, thị trường bán lẻ ICT trong quý 3/2023 có sự tăng trưởng so với quý 2. Theo đó, doanh thu quý 3/2023 của chuỗi FPT Shop đạt 4.104 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 2/2023. Tuy nhiên, tổng quan thị trường bán lẻ trong quý 3 vẫn chưa phục hồi so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến doanh thu lũy kế chuỗi FPT Shop 9 tháng đầu năm 2023 đạt mốc 12.222 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ. Dù vậy, mức giảm này vẫn thấp hơn so với thị trường chung.

Đối với chuỗi dược phẩm, trong quý 3/2023, FPT Long Châu đánh dấu việc vượt kế hoạch mở mới năm 2023 với 447 nhà thuốc mở mới trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động nhà thuốc được duy trì, FPT Long Châu vẫn ghi nhận mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức gần 1,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2023 của chuỗi FPT Long Châu đạt 11.088 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên góc độ hợp nhất, tính riêng quý 3/2023, doanh thu hợp nhất toàn FRT đạt 8.236 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Song song đó, với nỗ lực tối ưu mô hình hoạt động Công ty, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức mức (-200) tỷ đồng trong quý 2/2023. Nhờ đó, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 23.160 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt (-197) tỷ đồng, tương đương lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 do những khó khăn đến từ mảng bán lẻ ICT.

Doanh thu online toàn công ty đạt 4.222 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, chuỗi FPT Shop sở hữu 791 cửa hàng trên toàn hệ thống. Trong khi đó, FPT Long Châu nâng số lượng nhà thuốc có doanh thu lên đến 1.384 nhà thuốc, mở mới 447 nhà thuốc so với đầu năm 2023.

Kết thúc quý 3, FPT Long Châu đã vượt kế hoạch mở mới cửa hàng của năm 2023.

Đặc biệt, vào cuối quý 3/2023 vửa qua, thị trường bán lẻ ICT sôi động với sự kiện mở bán iPhone 15 series. Vào đúng 00:01 ngày 29/09/2023, đơn vị chính thức mở bán iPhone 15 series chính hãng trên toàn hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT. Đồng thời, hệ thống cũng trở thành đơn vị tiên phong mở bán online siêu phẩm iPhone 15 Series chính hãng tại Việt Nam trên nền tảng Tiktok theo tiêu chí “5 NHẤT”: Giá tốt nhất - Độc nhất - Nhiều nhất - Vui nhất - Dài nhất.

Bên cạnh đó, kể từ cuối năm 2021, FPT Shop đã đưa thêm các sản phẩm gia dụng vào các cửa hàng hiện hữu nhằm tăng số lượng mặt hàng phục vụ khách hàng. Sau gần 2 năm mở rộng, tính đến nay đã có 724 cửa hàng bán các mặt hàng gia dụng. Như vậy hầu hết các cửa hàng FPT Shop trong chuỗi đã hoàn tất mục tiêu này.

Cũng trong quý 3/2023 này, FPT Long Châu đã ra mắt dịch vụ “Thu cũ đổi mới bút tiêm tiểu đường” nhằm khuyến khích thói quen xử lý rác thải tại nguồn đúng cách trong toàn dân, triển khai các dự án phục vụ cộng đồng như mua que thử đường huyết tặng máy đo đường huyết.

Đồng thời, FPT Long Châu còn tiên phong phối hợp cùng các hãng dược hàng đầu để đưa các công nghệ, giải pháp y tế tiên tiến của thế giới về Việt Nam, giúp người dân từng bước tiếp cận được với “Thuốc khó – thuốc hiếm” ở mức chi phí hợp lý. Đáng chú ý, hệ thống đã hợp tác cùng Merck Healthcare Việt Nam phát động dự án Cải thiện tầm vóc Việt "Miễn phí thiết bị tiêm hormone tăng trưởng cho trẻ thấp còi”.

Không dừng lại ở đó, đơn vị cũng tập trung vào các dự án vì cộng đồng, vì môi trường như: Cùng tham gia Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư phổi, cam kết đồng hành cùng bệnh nhân,.. Cấp phát 1 triệu ngày thuốc, 500 tấn gạo nghĩa tình và thực hiện chuỗi phát cháo từ thiện tại 200 bệnh viện/cơ sở y tế.

FPT Retail được vinh danh “Top 10 Công ty bán lẻ uy tín 2023” lần thứ 7 liên tiếp.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Retail trong suốt thời gian qua cũng được đông đảo khách hàng, cộng đồng ghi nhận khi vào tháng 10/2023, FPT Retail vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 - Tăng trưởng ấn tượng" lần thứ 10 liên tiếp (Tạp chí Kinh tế Việt Nam) và “Top 10 Công ty bán lẻ uy tín 2023” lần thứ 7 liên tiếp (VietnamReport).