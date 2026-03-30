Friboi đưa thịt bò cao cấp Brazil chinh phục thị trường Việt Nam
Thu Ngân
30/03/2026, 15:07
Khi thị trường ẩm thực và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam ngày càng hướng tới những tiêu chuẩn cao cấp, thịt bò nhập khẩu không còn được đánh giá đơn thuần qua hương vị. Đối với các đầu bếp, người mua hàng và nhà phân phối, giá trị của nguyên liệu giờ đây được định hình bởi một yếu tố quan trọng nhưng thường vô hình: Niềm tin...
Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa cho thịt bò Brazil vào năm 2025, Friboi – thương hiệu thịt bò hàng đầu Brazil – đã chính thức thâm nhập thị trường, mang theo những giá trị vượt trội toàn diện.
Là một phần của mảng kinh doanh thịt bò Brazil thuộc Tập đoàn JBS, Friboi giới thiệu danh mục sản phẩm gồm ba dòng chính: FRIBOI, GRAIN VALLEY và 1953 FRIBOI. Các dòng sản phẩm này được định vị rõ ràng nhằm đáp ứng đa dạng phân khúc, từ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày trong gia đình đến các nhà hàng cao cấp và dịch vụ ẩm thực chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh nhu cầu protein nhập khẩu tăng mạnh, thị trường đang dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới những tiêu chuẩn khắt khe hơn, phúc lợi động vật và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng đã trở thành những yếu tố cốt lõi khi lựa chọn và đánh giá thịt bò cao cấp.
Đặc biệt tại phân khúc nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực cao cấp, những kỳ vọng này càng rõ nét. Người mua cần đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định trong môi trường bếp chuyên nghiệp. Do đó, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng đang trở thành tiêu chí thiết yếu trong việc đánh giá thịt bò cao cấp.
Trong một ngành mà việc xác thực chất lượng vẫn tồn tại nhiều thách thức, quy trình kiểm soát chặt
chẽ và sự nhất quán trong tiêu chuẩn sản xuất chính là nền tảng xây dựng niềm
tin bền vững với người mua.
Điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi nhu cầu thịt bò nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng song hành cùng sự mở rộng của phân khúc ẩm thực cao cấp, khách sạn và bán lẻ hiện đại. Khi thị trường ngày càng “trưởng thành”, người mua trở nên chọn lọc hơn. Họ không chỉ quan tâm đến chất lượng từng phần thịt mà còn chú trọng đến câu chuyện đằng sau thương hiệu cung cấp.
Chính trong bối cảnh ấy, những thương hiệu sở hữu hệ thống chuỗi cung ứng vững chắc bắt đầu nổi bật, trong đó có Friboi với việc đặt yếu tố xuất xứ làm trọng tâm trong thông điệp kinh doanh tại Việt Nam. Tại Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026, doanh nghiệp không chỉ nhấn mạnh chất lượng vượt trội của thịt bò Brazil mà còn làm nổi bật hệ thống vận hành đằng sau sản phẩm, bao gồm nguồn gốc được bảo đảm và các quy định kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Là một phần của mảng kinh doanh thịt bò Brazil thuộc JBS, Friboi vận hành
theo Supply Chain Protocol – bộ tiêu chuẩn toàn diện
bao gồm phúc lợi động vật và
kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Trong phân khúc cao cấp, những yếu tố
này không còn là các thuật ngữ kỹ thuật đứng sau sản phẩm mà đã trở thành một
phần giá trị cốt lõi của chính sản phẩm ấy. Bởi trong ẩm thực đương đại, xuất
xứ không chỉ là thông tin tham khảo mà đã trở thành tiêu chuẩn của sự tinh
tuyển.
