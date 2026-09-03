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ETF ngoại đảo chiều rút ròng mạnh

T Thu Minh

Áp lực rút ròng tập trung ở nhóm quỹ nước ngoài trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.

ETF ngoại đảo chiều rút ròng mạnh

Trong tuần từ 24-28/8/2026, nhóm quỹ ETF đảo chiều rút ròng khoảng 228,0 tỷ đồng, sau khi vào ròng 8,4 tỷ đồng tuần trước. Áp lực rút ròng tập trung ở nhóm quỹ nước ngoài trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.

Trong đó, nhóm quỹ nước ngoài, Fubon FTSE Vietnam ETF dẫn đầu với giá trị rút ròng 92,9 tỷ đồng. Theo sau là Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (-77 tỷ đồng), The Global X MSCI Vietnam ETF (-33 tỷ đồng), CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (-19,6 tỷ đồng) và CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (6,6 tỷ đồng).

Ổ nhóm quỹ trong nước, VFMVN Diamond ETF và VEM VN30 ETF bị rút ròng 7,0 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng, trong khi quỹ MAFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng hơn 7,0 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý nào về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiên từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 460 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 16,4 tỷ đồng. Đồng thời, 270 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01) cũng được bán ròng, tương ứng 9,4 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 8/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF là khoảng 318,1 tỷ đồng, giảm 60,8% so với tháng 7/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 63,6% so với năm 2025.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 58,6 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, HPG, VHM, STB và SSI trong tuần 25-29/8.

Riêng trong ngày hôm nay (3/9/2026), quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng khoảng 46,4 tỷ đồng. Quỹ bán ròng mạnh nhất VIC (-40 nghìn cổ phiếu, - 9,8 tỷ đồng), VHM (-84 nghìn cổ phiếu, - 6,2 tỷ đồng), HPG (-162 nghìn cổ phiếu, - 3,5 tỷ đồng), VCB (-40 nghìn cổ phiếu, - 2,3 tỷ đồng) và MSN (-32 nghìn cổ phiếu, - 2,2 tỷ đồng).

Quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền

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