Gần 1.696 tỷ đồng đầu tư Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo Quyết định số 1417/QĐ-BXD, mục tiêu của Dự án là xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn của Cảng hàng quốc tế Đà Nẵng để bảo đảm khai thác hiệu quả chủng loại tàu bay code E (như B747, B787, A350 hoặc tương đương), đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng và khu vực duyên hải miền Trung. Địa điểm thực hiện dự án tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Cường và phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.
Về quy mô, phạm vi đầu tư là: Xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L, hệ thống đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bảo đảm quy mô cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Với phạm vi bao gồm các hạng mục: Cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L và hệ thống trang thiết bị phụ trợ hạ, cất cánh; Xây dựng 01 đường lăn thoát nhanh cho đường cất hạ cánh 17R/35L, 01 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh 17R/35L với đường cất hạ cánh 17L/35R, 01 đường lăn nối đường cất hạ cánh 17L/35R và đường lăn song song E; cải tạo các đường lăn nối hiện hữu giữa đường cất hạ cánh 17L/35R, đường cất hạ cánh 17R/35L và đường lăn song song W phía quân sự và Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh.
Đây là Dự án nhóm B, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.696 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn năm 2026 - 2028. Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm Chủ đầu tư Dự án.
Ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư và pháp luật liên quan. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) triển khai các thủ tục để bảo đảm bố trí vốn theo đúng tiến độ của Dự án. Đồng thời nghiên cứu phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
Sau khi Dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ.
Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về việc đề xuất chủ trương đầu tư Dự án và tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Ban Quản lý dự án Thăng Long; Phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai Dự án để bảo đảm tiến độ thực hiện; Quyết định việc đưa vào khai thác, ngừng khai thác công trình hàng không theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động nghiên cứu, triển khai thủ tục theo quy định để đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay trong phạm vi quản lý theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được phê duyệt, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với các công trình trong sân bay được đầu tư xây dựng, cải tạo.
Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) tập trung khắc phục các hạn chế, bất cập theo hướng mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp phân quyền, đơn giản hóa trình tự thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ...
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Dự án Khu công nghiệp Green Bay Tech được triển khai tại phường Yên Tử và phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 435 ha với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng…
Trong bối cảnh sản xuất, xuất khẩu và các chuỗi cung ứng tại miền Bắc tiếp tục mở rộng, vai trò của một sân bay không còn giới hạn ở vận chuyển hành khách. Với định hướng phát triển gắn với logistics, công nghiệp và thương mại, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được kỳ vọng bổ sung một mắt xích mới cho mạng lưới kinh tế của khu vực.
Muốn hình thành "vốn kiên nhẫn", Nhà nước không nên thay thị trường phân bổ vốn, mà cần kiến tạo một kiến trúc vốn đủ sức huy động và dẫn dòng vốn tư nhân vào những lĩnh vực tạo năng suất dài hạn...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...