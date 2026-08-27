Gần 1.696 tỷ đồng đầu tư Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1417/QĐ-BXD về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bảo đảm quy mô cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ngày cáng tăng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Quyết định số 1417/QĐ-BXD, mục tiêu của Dự án là xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn của Cảng hàng quốc tế Đà Nẵng để bảo đảm khai thác hiệu quả chủng loại tàu bay code E (như B747, B787, A350 hoặc tương đương), đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng và khu vực duyên hải miền Trung. Địa điểm thực hiện dự án tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Cường và phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.

Về quy mô, phạm vi đầu tư là: Xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L, hệ thống đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bảo đảm quy mô cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Với phạm vi bao gồm các hạng mục: Cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L và hệ thống trang thiết bị phụ trợ hạ, cất cánh; Xây dựng 01 đường lăn thoát nhanh cho đường cất hạ cánh 17R/35L, 01 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh 17R/35L với đường cất hạ cánh 17L/35R, 01 đường lăn nối đường cất hạ cánh 17L/35R và đường lăn song song E; cải tạo các đường lăn nối hiện hữu giữa đường cất hạ cánh 17L/35R, đường cất hạ cánh 17R/35L và đường lăn song song W phía quân sự và Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Đây là Dự án nhóm B, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.696 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn năm 2026 - 2028. Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm Chủ đầu tư Dự án.

Lãnh đạo ngành Hàng không và Sở Van hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Thâm Quyến hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư và pháp luật liên quan. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) triển khai các thủ tục để bảo đảm bố trí vốn theo đúng tiến độ của Dự án. Đồng thời nghiên cứu phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sau khi Dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ.

Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về việc đề xuất chủ trương đầu tư Dự án và tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Ban Quản lý dự án Thăng Long; Phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai Dự án để bảo đảm tiến độ thực hiện; Quyết định việc đưa vào khai thác, ngừng khai thác công trình hàng không theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động nghiên cứu, triển khai thủ tục theo quy định để đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay trong phạm vi quản lý theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được phê duyệt, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với các công trình trong sân bay được đầu tư xây dựng, cải tạo.