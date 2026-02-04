Thứ Sáu, 06/02/2026

Gần 2.000 cơ hội việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ công an Hà Nội

Thu Hằng

04/02/2026, 15:31

Chiến sĩ nghĩa vụ công an được đánh giá là nguồn nhân lực chất lượng tốt, có nhiều tiềm năng khi tham gia vào thị trường lao động để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương...

Các chiến sĩ nghĩa vụ Công an theo dõi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: TH.
Các chiến sĩ nghĩa vụ Công an theo dõi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: TH.

Ngày 4/2, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Đồng hành tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô” năm 2026, kết hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ công an.

Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm cung cấp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an TP. Hà Nội; công an xuất ngũ, người lao động về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm trực tiếp...

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, công tác giải quyết việc làm nói chung và công tác tư vấn, hướng nghiệp học nghề và giải quyết việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ công an nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội, các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm.

Đây không đơn thuần là công tác giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với những người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự cho Thủ đô và đất nước.

Mỗi năm, Công an TP. Hà Nội có hàng trăm chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân trở về địa phương. Các chiến sĩ với hồ sơ lý lịch cơ bản, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ tốt, đã được rèn luyện, học tập trong môi trường Công an Thủ đô; là những người có ý chí, nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm đối với việc bảo vệ xây dựng Tổ quốc, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

“Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng tốt, có nhiều tiềm năng khi tham gia vào thị trường lao động để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương”, ông Nguyễn Tây Nam cho hay.

Tuy nhiên, còn có nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được địa chỉ học nghề, việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kiến thức của mình sau khi trở về địa phương. Lực lượng này rất cần được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, lựa chọn việc làm phù hợp để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng của Thủ đô.

Chương trình "Đồng hành tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô" năm 2026.
Chương trình “Đồng hành tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô” năm 2026.

Chính vì vậy, việc tổ chức Chương trình “Đồng hành tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô” nhằm hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động trẻ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, động viên những thanh niên yên tâm về tương lai của mình trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của 41 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất, giáo dục - đào tạo, xuất khẩu lao động..., với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.958 chỉ tiêu.

Nhu cầu tuyển dụng với đa dạng vị trí, ngành nghề như quản lý – giám sát, kinh doanh – marketing, kế toán tổng hợp, nhân viên kỹ thuật, lái xe, du học – xuất khẩu lao động, nhân viên an ninh…

Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng. Cụ thể, gần 13% chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên mỗi tháng. Đây là mức thu nhập của các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao. 26,4% chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chi trả các mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng; 5 – 7 triệu đồng tùy vị trí, phù hợp với khả năng và yêu cầu của các nhóm đối tượng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội đánh giá đây là cơ hội tốt để các chiến sĩ nghĩa vụ Công an xuất ngũ và sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ tham gia vào thị trường lao động, tìm được việc làm ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.

Hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm. 
Hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm bán thời gian dịp cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, tại phiên giao dịch việc làm có gần 200 chỉ tiêu việc làm bán thời gian dành cho người lao động, học sinh, sinh viên, tập trung vào một số các vị trí: nhân viên giao hàng, nhân viên đóng gói giỏ quà Tết, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, phụ bếp, nhân viên phục vụ…

Ngoài hoạt động giao dịch về việc làm, phỏng vấn việc làm trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, Ban Tổ chức còn triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp; tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động, xuất khẩu lao động, học nghề, kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động, chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật lao động...

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

