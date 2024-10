Gần 77 nghìn tỷ trái phiếu đáo hạn trong quý 4/2024

Theo số liệu tổng hợp của VnDirect, trong quý 3/2024 có 157 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 160.140 tỷ đồng, tăng 29,8% so với quý 2/2024 và cao hơn 33,9% so với cùng kỳ.

Trong đó có 153 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 147.276 tỷ đồng, chiếm 92% tổng giá trị phát hành. Và 4 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 12.864 tỷ đồng, chiếm 8% tổng giá trị phát hành.

Lũy kế 9 tháng năm 2024 tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 312.280 tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt 283.226 tỷ đồng, tăng 68%, tổng giá trị phát hành công chúng đạt 29.054 tỷ đồng, tăng 39,7% ,số liệu được tổng hợp trên trang thông tin của HNX công bố tới ngày 15/10/24).

Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong Q3/2024 tiếp tục đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm Ngân hàng. Trong Q3/2024 nhóm Ngân hàng đã phát hành 119.307 tỷ đồng, chiếm 81% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành. Nếu loại trừ nhóm Ngân hàng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong Q3/2024 đạt 27.970 tỷ đồng, giảm 14% so với Q2/24 và giảm 44,4% so với cùng kỳ.

Các ngân hàng tiếp tục gia tăng phát hành trái phiếu trong Q3/24 nhằm tăng tỷ lệ vốn huy động trung và dài hạn nhằm đảm bảo tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hoạt động phát hành của nhóm bất động sản trong Q3/2024 cũng có sự cải thiện với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đạt 20.895 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng giá trị phát hành, tăng 41,8% so với Q2/2024 tuy nhiên vẫn thấp hơn 40,2% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong Q3/2024 đạt hơn 69.878 tỷ đồng, tăng 31,5% so với Q2/24, và tăng 18,7% so với cùng kỳ, số liệu được tổng hợp theo thông tin HNX công bố đến ngày 15/10/2024).

Lũy kế 9T2024 tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt hơn 146.525 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Ngân hàng vẫn là nhóm thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn nhiều nhất trong Q3/24. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được nhóm Ngân hàng mua lại trong Q3/24 đạt hơn 59.006 tỷ đổng, chiếm 84,4% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong Q3/2024.

Nếu loại trừ nhóm ngân hàng tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong Q3/2024 chỉ đạt 10.971 tỷ đồng, tăng 15,5% so với Q2/2024 nhưng vẫn thấp hơn 46,8% so với cùng kỳ. Những trái phiếu được nhóm Ngân hàng mua lại trước hạn trong Q3/2024 phần lớn là những trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm nhằm mục đích giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn. Nhóm mua lại nhiều thứ 2 là nhóm Bất động sản, với giá trị mua lại đạt hơn 4.235 tỷ đồng, tăng 12,4% so với Q2/2024 và chiếm 6% tổng giá trị được mua lại trước hạn trong Q3/2024.

Các tổ chức phát hành đã mua lại nhiều nhất trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn trong Q3/2024 bao gồm: NH TMCP Phương Đông đã mua lại 11.700 tỷ đồng, NH TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam đã mua lại 10.250 tỷ đồng, NH TMCP Kỹ Thương đã mua lại hơn 9.000 tỷ đồng, NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã mua lại 4.500 tỷ đồng...

Sau khi hạ nhiệt nhẹ trong Q3/2024 áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trở lại trong Q4/2024. Ước tính, trong Q4/2024 sẽ có khoảng hơn 76,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 99,1% so với Q3/2024. Nhóm bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm 35,8% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong Q3/2024, đứng thứ 2 là nhóm Sản xuất chiếm tỷ trọng 34,2% tổng giá trị đáo hạn.

Trong Q3/2024 nhóm ngân hàng đã tích cực mua lại những trái phiếu có thời hạn đáo hạn còn lại dưới 1 năm, cùng với đó là tích cực phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài nhằm giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn và tăng tỷ lệ vốn huy động dài hạn.

Trong Q4/2024 VnDirect ước tính sẽ có khoảng hơn 40 nghìn tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của nhóm Ngân hàng sẽ chuyển từ thời gian đáo hạn còn lại từ trên 1 năm xuống dưới 1 năm, do đó nhiều khả năng trong Q4/24 nhóm Ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài hơn để thay thế và mua lại những trái phiếu sắp đến hạn này.