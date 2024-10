Gem Park mong muốn đem lại một cuộc sống cân bằng hơn cho những người phụ nữ thành đạt

Chúng ta đã quen với hình ảnh những người phụ nữ tài giỏi. Họ là những bác sĩ giàu kinh nghiệm, là doanh nhân, giám đốc sáng tạo, là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh, là trưởng phòng tài chính - kế toán… Ở ngoài xã hội, họ là người truyền cảm hứng, là “chiến thần” KPI nơi công sở, là bức tường thành, là những nhân tố mang tính quyết định để những con tàu “đạp gió cưỡi sóng” vươn mình ra biển lớn. Đặc biệt ở những thành phố đầu tàu kinh tế như Hải Phòng, vai trò của phụ nữ càng đóng vai trò quan trọng.

Nhưng khi rời công sở, trở về nhà, họ cũng như bao phụ nữ khác, muốn chu toàn bổn phận với người thân trong gia đình và có thời gian cho chính mình. “Ba mối bận tâm của phụ nữ thành đạt, đó là: Không có nhiều thời gian, có nhiều kế hoạch muốn thực hiện, và không đủ sức khoẻ.” - Shark Thái Vân Linh, một doanh nhân, một cố vấn tài chính cũng là một người mẹ từng chia sẻ trong một buổi trò chuyện.

Những cường nữ trong xã hội Việt Nam hôm nay khiến tôi liên tưởng đến những nữ đồng nghiệp, đối tác, bè bạn của tôi ở Hàn Quốc. Để đảm nhiệm tốt hết tất cả các vai trò, họ luôn phải tìm cách tích hợp tất cả trong 1. Thấu hiểu điều đó, bài toán mà N.H.O đề ra cho đơn vị thiết kế là: “Tích hợp tối đa giá trị trong một không gian tối thiểu. Tối ưu hóa thời gian cho người dùng - Và đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thể chất, nhất là phụ nữ”, ông Chung chia sẻ đầy tâm huyết về dự án Gem Park tại Hải Phòng.

Những người phụ nữ yêu nghệ thuật có thể tụ họp và cùng nhau biểu diễn tại Quảng trường Gem, trong ánh hoàng hôn ban chiều tại Gem Park. Nguồn: N.H.O.

Theo đó, công năng căn hộ của Gem Park phải đủ thông minh và siêu tiện ích để giúp nữ gia chủ giảm bớt gánh nặng việc bếp núc chợ búa. Thiết kế bếp và phòng khách phải đủ linh hoạt, tùy biến để cô ấy có thể vừa nấu ăn vừa chơi cùng con nhỏ, vừa làm việc nhà vừa giải trí, đủ gắn kết các thành viên nhưng vẫn có chốn riêng khi cần.

Khu tiện ích cộng đồng phải giúp nữ chủ nhân cảm thấy thoái mái, không gặp trở ngại nào khi muốn rèn luyện thể chất: đa dạng loại hình gym, yoga, tennis, bơi... Cô ấy có thể vừa tập thể thao vừa để mắt đến con đang đọc sách trong thư viện thiếu nhi, vừa nghe podcast, tranh thủ luyện thêm một kỹ năng nào đó trong khi chạy bộ trong công viên 1 ha tuyệt đối an ninh.

Người phụ nữ ở Hải Phòng có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa đọc sách, vừa để mắt đến con trẻ tại khu tiện ích ngoài trời lên đến 10.000 m2. Nguồn: N.H.O.

Là địa phương dẫn đầu cả nước về nguồn vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp với nhiều dự án tầm cỡ, nằm trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia trên thế giới, từ nay đến 2030 Hải Phòng cần thu hút ngay 3.000 - 4.000 người có chuyên môn cao, trong đó, phụ nữ chiếm 46%.

Bên cạnh những thành tựu đáng nể trên mọi mặt từ kinh tế, giáo dục, y khoa, Hải Phòng cũng là thành phố có số lượng nữ doanh nhân chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước (30%), góp phần đem lại hàng vạn việc làm cho người lao động.

Và Hải Phòng cần thêm điều gì để trở thành một điểm đến đáng sống của những người phụ nữ thành đạt? “Hơn lúc nào hết, chúng tôi cần một không gian sống đầy tính nghỉ dưỡng, chữa lành, được chiều chuộng mọi giác quan để stress nằm lại bên ngoài cánh cửa”, chị Kiều Liên, một doanh nhân ngành cảng biển hình dung về một “chốn về” lý tưởng.

Và đúng như mong đợi của chị, 5.000 m2 tiện ích trong nhà và 10.000 m2 tiện ích ngoài trời của Gem Park có hồ bơi điện phân muối với ghế thư giãn nổi, ghế thư giãn chìm, ghế lười sưởi nắng, bể sục Jacuzzi.... Tầng 20 còn có khu vườn trên mây, dành cho những phút tĩnh lặng tách biệt khỏi phố thị náo nhiệt.

“Lối sống Hi LIFE đưa trải nghiệm của cư dân lên hàng đầu nên tất cả đều phải an ninh, riêng tư và thuận tiện ở mức vài bước chân và một nút chạm. Ví dụ khi cần một nơi yên tĩnh, riêng tư để để xử lý công việc một cách hiệu quả, kịp thời trong thời gian ngoài công sở, họ chỉ cần bấm nút thang máy và 5 phút di chuyển là đến phòng làm việc dành cho cư dân”, ông Ryu Younghee, Giám đốc Alpha Plus, Đơn vị vận hành Gem Park nói về việc đưa chương trình Hi LIFE vào trong hệ thống quản lý và chăm sóc cư dân.

Nếu thiết kế, kiến trúc, cảnh quan là “phần cứng” thì Hi LIFE được hiểu là một “phần mềm” vận hành, tạo sự gắn kết và phát huy tối đa giá trị cho phần cứng. Đây cũng là chương trình giúp kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh với những giá trị bền vững như: nhân ái, thân thiện, sẻ chia giá trị…

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nữ chủ nhân sẽ cảm thấy an dịu khi ngồi trên ban công và ngắm nhìn dòng sông uốn lượn. Nguồn: N.H.O.

Dự án căn hộ cao cấp Gem Park với lối sống Hi LIFE cùng hệ tiện ích cộng đồng tích hợp đã thể hiện mong muốn của nhà phát triển N.H.O: đem lại một cuộc sống cân bằng hơn cho những người phụ nữ đã dành nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội. Và qua đó, Hải Phòng có thêm một điểm đến mới, một sức hấp dẫn mới, thu hút những chuyên gia nữ có trình độ chuyên môn cao, hòa nhịp với trọng trách và đà tăng trưởng mạnh mẽ của một thành phố nơi đầu sóng.

Gem Park - Căn hộ cao cấp chuẩn Hàn, nơi không chỉ là không gian sống tiêu chuẩn mà còn tạo lập sự gắn kết giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng.

Địa chỉ: 2A Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Website: gemparkvn

Hotline: 0796 088 666.