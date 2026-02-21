Thứ Bảy, 21/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Hạ Chi

21/02/2026, 09:02

Thế hệ nhà khoa học trẻ đang trở thành động lực dẫn dắt quyền lực công nghệ của Trung Quốc...

Chân dung Vinces Yao Shunyu, 28 tuổi, nhà khoa học trưởng AI tại Tencent, được quyền báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch Tencent, ông Martin Lau Chi-ping.
Chân dung Vinces Yao Shunyu, 28 tuổi, nhà khoa học trưởng AI tại Tencent, được quyền báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch Tencent, ông Martin Lau Chi-ping.

Việc các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang trao vị trí khoa học trưởng vốn thường dành cho những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, cho các gương mặt thuộc thế hệ Millennials (sinh 1981–1996, hiện khoảng 30–45 tuổi), thậm chí cả Gen Z (sinh 1997–2012) cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy nhân sự của nước này.

Nổi bật trong số các nhà khoa học trưởng trẻ tại Trung Quốc có thể kể đến Vinces Yao Shunyu, 28 tuổi, từng là nhà nghiên cứu tại OpenAI, hiện đang đảm nhiệm vai trò nhà khoa học trưởng AI tại Tencent. Theo tờ South China Morning, Yao thậm chí được quyền báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch Tencent, ông Martin Lau Chi-ping.

Tốt nghiệp Đại học Princeton và Đại học Thanh Hoa, Yao là một trong những người đóng góp chính cho các tác nhân AI đầu tiên của OpenAI như Operator và Deep Research. Tháng 1 vừa qua, bài báo đầu tiên do anh đồng tác giả sau khi gia nhập công ty Tencent đã được công bố, trong đó nhấn mạnh “học trong ngữ cảnh” cần trở thành trọng tâm trong thiết kế các mô hình tương lai nhằm tối ưu hóa hiệu quả AI.

Đầu tháng 1, PrimeBot cũng đã bổ nhiệm Giáo sư Dong Hao, thuộc thế hệ 9x hiện là phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh làm nhà khoa học trưởng. Dong đã nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London).

Hay nhà khoa học trưởng của AgiBot, được tuyển dụng từ năm ngoái, cũng thuộc thế hệ Millennials. Luo Jianlan, 33 tuổi, từng làm việc tại Google X và phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Google DeepMind. Anh từng hợp tác chặt chẽ với nhà khoa học máy tính Sergey Levine, đồng sáng lập startup AI Physical Intelligence có trụ sở tại San Francisco.

Không chỉ Trung Quốc, một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cũng đã bổ nhiệm những gương mặt Millennials vào vị trí nhà khoa học trưởng. Trong đó có Zhao Shengjia của Meta Platforms, một trong những người đồng sáng lập ChatGPT tại OpenAI. Ở độ tuổi đầu 30, Zhao hiện giữ chức nhà khoa học trưởng của Meta Superintelligence Lab.

Nhà khoa học trưởng đương nhiệm của OpenAI là Jakub Pachocki hiện cũng chỉ khoảng 35 tuổi.

Các công ty Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD để quảng bá sản phẩm AI dịp Tết

Trung Quốc hé lộ vũ khí vi sóng mới, ví như "cơn ác mộng của Starlink"

Các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc bội thu năm 2025

Từ khóa:

công nghệ AI kinh tế số nhà khoa học trẻ nhà khoa học trưởng Trung Quốc openAI tập đoàn Tencent thế hệ Millennials trí tuệ nhân tạo tuyển dụng nhân sự công nghệ

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu năm 2025 có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, trong đó giao dịch bất hợp pháp chiếm khoảng 1% tổng khối lượng...

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc cho biết 320 Bitcoin, từng bị đánh cắp khỏi ví do cơ quan chức năng Hàn Quốc quản lý, bất ngờ được hoàn trả...

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G...

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Khảo sát do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Hoa Kỳ) thực hiện và được tạp chí Fortune dẫn lại, dựa trên ý kiến của hơn 6.000 giám đốc điều hành tại châu Âu và Mỹ, cho thấy phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận tác động rõ rệt từ AI...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

1

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Kinh tế số

2

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thế giới

3

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Kinh tế số

4

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Chứng khoán

5

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy