Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Việc các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang trao vị trí khoa học trưởng vốn thường dành cho những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, cho các gương mặt thuộc thế hệ Millennials (sinh 1981–1996, hiện khoảng 30–45 tuổi), thậm chí cả Gen Z (sinh 1997–2012) cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy nhân sự của nước này.

Nổi bật trong số các nhà khoa học trưởng trẻ tại Trung Quốc có thể kể đến Vinces Yao Shunyu, 28 tuổi, từng là nhà nghiên cứu tại OpenAI, hiện đang đảm nhiệm vai trò nhà khoa học trưởng AI tại Tencent. Theo tờ South China Morning, Yao thậm chí được quyền báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch Tencent, ông Martin Lau Chi-ping.

Tốt nghiệp Đại học Princeton và Đại học Thanh Hoa, Yao là một trong những người đóng góp chính cho các tác nhân AI đầu tiên của OpenAI như Operator và Deep Research. Tháng 1 vừa qua, bài báo đầu tiên do anh đồng tác giả sau khi gia nhập công ty Tencent đã được công bố, trong đó nhấn mạnh “học trong ngữ cảnh” cần trở thành trọng tâm trong thiết kế các mô hình tương lai nhằm tối ưu hóa hiệu quả AI.

Đầu tháng 1, PrimeBot cũng đã bổ nhiệm Giáo sư Dong Hao, thuộc thế hệ 9x hiện là phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh làm nhà khoa học trưởng. Dong đã nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London).

Hay nhà khoa học trưởng của AgiBot, được tuyển dụng từ năm ngoái, cũng thuộc thế hệ Millennials. Luo Jianlan, 33 tuổi, từng làm việc tại Google X và phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Google DeepMind. Anh từng hợp tác chặt chẽ với nhà khoa học máy tính Sergey Levine, đồng sáng lập startup AI Physical Intelligence có trụ sở tại San Francisco.

Không chỉ Trung Quốc, một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cũng đã bổ nhiệm những gương mặt Millennials vào vị trí nhà khoa học trưởng. Trong đó có Zhao Shengjia của Meta Platforms, một trong những người đồng sáng lập ChatGPT tại OpenAI. Ở độ tuổi đầu 30, Zhao hiện giữ chức nhà khoa học trưởng của Meta Superintelligence Lab.

Nhà khoa học trưởng đương nhiệm của OpenAI là Jakub Pachocki hiện cũng chỉ khoảng 35 tuổi.