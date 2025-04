Gen Z và làn sóng nhảy việc: Cơ hội phát triển hay thách thức?

Trao đổi với chị T, một nhân viên văn phòng thuộc Gen Z, chị không ngần ngại chia sẻ: “Nếu thu nhập không tương xứng với công sức, tôi sẽ chọn cách ra đi”. Theo chị, môi trường làm việc rất quan trọng nhưng mức lương còn quan trọng hơn bởi lúc này chị cần tiền để cải thiện thu nhập cho gia đình mình.

Trong khi đó, bạn Chi, thực tập sinh kiểm toán, lại quan điểm khác khi cho rằng việc thay đổi giúp Chi học hỏi và khám phá bản thân nhiều hơn. Chi nói: “Nhảy việc không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà là để tìm kiếm sự công bằng và cơ hội trưởng thành”.

Tất nhiên trường hợp của Chi là do mới ra trường nên mong muốn được trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau, đồng thời tìm kiếm những cơ hội giúp bản thân học hỏi và phát triển nhiều hơn trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Trong khi đó, Đức (27 tuổi, ngành F&B), lý do nghỉ việc đơn giản chỉ là do không còn học được gì mới. Công việc quá dễ, không còn thử thách.

Gen Z khó chấp nhận mức lương thấp hoặc chính sách thưởng thiếu minh bạch. Ảnh: Trang - Thư

Dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng, ông Nguyễn Văn Thức, Trưởng phòng Nhân sự của một Công ty công nghệ, nhận xét: “Chúng tôi khá quen với thực trạng này, bởi nhiều người không xác định gắn bó lâu dài với công ty. Đó là lý do cứ 6 tháng chúng tôi lại nhận được thông báo họ nghỉ việc”. Theo ông Thức, có nhân sự đã chuyển sang công ty thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Bàn về việc Gen Z “nhảy việc” liên tục, các chuyên gia lao động cho rằng có ba lý do chính.

Thứ nhất, là do thu nhập và đãi ngộ, Gen Z khó chấp nhận mức lương thấp hoặc chính sách thưởng thiếu minh bạch.

Thứ hai, là do khát vọng phát triển, không ít người trẻ rời đi khi công việc thiếu thử thách hoặc lộ trình thăng tiến mờ nhạt.

Thứ ba, do sức khỏe tinh thần, nhiều người bỏ việc vì stress, kiệt sức hoặc môi trường độc hại.

Ông Trần Văn Dũng, HR Manager tại một công ty logistics thì nhấn mạnh do “Gen Z muốn thấy rõ con đường phát triển. Nếu trong vòng 6 tháng đến 1 năm mà không có chuyển biến, họ sẽ chủ động tìm cơ hội khác”.

Theo số liệu từ báo cáo “Work Trend Index 2024” của Microsoft, có tới 52% nhân sự thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) cho biết họ sẵn sàng rời bỏ công việc hiện tại trong vòng 12 tháng tới. Trong khi đó, thống kê của Navigos Group tại Việt Nam cho thấy: cứ 10 người trẻ thì có ít nhất 4 người từng “nhảy việc” trong năm đầu tiên đi làm, một con số gây chấn động so với thế hệ trước.

Đứng trước làn sóng nhảy việc của Gen Z, nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện những giải pháp tập trung giải quyết vào các lý do nhảy việc của Gen Z. Các doanh nghiệp không những chú ý vào lương mà còn chú trọng đào tạo, phát triển kỹ năng và chăm lo sức khỏe tinh thần cho người lao động. Giao tiếp nội bộ cũng được xem là chiến lược then chốt nhằm duy trì sự gắn kết và thấu hiểu giữa lãnh đạo và người lao động.

Đặc biệt với thế hệ Gen Z – những người đề cao giá trị cá nhân và sự cân bằng trong cuộc sống, các yếu tố như môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ sức khỏe tinh thần hay cơ hội thể hiện bản thân trở thành tiêu chí quan trọng trong việc quyết định gắn bó lâu dài. Việc người trẻ rời bỏ một môi trường không phù hợp không phải là điều tiêu cực.

Tuy nhiên, sự phù hợp không chỉ đến từ điều kiện bên ngoài mà còn là kết quả của quá trình trưởng thành từ bên trong mỗi cá nhân. Trong bối cảnh đó, thay vì nỗ lực giữ chân bằng mọi giá, doanh nghiệp nên tập trung vào việc “giữ lửa” – nuôi dưỡng cảm hứng, khơi dậy niềm tin và tạo dựng khát vọng phát triển cùng tổ chức.

Còn nhảy việc có thể giúp Gen Z khám phá bản thân, nhưng nếu thiếu định hướng, họ dễ rơi vào vòng xoáy bất ổn. Quan trọng là phải có chiến lược rõ ràng để mỗi lần thay đổi là một bước tiến, chứ không chỉ là một lần bỏ cuộc.

Hiện nhiều công ty nhằm giữ chân lao động đã điều chỉnh không gian văn phòng để phù hợp với sở thích của Gen Z, như tạo góc thư giãn với trà và cà phê, hoặc có một cây organ để giải trí khi công việc căng thẳng, hay tạo môi trường làm cũng như không khí làm việc thoải mái và năng động hơn.

Theo bà Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội, cần tạo điều kiện cho Gen Z được phát huy những sáng tạo của mình nhưng đồng thời cũng hỗ trợ các bạn ấy những tiểu văn hóa của cơ quan mình. “Ngay cả các bạn Gen Z hay những người ở thế hệ trước cũng sẽ thấy rằng là nếu mình làm việc ở một cộng đồng mà mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau, thông cảm cho nhau, tất cả mọi người đều cùng cố gắng vì mục đích chung thì ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái", bà Hồng nhấn mạnh.

Với những thay đổi này, các công ty không chỉ thu hút mà còn giữ chân được nhân tài trẻ tuổi, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và năng động.