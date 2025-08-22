Giá vàng miếng vẫn treo trên đỉnh

Trong phiên sáng 22/8, giá mua, bán vàng miếng SJC ở một số thương hiệu lớn lần lượt là 124,4 triệu - 125,4 triệu đồng/lượng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong hơn 1 tuần qua...
Sau khi tăng thêm nửa triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (21/8), hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC trong suốt phiên sáng nay (22/8).
Đóng cửa phiên sáng, các hệ thống lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 124,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này vẫn không thay đổi ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Giá mua vào vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại Phú Quý và Ngọc Thẩm cùng niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 123,4 triệu đồng/lượng và 124,9 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu – 125,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên hôm qua (21/8).
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn, với mức tăng dao động từ 100 nghìn – 200 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một thương hiệu vẫn không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (21/8).
Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu – 120 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch mua, bán 117,5 triệu đồng – 120,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Sau khi tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty DOJI niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117,4 triệu đồng – 120,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nâhts trên thị trường.
Trong phiên 22/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120,2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,7 triệu – 120,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với giá bán vàng nhẫn. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 120,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 50 nghìn đồng/lượng đối với giá bán nhưng tiếp tục tăng thêm 50 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá giao dịch ở mức 117,75 triệu – 120,65 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 21/8, thương hiệu này tăng 250 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 150 nghìn đồng đối với chiều bán.
Trong khi đó, tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên hôm qua (21/8). Đồng thời, đây cũng là phiên đi ngang thứ tư liên tiếp được ghi nhận tại doanh nghiệp này
Tại thị trường New York, cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/8, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 0,3% so với giá chốt phiên 21/8, quay về mốc 3.328,2 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 17,72 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,32 – 13,02 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 2,82 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”
Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%
Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.
Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?
Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…
Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp
Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: