Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng vẫn treo trên đỉnh

Phương Linh

22/08/2025, 13:53

Trong phiên sáng 22/8, giá mua, bán vàng miếng SJC ở một số thương hiệu lớn lần lượt là 124,4 triệu - 125,4 triệu đồng/lượng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong hơn 1 tuần qua...

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chênh chỉ 920 nghìn đồng/lượng so với mức đỉnh 14/5
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chênh chỉ 920 nghìn đồng/lượng so với mức đỉnh 14/5

Sau khi tăng thêm nửa triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (21/8), hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC trong suốt phiên sáng nay (22/8).

Đóng cửa phiên sáng, các hệ thống lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 124,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này vẫn không thay đổi ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Giá mua vào vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại Phú Quý và Ngọc Thẩm cùng niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 123,4 triệu đồng/lượng và 124,9 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu – 125,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên hôm qua (21/8).

<b>Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 22/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)</b>
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 22/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn, với mức tăng dao động từ 100 nghìn – 200 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một thương hiệu vẫn không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (21/8).

Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu – 120 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch mua, bán 117,5 triệu đồng – 120,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Sau khi tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty DOJI niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117,4 triệu đồng – 120,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nâhts trên thị trường.

Trong phiên 22/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120,2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 22/8 so với phiên 21/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 22/8 so với phiên 21/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,7 triệu – 120,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với giá bán vàng nhẫn. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 120,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 50 nghìn đồng/lượng đối với giá bán nhưng tiếp tục tăng thêm 50 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá giao dịch ở mức 117,75 triệu – 120,65 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 21/8, thương hiệu này tăng 250 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 150 nghìn đồng đối với chiều bán.

Trong khi đó, tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên hôm qua (21/8). Đồng thời, đây cũng là phiên đi ngang thứ tư liên tiếp được ghi nhận tại doanh nghiệp này

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/8, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 0,3% so với giá chốt phiên 21/8, quay về mốc 3.328,2 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 17,72 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,32 – 13,02 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 2,82 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng

Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh

Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh

