Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Phương Linh

03/09/2025, 11:26

Sáng 3/9, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng thêm 2,8 triệu – 3 triệu đồng mỗi lượng sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, “phi thẳng” lên 133,4 triệu đồng/lượng. Thậm chí một doanh nghiệp niêm yết tại mức 134 triệu đồng/lượng…

Giá bán vàng miếng tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng
Giá bán vàng miếng tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9), các hệ thống lớn trên toàn quốc đồng loạt tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên hôm nay (3/9).

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 3/9. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, sau khi khi nhận tổng mức tăng là 2,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 131,8 triệu – 134 triệu đồng/lượng.

Các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 131,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 133,4 triệu đồng/lượng. Đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9, mốc giá trên vẫn không thay đổi.

So với giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (30/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên ghi nhận mức tăng phổ biến 2,8 triệu đồng/lượng. 

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp đã ghi nhận 6 phiên tăng liên tiếp (26/8 và 3/9) với tổng mức tăng phổ biến là 6,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra chỉ tăng 5,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 132 triệu – 133,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng đó, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 133,4 triệu đồng/lượng; giá mua lần lượt ở 2 đơn vị này là 131 triệu và 132 triệu đồng/lượng. 

So với giá chốt phiên 30/8, giá bán vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng tăng 2,8 triệu đồng/lượng; giá mua . Trong khi đó, giá vàng miếng mua tăng lần lượt 2,9 triệu đồng/lượng và 2,4 triệu đồng/lượng.

<b>Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 3/9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)</b>
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 3/9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra đồng loạt tại tất cả các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá khi dao động từ 1,5 triệu – 3,1 triệu đồng/lượng.

PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ niêm yết ở mức 125,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (30/8). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. 

DOJI là thương hiệu ghi nhận mức tăng vàng nhẫn mạnh nhất so với mặt bằng chung với 125,8 triệu – 128,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9, tại DOJI giá mua/bán vàng nhẫn  SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. 

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 125,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 127,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu/lượng (mua/bán) so với giá chốt phiên 30/8; đến 10 giờ 30 phút, mốc giá này vẫn không đổi.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 3/9 so với phiên 30/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 3/9 so với phiên 30/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Trong khi đó, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên giao dịch 3/9.

Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 124,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 127,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 125,2 triệu – 128,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 3/9, sau khi khi nhận tổng mức tăng là 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 125,7 triệu – 128,7 triệu đồng/lượng

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 125,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 128,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/9, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên 3/9.

Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 114,3 triệu – 116,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 115,8 triệu – 118 triệu đồng/lượng

Trên thị trường New York,sau khi tăng mạnh gần 1,7 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (2/9), hợp đồng giá vàng giao ngay biến động giằng co khi mở cửa phiê hôm nay (3/9). Tính đến 10 giờ 30 phút, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt nhẹ 0,03% tiến lên mốc 3.534 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 19,3 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,5 – 14,6 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Một doanh nghiệp bất ngờ niêm yết giá vàng miếng bán ra tại 131 triệu đồng/lượng

14:14, 30/08/2025

Một doanh nghiệp bất ngờ niêm yết giá vàng miếng bán ra tại 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

11:24, 23/08/2025

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh

16:45, 15/08/2025

Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh

giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 tài chính

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

