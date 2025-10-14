Giá vàng nhẫn tăng 3 lần trong chưa đầy 2 tiếng

Ngày 14/10, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn. Theo ghi nhận, chỉ trong chưa đầy 2 tiếng buổi sáng, các công ty đã tăng giá mua/bán vàng nhẫn từ 3 - 4 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên gần 4 triệu đồng/lượng...

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10/2025, các thương hiệu kinh doanh tiếp tục tăng mạnh giá mua, bán vàng SJC. Đồng thời, đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ phiên giao dịch 3/9.

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 144,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 146,4 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

So với giá chốt phiên hôm qua (13/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 2,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Riêng tại Mi Hồng, mức tăng đối với chiều mua và chiều bán vàng miếng lần lượt ở mức 1,8 triệu đồng/lượng và 2,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 14/10, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 144,1 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá bán vàng miếng SJC tại thương hiệu trên tăng 2,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tăng 2,8 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10/2025, Bảo Tín Minh Châu tăng 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 144,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 146,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 14/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên mức độ tăng ghi nhận sự phân hoá, dao động từ 2 triệu đồng – 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, Công ty SJC cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng các các hệ thống lớn phần lớn thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 13/10, dao động từ 1,3 triệu đồng – 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng. Sau 1 tiếng mở cửa, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng chiều với hai lần điều chỉnh tăng liên tiếp.

Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,3 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 3,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tương tự, DOJI cũng ghi nhận tổng mức tăng là 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán sau 3 nhịp tăng liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,2 triệu đồng – 145,5 triệu đồng/lượng.

Sau 3 lần điều chỉnh tăng, PNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn mua vào là 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại PNJ tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng 14/10.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 143,4 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 146,2 triệu đồng/lượng.

Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng với chiều mua trong khi chiều bán giảm 100 nghìn/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144 triệu đồng – 146,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 2,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra cao nhất trên thị trường.

Sau khi tăng 2,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 143,9 triệu – 146,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 14/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 14/10 so với phiên 13/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 144,5 triệu đồng/lượng.

Trong chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 142,4 triệu – 145,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Như vậy, trong phiên sáng, với 3 lần điều chỉnh tăng, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 2,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Ngay khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu hiệu vẫn giữ nguyên giá bán ra trong khi giá mua vào tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng.