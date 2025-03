Giá cà phê xuất khẩu lập kỷ lục hơn 5.800 USD/tấn

Theo số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 15/3/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 406.637 tấn cà phê, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu cà phê đã đạt tới 2,28 tỷ USD, tăng tới 41% so với mức 1,6 tỷ USD tại cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này do giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam tăng 73%, từ 3.228 USD/tấn tại cùng kỳ năm trước lên 5.614 USD/tấn tại kỳ này.

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TĂNG CAO Ở NHIỀU THỊ TRƯỜNG

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang 36 thị trường chính, các thị trường lớn nhất đều ghi nhận tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2025 với 278 triệu USD, tăng tới 79% so với mức 155 triệu USD tại cùng kỳ.

Italy đứng sau với kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 171 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD còn bao gồm Nhật Bản với 127 triệu USD, tăng 56%; Hoa Kỳ với 120 triệu USD, tăng 53%; Tây Ban Nha với 117 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê sang 5 thị trường trên trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 815 triệu USD, tăng 52%, chiếm 37% tỷ trọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam ra thế giới.

"Trong 15 ngày đầu tháng 3/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 93.898 tấn, trị giá 545 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và tăng 54,2% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 3/2024". Cục Hải quan.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, một số thị trường có kết quả tăng trưởng vượt trội như Nam Phi với mức tăng 5.166% về giá trị, từ 0,15 triệu USD cùng kỳ lên 7,9 triệu USD tại kỳ này. Lượng cà phê xuất khẩu sang Nam Phi tăng từ 41 tấn lên 1.479 tấn. Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Mexico cũng tăng 2.147% so với hai tháng đầu năm 2024, từ 1,17 triệu USD lên 26,2 triệu USD; lượng cà phê xuất khẩu tăng từ 427 tấn lên 5.235 tấn.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Pháp tăng 174% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, từ 10,7 triệu USD lên 29,4 triệu USD; sang Ba Lan tăng 213%, đạt 33,7 triệu USD; sang Malaysia tăng 82%, đạt 32 triệu USD; sang Thái Lan tăng 94%, đạt 34,8 triệu USD; sang Anh tăng 60%, đạt 40,4 triệu USD; sang Algeria với tăng 63%, đạt 76 triệu USD…

Trong khối ASEAN, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Lào với 0,2 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2025, tăng 100%; sang Myanmar với 1,1 triệu USD, giảm 69%; sang Singapore với 1,24 triệu USD, giảm 22%; sang Campuchia với 2,6 triệu USD, tăng 168%; sang Philippines với 43 triệu USD, tăng 21%; sang Indonesia với 44 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

GIÁ CÀ PHÊ THÁNG 3 THIẾT LẬP MỐC KỶ LỤC MỚI

Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê, lập kỷ lục về kim ngạch, với 5,62 tỷ USD. Mặc dù, khối lượng cà phê xuất khẩu của năm 2024 giảm 17,1% so với năm 2023, nhưng lại tăng 32,5% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân của năm 2024 cũng thiết lập mốc kỷ lục 4.177 USD/tấn, tăng 59% so với mức giá xuất khẩu bình quân 2.613 USD/tấn của năm 2023.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá cà phê trên thế giới liên tục đạt kỷ lục mới. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối tuẩn vừa qua (22/3/2025), trên sàn New York (Hoa Kỳ), giá cà phê arabica kỳ hạn giao hàng tháng 5 ở mức 391,40 cent/1 pound (1 pound tương đương với 0,4535 kg); tăng 14,20 cent so với tuần trước nằm ở mức 377,20 cent/pound.

Như vậy, hiện tại giá cà phê arabica đang ở mức tương đương 8.630 USD/tấn – mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay. Đối với cà phê robusta cũng trên sàn New York đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước nằm ở mức 5.515 USD/tấn, tăng rất mạnh (tăng 118 US/tấn) so với giá đóng tuần trước đó (ngày 15/3) là ở mức 5397 USD/tấn. Trên sàn London (Anh) ngày 22/3, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5,515, tăng 18 USD/tấn so với ngày 21/3.

Trong nước ngày 24/3/2024, theo hệ thống khảo sát giá nông sản, giá cà phê nội địa trung bình ở mức 133.900 đồng/kg tăng thêm 400 đồng/kg so với ngày 23/3/2024. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum) được ghi nhận ở mức 134.000 đồng/kg.

Về giá xuất khẩu khẩu, Hiệp hội Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho biết thời điểm giữa tháng 3/2025, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã lập mốc kỷ lục mới với 5.803 USD/tấn, tăng 74,5% so với giữa tháng 3/2024.

Lý giải nguyên nhân khiến giá cà phê liên tục phi mã, các nhà phân tích cho rằng trước hết là do khối lượng xuất khẩu đều giảm từ hai quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Barazil và Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) vào thứ Năm tuần trước, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 2/2025 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3 triệu bao.

Trước đó, ngày 28/1/2025, Cơ quan dự báo mùa vụ của chính phủ Brazil (Conab), đã dự báo rằng vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao. Tin tức cho biết tác động của thời tiết khô hạn El Nino năm ngoái có thể dẫn đến thiệt hại lâu dài cho vụ cà phê ở Nam và Trung Mỹ. Lượng mưa ở Brazil liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4 năm ngoái, gây căng thẳng cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa cực kỳ quan trọng và làm giảm triển vọng cho vụ arabica 2025/26.

Trong khi đó, thế giới cũng lo ngại về mùa màng ở Việt Nam sau khi cơ quan dự báo thời tiết từ Đắk Lắk, cho biết Tây Nguyên - vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, dự kiến ​​sẽ có thêm thời tiết nóng và lượng mưa ít hơn trong giai đoạn từ ngày 21 đến 31/3/2025. Trong 2 tháng đầu năm 2025, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo công bố trong trung tuần tháng 3/2025 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), nếu các vùng trồng cà phê chính tiếp tục giảm nguồn cung, giá xuất khẩu cà phê của thế giới có thể tăng cao hơn vào năm 2025.

Nhận định này được FAO đưa ra trong bối cảnh giá cà phê toàn cây năm 2024 tăng 38,8% so với mức trung bình của năm 2023. FAO phân tích rằng giá cà phê arabica và robusta tăng cao kỷ lục hiện nay không phải do sự điều chỉnh của lạm phát, mà là biến động khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất là động lực chính.

Trong khi đó, mặc dù hiện tại Hoa Kỳ chưa tăng thuế đối với cà phê từ châu Mỹ, nhưng những lo ngại về việc Hoa Kỳ sẽ tăng thuế, đang khiến các doanh nghiệp kinh doanh cà phê ở Bắc Mỹ và Brazil tìm cách đối phó trước. Nhiều công ty cà phê ở Mexico đã chuyển tới đặt nhà máy rang xay, đóng gói ở cả Hoa Kỳ và Canada để nhằm tránh nếu Hoa Kỳ áp thuế cao lên hàng hoá từ Mexico.

“Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn hoãn đánh thuế 25% lên hàng hóa từ Mexico, nhưng nếu tới đây mức thuế thay đổi, chúng tôi sẽ phải xoay sở để thích nghi”, lãnh đạo Starbucks Brian Niccol chia sẻ trong buổi họp cổ đông mới đây.

Ông Bill Murray, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Quốc gia Hoa Kỳ, nhận định nếu Hoa Kỳ đánh thuế cao lên cà phê Brazil và cà phê từ các nước Bắc Mỹ, giá cà phê ở thị trường Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng vọt, thì người tiêu dùng ở Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu, vì 3/4 dân số Hoa Kỳ đều tiêu dùng cà phê.