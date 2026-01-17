Giá chung cư ở một số khu vực đã tăng hơn 40%

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 17/01/2026
Phan Nam
17/01/2026, 20:06
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so với năm 2024, trong đó, một số khu vực tăng trên 40%, nhất là phân khúc trung và cao cấp.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về tình hình thị trường bất động sản quý 4/2025 và cả năm 2025. Báo cáo cho biết trong năm qua, nguồn cung, giá bán và lượng giao dịch nhà ở trên cả nước đều tiếp tục xu hướng tăng.
Trong đó, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024. Giá rao bán cụ thể tại một số dự án nổi bật như: chung cư Học Viện Quốc Phòng rao từ 80-94 triệu đồng/m2; Green Diamond có giá từ 130 -170 triệu đồng/m2; Richland Southern từ 90 -102 triệu đồng/m2; Golden Park Tower có giá rao bán từ 110-124 triệu đồng/m2…
Nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như: Celestine Westlake 160-255 triệu đồng/m2; LUMIÈRE Essence Peak từ 130 – 177 triệu đồng/m2; Vinhomes D'Capitale 120–150 triệu đồng/m2; Diamond Residencerao 130 –151 triệu đồng/m2; Vinhomes West Point rao bán 120–148 triệu đồng/m2...
Tại TP. Hồ Chí Minh, trong quý 4 vừa qua, giá chung cư tăng nhẹ so với quý trước. Giá bán sơ cấp trung bình năm 2025 đạt 111 triệu đồng/m2, tăng 23% so với năm 2024.
Theo đó, dự án Midtown Phú Mỹ Hưng đang được rao bán từ 118-150 triệu đồng/m2; Riverpark Premier giai đoạn mới được rao bán trung bình 130- 153 triệu đồng/m2; Vũng Tàu Gold Sea có giá từ 47-56 triệu đồng/m2; dự án The Habitat Binh Duong có giá từ 36-48 triệu đồng/m2.
Ở phân khúc cao cấp và hạng sang, có một số dự án đáng chú ý như: The River Thủ Thiêm đang bán từ 180-250 triệu đồng/m2; Vinhomes Golden River Ba Son ghi nhận mức giá 200-260 triệu đồng/m2; The Landmark 81 - Vinhomes Central Park dao động từ 160-240 triệu đồng/m2; Lancaster Legacy từ 280-350 triệu đồng/m2; The Marq đang rao bán với giá từ 193-245 triệu đồng/m2.
Trong khi đó, tại các địa phương khác, mức độ tăng giá chung cư thấp hơn so với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mức tăng chỉ từ 10-15% so với năm 2024. Ví như tại Hải Phòng, dự án Hoàng Huy Commerce có giá rao bán khoảng 40-48 triệu đồng/m2; Diamond Crown Hải Phòng khoảng 55- 68 triệu đồng/m2; Gem Park Hải Phòng có giá rao bán từ 50-57 triệu đồng/m2.
Tại Hưng Yên, chung cư tại The Fibonan Ecopark có giá rao bán dao động từ 70-79 triệu đồng/m2; chung cư tại Haven Park Residences có giá từ 77-88 triệu đồng/m2; The Zurich - Vinhomes Ocean Park từ 75-85 triệu đồng/m2.
Tại thành phố Đà Nẵng, dự án The Ori Garden có giá 37- 40 triệu đồng/m2; Peninsula Đà Nẵng dao động 67 – 82 triệu đồng/m2.
Đối với phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án thì giá bán cuối năm nhìn chung có xu hướng ổn định so với quý trước, tuy nhiên, xét trong cả năm 2025 lại tăng từ 10-20% so với 2024. Mức tăng cao tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.
Tại Hà Nội, giá biệt thự và nhà ở liền kề tăng khoảng 10-15%, một số khu vực có giá tăng 20-30%. Giá rao bán tại một số dự án ghi nhận ở mức cao, đặc biệt là ở các khu vực nội thành và các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.
Hiện nay, dự án Xuân Phương Tasco đang ghi nhận mức giá 230-260 triệu đồng/m2; Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công từ 420-580 triệu đồng/m2; khu đô thị Quang Minh duy trì mặt bằng giá khoảng 66-85 triệu đồng/m2; khu đô thị Sài Đồng đang được chào bán 280- 380 triệu đồng/m2; Hapulico Complex khoảng 550-578 triệu đồng/m2; Vinhomes Thăng Long rao bán 175–184 triệu đồng/m2; Khu đô thị mới Linh Đàm có giá 315-400 triệu đồng/m2; Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra khoảng 410-500 triệu đồng/m2; Vinhomes Wonder City, Xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội ghi nhận từ 200–340 triệu đồng/m2; Mailand Hanoi City đang được chào bán từ 218–250 triệu đồng/m2.
Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, giá biệt thự và nhà ở liền kề cũng tiếp tục xu hướng tăng. Hiện, dự án KDC 6B T30 có giá từ 97-120 triệu đồng/m2, Mỹ Gia từ 90-110 triệu đồng/m2, Làng Đại Học ABC có giá từ 105-155 triệu đồng/m2; dự án Khang Điền Bình Chánh 100- 132 triệu đồng/m2, Villa Park 136-152 triệu đồng/m2, Verosa Park Khang Điền rao bán từ 170-199 triệu đồng/m2.
Giá bán biệt thự, nhà ở liền kề tại các địa phương khác trong năm 2025 nhìn chung cũng có xu hướng tăng so với năm 2024, tập trung tại các dự án, khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, vị trí trung tâm.
Hiện nay, tại Hải Phòng, The Greenery Hải Phòng có giá 64-82 triệu đồng/m2; Hoàng Huy Green River ghi nhận mức giá rao bán 90-125 triệu đồng/m2, Vinhomes Marina Cầu Rào 2 có giá bán từ 130-160 triệu đồng/m2; Vinhomes Imperia Hải Phòng có giá 160-180 triệu đồng/m2.
Tại Hưng Yên, dự án Vinhomes Ocean Park 2 có giá bán dao động trong khoảng 160 – 210 triệu đồng/m2; Vinhomes Ocean Park 3 dao động trong khoảng 155– 225 triệu đồng/m2; Khu đô thị Ecopark khoảng 190– 270 triệu đồng/m2.
Tại Tây Ninh cũng ghi nhận mức tăng trong năm 2025. Giá rao bán một số dự án như sau: Vinhomes Green City từ 72-110 triệu đồng/m2, Phúc An City có giá 34-44 triệu đồng/m2, T&T Millennia City Long Hậu từ 54-66 triệu đồng/m2.
Với phân khúc đất nền, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy vẫn có xu hướng tăng, mức tăng từ 20-25% so với năm 2024, tập trung tại khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ, vị trí trung tâm và thông tin quy hoạch rõ ràng.
Tại Hà Nội, giá đất nền thuộc dự án Hòa Lạc Premier Residence có giá trung bình 37,1 triệu đồng/m2, Cienco 5 Mê Linh khoảng 51,2 triệu đồng/m2; Lideco có giá trung bình 169,9 triệu đồng/m2, Tân Việt Tower giá trung bình 87,8 triệu đồng/m2, Khu đô thị Nguyên Khê có giá trung bình 149,2 triệu đồng/m2.
Tại TP. Hồ Chí Minh, đất nền thuộc khu tái định cư Bình Khánh có giá trung bình 60 triệu đồng/m2, Nam Hùng Vương 97,8 triệu đồng/m2; Nam Rạch Chiếc 178,9 triệu đồng/m2, An Phú Tây trung bình 39,1 triệu đồng/m2.
Tại Đà Nẵng, dự án Đà Nẵng Pearl có giá trung bình 59,8 triệu đồng/m2, KĐT Hòa Xuân mở rộng 65,8 triệu đồng/m2, Hòa Khánh Residence 26,8 triệu đồng/m2.
Tại Hải Phòng, dự án Anh Dũng 5 có giá trung bình 25,1 triệu đồng/m2, Đa Phúc Central Park có giá trung bình 29,2 triệu đồng/m2.
Tại Đồng Nai, dự án STC Long Thành có giá trung bình 28,9 triệu đồng/m2, Dragon Land là 12,3 triệu đồng/m2...
Tại Khánh Hòa, dự án Khu đô thị biển An Viên có giá trung bình 106,5 triệu đồng/m2, Bắc Vĩnh Hải 69,7 triệu đồng/m2...
Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết để đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
