Thị trường bất động sản phục hồi sau biến động lãi suất

Sau nhịp chững trong tháng 11 do biến động lãi suất, thị trường bất động sản tháng 12/2025 có sự phục hồi về mức độ quan tâm và nguồn cung…

Năm 2025, kinh tế Việt Nam xuất hiện nhiều điểm sáng khi GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; lượng khách quốc tế vượt mốc 21 triệu lượt, tăng trên 20%. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng trên 10%, trong khi số doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, lên tới 71,6%, phản ánh niềm tin của khu vực sản xuất – kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Song song với các yếu tố vĩ mô, tháng 12/2025 cũng ghi nhận những động thái chính sách đáng chú ý. Trước xu hướng lãi suất huy động nhích lên, Bộ Xây dựng đã đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát giá bất động sản, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, gia tăng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và siết chặt hoạt động đầu cơ. Đáng chú ý, Nghị định 357 quy định mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chính thức áp dụng từ ngày 1/3/2026, là bước tiến quan trọng giúp minh bạch hóa thị trường, tạo nền tảng cho việc quản lý giao dịch, giá cả và pháp lý bất động sản một cách đồng bộ.

Theo Batdongsan.com.vn, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực, thị trường bất động sản năm 2025 vẫn duy trì nhịp vận động tương đối ổn định.

MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÁN TĂNG

Trước đó, việc các ngân hàng thương mại, bao gồm cả nhóm Big4 điều chỉnh tăng lãi suất huy động do thiếu hụt nguồn tín dụng, đã dấy lên lo ngại về chi phí vốn của doanh nghiệp và lãi suất cho vay trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản toàn quốc lại tăng so với tháng 11.

Cụ thể, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán tăng khoảng 10%. Lượng tin đăng bán và cho thuê cải thiện tương ứng 8% và 10%. Diễn biến này phản ánh tâm lý “mở hàng” trở lại của các bên bán sau biến động lãi suất tháng 11. Đặc biệt, sự phục hồi ghi nhận khá đồng đều giữa các khu vực. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh (mới) và các tỉnh thành khác đều tăng trưởng dương ở cả lượng tin đăng lẫn mức độ quan tâm, dù tốc độ có sự khác biệt.

Theo đó, tháng 12/2025 đã chứng kiến sự hồi phục của hai loại hình bất động sản từng chịu áp lực lớn của giai đoạn trước là biệt thự và nhà mặt phố. Mức độ quan tâm đối với nhà mặt phố trong tháng 12/2025 tăng 16%, biệt thự tăng 15% so với tháng 11. Tương tự, lượng tin đăng bán ở hai phân khúc này đều tăng trưởng hai chữ số, phản ánh mối quan tâm đang dần quay trở lại với những sản phẩm có giá trị cao, vị trí tốt và khả năng khai thác dòng tiền. Trong khi đó, chung cư, nhà riêng và đất nền tiếp tục giữ mức tăng ổn định.

Xét trên bình diện dài hạn, giá rao bán bất động sản trên toàn quốc duy trì đà tăng suốt hai năm qua. Chung cư là phân khúc ghi nhận mức tăng mạnh nhất cho thấy áp lực nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao, nhất là tại những đô thị lớn. Tính đến quý 4/2025, giá rao bán trung bình chung cư toàn quốc tăng 56% so với quý 1/2024.

Xét từng khu vực, Hà Nội ghi nhận nhiều chỉ số tích cực trong tháng 12. Sau nhịp chững do biến động lãi suất tháng 11, mức độ quan tâm bất động sản bán Hà Nội tăng khoảng 11% so với tháng liền trước. Các phân khúc biệt thự, nhà riêng và nhà mặt phố đều có mức tăng hai chữ số về lượng quan tâm.

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng duy trì tăng trưởng trong tháng 12 nhưng với tốc độ chậm hơn thủ đô. Cụ thể, lượng tìm kiếm bất động sản bán tăng 6% so với tháng liền trước.

Phân khúc nhà mặt phố Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) chứng kiến mức độ quan tâm tăng 19% và lượng tin đăng bán tăng 20%. Phân khúc biệt thự cũng cho thấy sự sôi động với mức tăng trưởng lần lượt là 15% về nhu cầu tìm kiếm và 16% về nguồn cung mới so với tháng 11/2025. Ngược lại, phân khúc chung cư bán lại có dấu hiệu chững lại khi mức độ quan tâm sụt giảm 4%.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ ỔN ĐỊNH

Bên cạnh bất động sản bán, mảng bất động sản cho thuê duy trì sự ổn định về nhu cầu nhưng có dấu hiệu đi lên về nguồn cung. Lượng tin đăng cho thuê trên toàn quốc tăng 10% trong tháng 12/2025. Đặc biệt tại Hà Nội, lượng tin đăng cho thuê nhà trọ và nhà mặt phố tăng lần lượt là 20% và 22% so với tháng 11.

Phân khúc nhà trọ trở thành điểm sáng khi mức độ quan tâm tăng 14% so với tháng liền trước. Về mặt chi phí, nhà mặt phố có tốc độ tăng giá cho thuê cao nhất trong vòng 2 năm qua (tăng 21%), còn các phân khúc khác như chung cư hay nhà riêng vẫn duy trì mức giá thuê ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm của biến động lãi suất, bước vào trạng thái phục hồi có chọn lọc. Dòng tiền chưa quay lại ồ ạt, song đã xuất hiện sự quan tâm ở các phân khúc có giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền.

Bước sang năm 2026, cùng với các chính sách minh bạch hóa dữ liệu và định danh bất động sản, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành theo hướng thực chất hơn, nơi giá trị thật dần thay thế kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn.