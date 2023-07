Giả danh đại tá, trưng sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lừa đảo

Quá trình tố tụng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18-19 năm tù với bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá hành vi phạm tội, tòa án tuyên phạt mức án trên và buộc bị cáo phải bồi thường hơn 9 tỷ đồng cho các bị hại.

Cáo trạng thể hiện, với mục đích chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017-2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về bản thân là cán bộ trong ngành công an, đeo hàm đại tá. Lan còn “trưng” quyển sổ tiết kiệm có tiền gửi 200 tỷ đồng để lừa bịp nhiều người.

Bị cáo đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine, "chạy" công tác nhưng đang chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm. Với cách thức trên, nhiều người đã bị Lan chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

DỰNG “VỎ BỌC” ĐỂ LỪA ĐẢO

Vào cuối năm 2017, Lan quen biết anh Trần Đăng T. (SN 1972, là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan). Khi gặp nhau, Lan giới thiệu là lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và là cổ đông của một ngân hàng lớn. Do cần tiền đầu tư, Lan vay anh T. 220 triệu đồng. Sau đó, Lan tiếp tục cho anh T. xem 6 sổ tiết kiệm với tiền gửi từ 100-200 tỷ đồng đứng tên Mai Thị Lan.

Thậm chí, Lan còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đến bệnh viện để tạo sự tin tưởng cho anh T.

Bằng cách tiếp cận trên, đến tháng 3/2020, Lan tiếp tục vay anh T. 1 tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T. thêm một căn nhà.

Tuy nhiên, đến quá thời hạn vay, anh T. nhiều lần đòi tiền nhưng Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Anh T. làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Cũng với vỏ bọc trên, Lan chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc N. (SN 1989, ở Lạng Sơn) bằng thủ đoạn mua nhà, mua xe ô tô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ đấu thầu. Những lần giao tiền, hai bên không có giấy tờ biên nhận.

Đặc biệt trong các nạn nhân của Lan có vợ chồng ca sĩ T.T cũng bị lừa 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 11/2020, Lan thuê anh T. đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết.

Những lần đó, Lan cho họ xem ảnh mình chụp trang phục ngành công an, nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng anh T. 1,3 tỷ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật nên vợ chồng anh T. đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho họ.

Quá trình điều tra, Lan khai nhận chỉ vay tiền của vợ chồng anh T. , không thừa nhận việc đưa ra các thông tin gian dối.

LỪA "CHẠY" CÔNG TÁC, ĐẦU TƯ PHÒNG VÉ MÁY BAY

Trong số các bị hại, còn có anh Nguyễn Văn C. (SN 1988, ở Hà Nội). Khi quen nhau, Lan tự giới thiệu bản thân quen nhiều lãnh đạo Công an TP Hà Nội. Năm 2020, anh C. có nguyện vọng chuyển công tác từ cảnh sát cơ động sang cảnh sát giao thông. Lan nói chi phí chuyển công tác khoảng 500 triệu đồng. Do tin tưởng nên anh C. đã chuyển cho Lan 250 triệu đồng. Ngoài ra, Lan còn vay anh C. thêm 150 triệu đồng nhưng sau đó bị nữ đại tá “rởm” chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, còn có anh nguyễn Quang H. (SN 1991, là luật sư tư vấn việc ly hôn cho Lan) cũng bị Lan chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Đặc biệt, vợ chồng anh Phạm Quang V. (là chủ nhà cho Lan thuê chung cư) cũng nhiều lần cho Lan vay 1 tỷ đồng để đầu tư phòng vé máy bay nhưng bị cáo “lặn mất tăm”.

Bên cạnh đó, Lan cũng thuê căn hộ tại tòa nhà Golden Mark để xây dựng hình ảnh, tạo “bình phong” cho bản thân.

Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an xác định, trong lực lượng không có ai là Mai Thị Lan. Phía ngân hàng cũng xác định, Lan không gửi tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 200 tỷ. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm để tên Mai Thị Lan.