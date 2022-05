Giả danh xe Lào hoạt động "chui", Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội đề nghị áp chế tài mạnh

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội vừa ký công văn số 18 gửi các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông vận tải ba tỉnh, thành (Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh) và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về kiến nghị dẹp xe dù bến cóc, giả danh xe Lào hoạt động tại Việt Nam.

Cụ thể, Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội cho biết vừa nhận được phản ánh của các đơn vị vận tải về việc Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên (hãng xe Interbus Line) với gần 20 đầu xe, loại xe khách 40 chỗ mang biển kiểm soát nước ngoài (biển số Lào) thường xuyên hoạt động kinh doanh vận tải du lịch và vận chuyển khách trên tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sapa và Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà. Công ty này dùng thương hiệu Interbus Line quảng cáo bán vé trên mạng, trực tiếp bán vé cho hành khách.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội, hãng xe Interbus Line hoạt động vận tải hành khách “chui”.

Nguồn: Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội.

Được biết, Công ty Xe du lịch Thiên Thảo Nguyên được thành lập từ năm 2002 với lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải hành khách. Inter Bus Lines còn từng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh là doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam 2019 nhờ việc xây dựng hệ thống đặt vé trực tuyến.

Những chiếc xe mang biển kiểm soát nước ngoài bằng nhiều cách ngang nhiên hoạt động vận tải hành khách trên lãnh thổ Việt Nam mà không tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo đánh giá của Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội, Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên (hãng xe Interbus Line) vừa trốn thuế nhập khẩu xe lại không chấp hành quy định về kê khai giá cước vận tải. Đáng lo ngại hơn là gây nên hiện tượng tranh giành khách làm rối loạn thị trường vận tải.

Được biết, Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, ký ngày 15/9/2010 chỉ rõ, xe ô tô của hai nước được phép lưu trú trên lãnh thổ của nước bạn - “tạm nhập” với thời gian là 30 ngày và được phép gia hạn 1 lần với thời gian không quá 10 ngày trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan.

Mặt khác, thời hạn giấy phép liên vận cấp cho xe vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch cũng có thể theo thời gian chuyến đi hoặc thời gian của chuyến du lịch nhưng không vượt quá 30 ngày.

Vì vậy, hết thời hạn trên, các phương tiện này phải ra khỏi lãnh thổ nước bạn - “tái xuất”.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ phương tiện lợi dụng việc này để "núp bóng” xe biển nước ngoài hoạt động lữ hành, hoạt động kinh doanh dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam dù quá thời hạn 30 ngày, nhưng cũng không chấp hành tái xuất, cạnh tranh không lành mạnh, thiếu tính công bằng với các phương tiện trong nước.

Hơn nữa, các xe này được đưa về từ Lào với giá chỉ bằng 50% so với giá xe trong nước. Chủ phương tiện cũng không đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải trong nước (do không được cấp phép) nên không phải nộp hàng loạt loại thuế, phí kinh doanh, phí bảo trì đường bộ, chi phí bến bãi... Do đó, giá hợp đồng vận chuyển xuống các hãng xe này rất thấp, cạnh tranh không lành mạnh với các hãng xe khác.

Trước hàng loạt hành vi sai phạm của Công ty Xe du lịch Thiên Thảo Nguyên đang thách thức pháp luật và gây tổn hại đến thị trường vận tải hành khách, Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác minh những sai phạm pháp luật giao thông vận tải.

Đồng thời, “xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm bằng hình thức thanh tra, có chế tài đủ sức mạnh như đình chỉ hoạt động doanh nghiệp, xử phạt hành chính đơn vị và lái xe hoạt động trái pháp luật, truy thu thuế nhập khẩu phương tiện và số tiền thuế mà doanh nghiệp đã trốn thuế trong thời gian qua”, Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội đề nghị.