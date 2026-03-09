Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ gần 63,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,93% xuống còn hơn 53,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,76% vốn tại DIG.

Cũng trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIG, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG.

Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ hơn 14,9 triệu cổ phiếu DIG, chiếm 1,87% xuống còn hơn 13,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,72%.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 cổ phiếu DIG trong 2 phiên giao dịch nêu trên. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ gần 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,12% xuống còn hơn 15,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,95% vốn tại DIG.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp là hơn 11,9 triệu cổ phiếu.

Mới đây, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 121/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/11/2025 về việc thông qua chủ trương mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam), DIG đã triển khai và thực hiện các thủ tục theo như Nghị quyết.

Theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Phương Nam ngày 05/03/2026, Tập đoàn DIC đã hoàn tất việc mua 1.216.090 cổ phiếu của DIC Phương Nam. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Phương Nam sau đợt chào bán là 33,74%.

Được biết, HĐQT DIG thông qua việc dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của chính mình và hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Mới đây DIC Corp đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/3/2026. Ngày dự kiến họp trong tháng 4/2026, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) theo hình thức họp trực tuyến.

Các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua gồm: Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2026; BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ngoài ra, DIG cũng dự trình cổ đông Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).