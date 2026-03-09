Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Hà Anh

09/03/2026, 08:45

Trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ gần 63,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,93% xuống còn hơn 53,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,76% vốn tại DIG.

Cũng trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIG, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG.

Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ hơn 14,9 triệu cổ phiếu DIG, chiếm 1,87% xuống còn hơn 13,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,72%.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 cổ phiếu DIG trong 2 phiên giao dịch nêu trên. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ gần 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,12% xuống còn hơn 15,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,95% vốn tại DIG.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp là hơn 11,9 triệu cổ phiếu.

Mới đây, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 121/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/11/2025 về việc thông qua chủ trương mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam), DIG đã triển khai và thực hiện các thủ tục theo như Nghị quyết.

Theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Phương Nam ngày 05/03/2026, Tập đoàn DIC đã hoàn tất việc mua 1.216.090 cổ phiếu của DIC Phương Nam. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Phương Nam sau đợt chào bán là 33,74%.

Được biết, HĐQT DIG thông qua việc dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của chính mình và hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Mới đây DIC Corp đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/3/2026. Ngày dự kiến họp trong tháng 4/2026, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) theo hình thức họp trực tuyến.

Các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua gồm: Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2026; BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ngoài ra, DIG cũng dự trình cổ đông Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Gia đình Chủ tịch DIG đã bị bán giải chấp 9.517.000 cổ phiếu

11:15, 27/04/2025

DIG sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 42 lô đất tại Hậu Giang

07:30, 14/04/2025

Thêm hai công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty

09:53, 10/04/2025

Từ khóa:

bị công ty chứng khoán bán giải chấp chứng khoán DIG

Đọc thêm

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Ông Đoàn Hữu Thuận, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và con trai là ông Đoàn Hữu Hà Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Lãnh đạo ACV bị bắt vì vi phạm đấu thầu nghiêm trọng

Ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Tài chính

2

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

3

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Bất động sản

4

Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Hạ tầng

5

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy