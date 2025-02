Giá kim loại ở Mỹ tăng chóng mặt do tin thuế quan

Lý do là người mua ở Mỹ đang cố gắng gom càng nhiều hàng càng tốt các kim loại này trước khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực.

Ngày thứ Hai (10/2), ông Trump ký sắc lệnh áp thuế quan 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Kế hoạch này mới được ông Trump hé lộ với báo giới trước đó một ngày, tức là vào hôm Chủ nhật. Ông cũng đe dọa sẽ áp thuế quan lên kim loại đồng.

Khoảng cách thuế quan đã tạo ra chênh lệch giá rất lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương. Trong đó, giá đồng giao sau trên sàn COMEX ở New York - giá tiêu chuẩn cho thị trường đồng tại Mỹ - cao hơn trên 800 USD/tấn so với giá đồng giao sau tại thị trường London. Đây là mức chênh cao hơn (premium) lớn nhất kể từ đầu năm 2020.

Phiên ngày thứ Hai, trước khi khi ông Trump ký sắc lệnh thuế quan thép và nhôm, giá đồng giao sau trên sàn COMEX tăng gần 2%, đạt mức hơn 10.000 USD/tấn.

Chênh lệch giá kim loại ở Mỹ so với thị trường châu Âu bị đẩy lên cao phản ánh một thị trường “bị bóp méo” - theo nhà phân tích Tom Price của công ty Liberum. Ông Price cho rằng điều này phản ánh nỗi lo sợ về sợ “cạn kiệt nguồn cung” thay vì lý do thường thấy là sự gia tăng của nhu cầu. “Mỹ không thể dịch chuyển sang bất kỳ nguồn cung cấp nào khác trong ngắn hạn”, ông nói và nhấn mạnh trường hợp nhôm, cho biết khách mua ở Mỹ “đang giành giật nhau để mua được nhôm”.

Chênh lệch giá kim loại ở Mỹ so với thị trường châu Âu bị đẩy lên cao hơn phản ánh “kỳ vọng rằng giá sẽ tăng cao trong tương lai do thuế quan. Thị trường phản ánh vào giá điều đó từ trước khi thuế quan thực sự được áp” - bà Daria Efenova, trưởng nghiên cứu tại công ty Sucden Financial, nhận định.

Mối lo ngại về thuế quan đang lan rộng khắp thị trường nhôm Mỹ, khiến thước đo được theo dõi nhiều nhất về sự khác biệt giữa giá nhôm ở Mỹ và London, còn gọi là “phần bù Midwest” (Midwest premium) tăng mạnh.

Theo ngân hàng JPMorgan Chase, phần bù Midwest - dựa trên giá nhôm được giao đến các nhà máy ở khu vực Midwest của Mỹ, trong đó bao gồm thuế, vận chuyển và các chi phí khác - là một thông số quan trọng vì Mỹ có sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhôm. Khoảng 80% nhu cầu tiêu thụ nhôm của Mỹ được đáp ứng bằng nhập khẩu, trong khi Canada đang là nguồn cung cấp nhôm tinh chế lớn nhất của Mỹ.

Dữ liệu của CME Group cho thấy giá hợp đồng tương lai của phần bù Midwest đã tăng gần 10% trong phiên ngày 10/2 lên 30 cent/pound.

Lượng nhôm tồn trữ ở Mỹ có thể mang tới một “bộ đệm” ngắn hạn trong trường hợp xảy ra sự thắt chặt nguồn cung tạm thời - theo báo cáo của JPMorgan Chase. Tuy nhiên, ngân hàng Phố Wall này nói rằng nếu Mỹ áp thuế quan lên tất cả các quốc gia, phần bù Midwest có thể tăng 1/3 lên 40 cent/pound bởi lượng nhôm tồn trữ sẽ “cạn kiệt tương đối nhanh”.

Về kim loại đồng, các lô hàng chuyển tới các nhà kho của sàn giao dịch COMEX đều phải được nộp các loại thuế, phí đầy đủ trước khi nhập kho. Điều đó có nghĩa là đồng được mua trước khi thuế quan được áp sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Lượng đồng tồn trữ ở COMEX đã tăng mạnh trong năm ngoái và tiếp tục tăng từ đầu năm đến nay. “Mọi người đang tìm cách phòng ngừa rủi ro phải mua đồng với mức giá cộng thêm thuế quan”, trưởng nghiên cứu kim loại cơ bản William Adams của công ty Fastmarkets nhận định.

Không chỉ đối với các kim loại thường như đồng, nhôm và sắt thép, việc các nhà giao dịch ở Mỹ ra sức gom hàng trước khi có thuế quan mới cũng là nguyên nhân khiến giá các kim loại quý như vàng và bạc ở nước này tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng và bạc ở các thị trường khác trên thế giới.