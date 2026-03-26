Gia Lai: Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026
Tường Bách
26/03/2026, 09:49
Với chương trình nghệ thuật được cấu trúc như một Mega Concert hoành tráng, ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho biết Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra tối ngày 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai…
Thông tin từ Gia Lai, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 được
dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện
đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn
đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị
giác.
Chương nghệ thuật liên hoàn gồm 4 phần (Khởi nguyên, Linh
khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn, Đại ngàn chạm biển xanh), thay vì đi theo cách kể
chuyện tuyến tính quen thuộc. Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức
tranh chuyển động liên tục với âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng nhịp sống đương đại, khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa cảnh quan đại
ngàn và không gian duyên hải miền Trung.
Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội
sôi động, quy tụ dàn nghệ sỹ trẻ như Isaac, Hieuthuhai, Hurrykng, Anh Tú, Phạm
Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh... thể hiện loạt ca khúc quen thuộc từ “Vũ trụ Say Hi”.
Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch
Quốc gia 2026 mang tầm vóc quốc gia, quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, vũ công và diễn
viên quần chúng, huy động gần 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn.
Hiện không khí tại Gia Lai đang nóng lên từng ngày. Từ các
đô thị trung tâm như Quy Nhơn, Pleiku đến các phường, xã trên toàn tỉnh, công
tác chuẩn bị đang triển khai khẩn trương để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia -
Gia Lai 2026 bắt đầu từ ngày 27/3.
Cùng với Lễ khai mạc, hàng chục hoạt động hưởng ứng, kết nối sẽ diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh. Điển hình như Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026 với khoảng 1.000 đại biểu; Diễn đàn phát triển
kinh tế du lịch Gia Lai; các hội nghị ký kết MOU với 4 tỉnh nam Lào và 3 tỉnh đông bắc
Campuchia…
Cùng với đó là các sự kiện Hội thảo quốc tế về cây dược liệu
và hợp chất thiên nhiên; Lễ hội
Tinh hoa ẩm thực Gia Lai;
Chương trình cà-phê tour Gia Lai trải nghiệm xanh tại các nông trại Tây Nguyên;
các giải thể thao đua xe đạp, pickleball, võ Bình Định... Công tác ngoại giao,
giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương được đẩy mạnh với sự tham dự của
các đoàn đại sứ, tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế trong chương trình “Du xuân hữu
nghị”.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, việc đăng cai Năm Du lịch
quốc gia 2026 vừa là áp lực, vừa là động lực lan tỏa, tạo “hiệu ứng domino” kéo
đầu tư, kích thích thương mại - dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, sạch,
an toàn, mang đậm bản sắc bản địa.
Khách du lịch đến Gia Lai trong một chuyến đi có thể tận hưởng hai trải nghiệm: du lịch biển và du lịch cao
nguyên. Gia Lai cũng là một trong 5 địa phương trong cả nước sở hữu hai sân bay, Pleiku và Phù Cát. Hệ thống giao thông đường bộ tới Gia Lai cũng rất thuận tiện,
trong đó cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai xây dựng, biến Gia Lai
thành điểm đến đa kết nối, nhiều giá trị.
Chiều 25/3 vừa qua, tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí trước
thềm Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho hay, hiện tỉnh đang rà soát soát lại hệ thống
lưu trú, các khách sạn, homestay để phục vụ du khách.
Theo bà Lịch, dịp khai mạc
Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đón khoảng 70.000 lượt
khách du lịch. Tham dự đưa tin về sự kiện này có đại diện 36 cơ quan báo chí nước
ngoài và 130 cơ quan báo chí trong nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, tỉnh đã xây dựng 60
điểm vệ sinh công cộng; đồng thời huy động các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê
và hộ dân treo biển “Thoải mái như ở nhà”, tạo điều kiện để du khách sử dụng
nhà vệ sinh miễn phí mà không có cảm giác e ngại. Bên cạnh đó, tỉnh đã lắp đặt khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực tổ chức sự kiện để phục vụ du khách.
Về vấn đề lưu trú và các phương án khi xảy ra tình trạng
“quá tải”, bà Lịch cho biết hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đã được kích hoạt
đầy đủ, sẵn sàng phục vụ du khách trong điều kiện tốt nhất. “Chúng tôi tính
toán huy động các nhà văn hóa thành các nhà cộng đồng sẵn sàng đón khách du lịch trong trường hợp khách
không có chỗ lưu trú; vận động người dân đón khách, hỗ trợ du khách, tỉnh sẽ
chi hỗ trợ đối với các trường hợp này", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nói.
Cùng với đó, tỉnh cũng đàm phán với các hãng hàng không tăng
tuyến và có những ưu đãi đi kèm. Cụ thể, tỉnh đã làm việc với Vietnam Airlines
tăng chuyến và giảm giá vé cho khách tới Quy Nhơn. Hỗ trợ nghỉ một đêm miễn phí
tại khách sạn và chơi golf miễn phí đối với du khách đặt vé của hãng hàng không
Bamboo Airway…
Bà Lịch cho biết, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ có
244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao diễn ra từ tháng 3 đến tháng
12.2026 tại phường Quy Nhơn và Pleiku. Chuỗi sự kiện không đơn thuần phục vụ
vui chơi, giải trí mà tất cả đều hướng đến mục tiêu phát triển du lịch, thu hút
du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Ví von lần đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 như chuẩn bị một
"mâm cỗ lớn" để đón khách, bà Lịch cho biết tỉnh đặc biệt quan tâm đến
việc xây dựng hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách. "Có thể dịch
vụ, hạ tầng chưa hoàn hảo, nhưng sự hiếu khách và chân thành của mỗi người dân
sẽ là điểm cộng lớn, để lại ấn tượng trong lòng du khách", bà Lịch nhấn mạnh.
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
16:43, 25/03/2026
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
Quảng Ninh: Du lịch quý 1 thành công, tiếp tục “tung” 15 sự kiện chào hè
Quảng Ninh: Du lịch quý 1 thành công, tiếp tục "tung" 15 sự kiện chào hè
Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026
Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
Trong dòng chảy hội nhập, các làng nghề của Hà Nội không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà đang chuyển mình theo hướng “xanh hóa” để phát triển bền vững.
Tiếp tục gỡ “nút thắt” xe du lịch cho phố cổ Hà Nội
Dừng đỗ xe đón/trả khách trong các khu phố cổ Hà Nội luôn là bài toán khó với doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông chật hẹp, phương tiện đông đúc và đặc biệt là “khu vực lõi” của Thủ đô thiếu các điểm trông giữ xe phù hợp…
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...
