Gia Lai: Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Với chương trình nghệ thuật được cấu trúc như một Mega Concert hoành tráng, ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho biết Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra tối ngày 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai…

Thông tin từ Gia Lai, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Chương nghệ thuật liên hoàn gồm 4 phần (Khởi nguyên, Linh khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn, Đại ngàn chạm biển xanh), thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc. Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục với âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng nhịp sống đương đại, khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung.

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội sôi động, quy tụ dàn nghệ sỹ trẻ như Isaac, Hieuthuhai, Hurrykng, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh... thể hiện loạt ca khúc quen thuộc từ “Vũ trụ Say Hi”.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang tầm vóc quốc gia, quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, vũ công và diễn viên quần chúng, huy động gần 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn.

Hệ thống sân khấu cho Lễ khai mạc được thiết kế đặc biệt lớn với kích thước chiều ngang 116 mét, chiều sâu 40 mét, tạo thành không gian trình diễn đa lớp.

Hiện không khí tại Gia Lai đang nóng lên từng ngày. Từ các đô thị trung tâm như Quy Nhơn, Pleiku đến các phường, xã trên toàn tỉnh, công tác chuẩn bị đang triển khai khẩn trương để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 bắt đầu từ ngày 27/3.

Cùng với Lễ khai mạc, hàng chục hoạt động hưởng ứng, kết nối sẽ diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh. Điển hình như Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026 với khoảng 1.000 đại biểu; Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai; các hội nghị ký kết MOU với 4 tỉnh nam Lào và 3 tỉnh đông bắc Campuchia…

Cùng với đó là các sự kiện Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên; Lễ hội Tinh hoa ẩm thực Gia Lai; Chương trình cà-phê tour Gia Lai trải nghiệm xanh tại các nông trại Tây Nguyên; các giải thể thao đua xe đạp, pickleball, võ Bình Định... Công tác ngoại giao, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương được đẩy mạnh với sự tham dự của các đoàn đại sứ, tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế trong chương trình “Du xuân hữu nghị”.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 vừa là áp lực, vừa là động lực lan tỏa, tạo “hiệu ứng domino” kéo đầu tư, kích thích thương mại - dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, sạch, an toàn, mang đậm bản sắc bản địa.

Khách du lịch đến Gia Lai trong một chuyến đi có thể tận hưởng hai trải nghiệm: du lịch biển và du lịch cao nguyên. Gia Lai cũng là một trong 5 địa phương trong cả nước sở hữu hai sân bay, Pleiku và Phù Cát. Hệ thống giao thông đường bộ tới Gia Lai cũng rất thuận tiện, trong đó cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai xây dựng, biến Gia Lai thành điểm đến đa kết nối, nhiều giá trị.

Chiều 25/3 vừa qua, tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí trước thềm Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho hay, hiện tỉnh đang rà soát soát lại hệ thống lưu trú, các khách sạn, homestay để phục vụ du khách.

Theo bà Lịch, dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch. Tham dự đưa tin về sự kiện này có đại diện 36 cơ quan báo chí nước ngoài và 130 cơ quan báo chí trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, tỉnh đã xây dựng 60 điểm vệ sinh công cộng; đồng thời huy động các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và hộ dân treo biển “Thoải mái như ở nhà”, tạo điều kiện để du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí mà không có cảm giác e ngại. Bên cạnh đó, tỉnh đã lắp đặt khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực tổ chức sự kiện để phục vụ du khách.

Về vấn đề lưu trú và các phương án khi xảy ra tình trạng “quá tải”, bà Lịch cho biết hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đã được kích hoạt đầy đủ, sẵn sàng phục vụ du khách trong điều kiện tốt nhất. “Chúng tôi tính toán huy động các nhà văn hóa thành các nhà cộng đồng sẵn sàng đón khách du lịch trong trường hợp khách không có chỗ lưu trú; vận động người dân đón khách, hỗ trợ du khách, tỉnh sẽ chi hỗ trợ đối với các trường hợp này", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nói.

Cùng với đó, tỉnh cũng đàm phán với các hãng hàng không tăng tuyến và có những ưu đãi đi kèm. Cụ thể, tỉnh đã làm việc với Vietnam Airlines tăng chuyến và giảm giá vé cho khách tới Quy Nhơn. Hỗ trợ nghỉ một đêm miễn phí tại khách sạn và chơi golf miễn phí đối với du khách đặt vé của hãng hàng không Bamboo Airway…

Bà Lịch cho biết, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ có 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12.2026 tại phường Quy Nhơn và Pleiku. Chuỗi sự kiện không đơn thuần phục vụ vui chơi, giải trí mà tất cả đều hướng đến mục tiêu phát triển du lịch, thu hút du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ví von lần đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 như chuẩn bị một "mâm cỗ lớn" để đón khách, bà Lịch cho biết tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách. "Có thể dịch vụ, hạ tầng chưa hoàn hảo, nhưng sự hiếu khách và chân thành của mỗi người dân sẽ là điểm cộng lớn, để lại ấn tượng trong lòng du khách", bà Lịch nhấn mạnh.