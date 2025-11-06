Gia Lai sắp có dự án điện gió hơn 48.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750 MW, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất vào quý 4/2029...

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1.

Theo đó, dự án có diện tích mặt nước khoảng 32,01 ha, cùng diện tích mặt đất khoảng 17,61 ha. Dự án được triển khai tại các xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông thuộc tỉnh Gia Lai.

Với tổng mức đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng, dự án được lên kế hoạch hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất vào quý 4/2029. Tiến độ này có thể được điều chỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà máy điện gió Hòn Trâu – giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, đấu nối vào lưới điện quốc gia 220 kV. Dự án được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua đường dây 220 kV mạch kép từ Trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1A) đi Trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép từ Trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1B) đi Trạm biến áp 220 kV Nhơn Hội.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án hướng tới cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, dự án còn tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp – dịch vụ địa phương, và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong những năm tới.

Về mặt pháp lý, dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 (750MW) nằm trong danh mục các dự án điện gió trên bờ và gần bờ được phân bổ cho tỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.

Dự án cũng được đưa vào danh mục tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương, về kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (điều chỉnh), đồng thời được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023, và nằm trong danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh Bình Định (cũ).