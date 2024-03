Giá lập đỉnh, lãnh đạo Nam Long tiếp tục muốn ‘chốt lời’ 650.000 cổ phiếu

Ông Trần Thanh Phong thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Nam Long đã đăng ký bán 650.000 cổ phiếu NLG để cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/3 đến ngày 5/4, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Nếu bán thành công, ông này sẽ giảm từ 16,33 triệu cổ phiếu, chiếm 4,25% xuống còn 15,68 triệu cổ phiếu, chiếm 4,08%.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 30/1-28/2, ông Phong cũng đăng ký bán 650.000 cổ phiếu NLG. Tuy nhiên, hết thời gian dự kiến giao dịch ông Phong không bán được bất cứ cổ phiếu nào do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trên thị trường động thái bán ra của lãnh đạo NLG là sau khi giá lập đỉnh 42.650 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 4/3, mức giá cao nhất 52 tuần qua thì chốt phiên ngày 5/3, giá cổ phiếu NLG giảm nhẹ còn 42.450 đồng/cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 6/2 đến ngày 4/3 vừa qua, mẹ ông Cao Tấn Thạch - thành viên HĐQT NLG đã bán thành công hơn 300.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 700.000 cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT NLG đã thông qua việc bổ nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh vào vị trí Tổng Giám đốc Nam Long nhiệm kỳ 2024 - 2026 thay cho ông Trần Xuân Ngọc kể từ ngày 30/3/2024.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Nam Long ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.181,4 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 800,5 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm ngoái.

Qua đó, VCSC đã duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với NLG và điều chỉnh tăng 5,6% giá mục tiêu lên 43.300 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu là do (i) doanh số bán hàng tại dự án Southgate và Akari City Giai đoạn 2 cao hơn dự kiến trong quý 4/2023, giúp dòng tiền vào nhanh hơn so với dự báo trước đó của VCSC và (ii) định giá cao hơn cho dự án Hải Phòng khi VCSC áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, so với phương pháp P/B trước đây.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 13% YoY lên 549 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn vào cuối năm 2023 (chủ yếu là lượng bàn giao tại dự án Southgate) và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon. VCSC điều chỉnh giảm 15% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 chủ yếu do điều chỉnh giảm lượng bàn giao của dự án Mizuki Park sau khi dự án này được ghi nhận bàn giao nhanh hơn dự kiến vào quý 4/2023. VCSC điều chỉnh tăng nhẹ 4% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025 chủ yếu do điều chỉnh thời gian bàn giao.

Doanh số bán hàng năm 2023 của NLG là 4,0 nghìn tỷ đồng và vượt dự báo của VCSC là 2,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do doanh số bán hàng tại dự án Southgate quý 4/2023 cao hơn dự kiến. VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ hồi phục mạnh trong năm 2024, đạt mức 5,6 nghìn tỷ đồng (+40% YoY), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%.

Qua đó, rủi ro đối với NLG là mở bán giai đoạn mới tại các dự án trọng điểm chậm hơn dự kiến.