Giá lợn hơi đạt đỉnh 4 năm, "ông lớn ngành thịt" Dabaco báo lãi ngoạn mục gấp 25 lần

Bất chấp những khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của nhiều doanh nghiệp ngành sản xuất, nông nghiệp do bão Yagi vừa qua, doanh nghiệp ngành chăn nuôi Dabaco vừa có một quý kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, kết thúc quý 3/2024, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.525 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 623,6 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần quý 3/2023.

Kỳ này, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt khoảng 300 tỷ đồng, tăng 13%, chậm hơn mức tăng doanh thu. Nhờ đó, lãi ròng của Tập đoàn đạt 312 tỷ đồng, cao gấp 25 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là khoản lợi nhuận lớn nhất trong vòng 5 quý.

Giải trình về việc lợi nhuận tăng đột biến, Dabaco cho biết, trong quý vừa qua, tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định; công ty cũng nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ vê kỹ thuật, quản lý và phát triển thị trường..., do vậy, lợi nhuận các đơn vị chăn nuôi tăng cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý 3, ngành chăn nuôi cả nước vẫn tiếp tục chịu áp lực dịch bệnh. Tuy nhiên, do áp dụng các giải pháp về phòng ngừa dịch bệnh, an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin... nên các công ty chăn nuôi thuộc Tập đoàn đã kiểm soát được dịch bệnh. Mặt khác, giá lợn hơi trên thị trường tăng giúp cho lợi nhuận của các công ty chăn nuôi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các hoạt động khác cũng ghi nhận tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.962 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 530 tỷ đồng, cao gấp 28 lần cùng kỳ. Năm 2024 với tham vọng lớn, đặt mục tiêu doanh thu 25.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 730 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dù mới thực hiện được 39% chỉ tiêu doanh thu nhưng doanh nghiệp đã hoàn thành 73% mục tiêu lợi nhuận.

Giá lợn hơi tiếp tục chu kỳ tăng trưởng mạnh từ đầu năm, có lúc đạt đỉnh 5 năm, và gần nhất là tháng 7 vừa qua giá lợi hơi lên cao nhất 4 năm. Trong tháng 9 vừa qua, giá lợn hơi ở miền Bắc và miền Trung, Tây nguyên tăng mạnh lên trung bình 70.000 đồng/kg. Ở thời điểm đó, tại các chợ dân sinh ở Hà Nôi bán giá thịt heo ở mức cao, từ 80.000-190.000 đồng một kg, trong đó, sườn non có giá cao nhất, còn ba chỉ dao động 150.000-170.000 đồng một kg.

Giá lợi hơi tăng cao do Nguyên nhân là bão Yagi và lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề cho các trang trại, nhiều nơi mất trắng hoặc chuồng trại bị ngập sâu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bão số 3 và mưa lớn đã khiến 26.485 con gia súc và gần 3 triệu con gia cầm bị chết. Chuồng trại bị phá hủy nghiêm trọng, làm việc tái đàn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây giá lợn hơi đang quay đầu giảm.