Giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn tiền vay

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Xuân (SN 1972), Phạm Thị Mai (SN 1972) đều ở huyện Hoài Đức và Đỗ Hồng Trang (SN 1984, ở quận Thanh Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Xuân và Đinh Thị Hằng (SN 1998, ở huyện Hoài Đức) bị truy tố về tội Đánh bạc. Còn Mai bị truy tố thêm về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

MÀN KỊCH TINH VI LỪA ĐÁO HẠN KHOẢN VAY NGÂN HÀNG

Theo truy tố, nhóm của Xuân đã thực hiện màn lừa đảo với cách thức cho người đóng giả nhân viên ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay nợ để chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, Xuân là đối tượng không có việc làm ổn định. Do cần tiền chi tiêu, đầu năm 2021, Xuân vay chị Nguyễn Thị A. (SN 1965, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) số tiền 250 triệu đồng, khoản vay được cầm cố bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Thanh Thủy.

Hai tháng sau, do không có tiền trả nợ, Xuân bàn với Mai chiếm đoạt tiền của chị A. Cả hai đưa thông tin gian dối là Mai đang nợ Xuân 250 triệu đồng và Xuân gán nợ cho chị A. Đồng thời cả hai nói dối chị A. rằng Mai có thửa đất muốn thế chấp để vay tiền ngân hàng ACB nhưng không vay được do Mai thuộc nhóm khách hàng nợ xấu. Do đó, Mai vay tiền chị A. để trả cho ngân hàng để được giải ngân khoản vay mới. Sau đó, Mai trả tiền nợ cho chị A.

Do tin tưởng các thông tin trên là thật nên chị A. nhiều lần chuyển tiền cho Xuân và Mai. Để chị A. tiếp tục tin mình, Xuân rủ thêm Đỗ Hồng Trang cùng tham gia. Theo phân công, Trang có nhiệm vụ giả danh nhân viên ngân hàng làm thủ tục đáo hạn đối với khoản tiền vay của Mai.

Với mỗi lần vay tiền và chiếm đoạt, các đối tượng lấy lý do hồ sơ thủ tục vay đáo hạn ngân hàng bị thiếu sót các giấy tờ như CMND, giấy khai sinh, thiếu chữ ký của những người liên quan… nên phải chuyển thêm tiền để lách hồ sơ, quan hệ với lãnh đạo ngân hàng, làm thủ tục nhanh để chị A. tin tưởng.

Cáo buộc thể hiện, vào cuối tháng 3/2021, Trang đóng giả làm nhân viên ngân hàng đến gặp Mai và chị A. Trang nói Mai đang nợ ngân hàng, thuộc diện nợ xấu, muốn vay khoản mới cần phải thanh toán khoản nợ trên. Chị A. đưa cho Mai 50 triệu đồng.

Đến ngày 31/3/2021, Xuân, Mai và Trang thống nhất còn thiếu giấy báo tử của chồng Mai và một số giấy tờ khác nên hỏi vay thêm chị A. 210 triệu đồng. Sau 15 lần đưa tiền, đến ngày 8/5/2021, nhóm Xuân tiếp tục lấy lý do nếu muốn không cần lấy chữ ký của con gái Mai và làm thủ tục xác nhận lương cho Mai thì cần chi phí 100 triệu đồng cho lãnh đạo ngân hàng. Trang liên hệ với chị A. nội dung trên và yêu cầu chị A. chuyển tiền.

Tỏng cộng chị A. có 16 lần đưa tiền cho nhóm của Xuân với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, chị A. không thấy ngân hàng giải ngân cho Mai vay tiền. Chị A. yêu cầu nhóm Xuân trả lại tiền song bất thành. Ngày 12/5/2021, chị A. có đơn trình báo tố giác hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này.

Trong phi vụ này, Xuân hưởng lợi 796 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Xuân sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề với Đinh Thị Hằng với tổng số tiền 340 triệu đồng.

LÀM GIẢ SỔ ĐỎ ĐỂ LỪA TIỀN

Cơ quan điều tra còn làm rõ, khoảng tháng 12/2020, do cần tiền chi tiêu, Mai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất tại thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức mang tên mình, rồi đem thế chấp để vay tiền.

Với ý đồ trên, Mai lên mạng internet liên hệ đối tượng không rõ nhân thân thuê để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 3 triệu đồng. Sau khi làm được sổ đỏ giả, Mai gửi chụp lại ảnh sổ đỏ và gửi cho anh anh Trần Quang T. (SN 1991) để hỏi vay 400 triệu đồng, lãi suất 1,66%/tháng.

Đến ngày 21/2/2021, anh T. phát hiện sổ đỏ trên là giả và tố cáo Mai ra cơ quan công an. Hiện Mai mới trả cho anh T. 90 triệu đồng, còn chiếm đoạt 310 triệu đồng.