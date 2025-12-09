Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Trong phiên sáng, giá mua vào vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (8/12). Cá biệt, có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu tiếp tục duy trì diễn biến giằng co trong phiên sáng nay (9/12) với mức giảm phổ biến là 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (8/12).

Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 152,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 8/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này điều chỉnh giảm giá mua vào gần gấp 3 lần mức giảm giá bán ra. Đóng cửa phiên, giá vàng miếng SJC mua vào giảm 800 nghìn đồng/lượng và giá bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng

Tương tự, sau khi giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào chốt phiên ở mức 152,3 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra ở mức 154,2 triệu đồng.

Tại khu vực phía Nam, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với chiều mua và chiều bán.

Mở cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra không đổi.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục điều chỉnh giảm bán ra nhưng giữ nguyên giá mua vào, niêm yết ở mức 153 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 8/12, giá mua vào vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 200 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra giảm300 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá bán ra nhưng giữ nguyên giá mua vào trong phiên sáng nay.

Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 8/12, giá bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua vào không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 9/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (8/12), giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm với mức giảm dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có 2 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch so với phiên 8/12.

Trong phiên sáng 9/12, chênh lệch giữa giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu vẫn giữ nguyên so với cuối tuần trước (6/12). Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, khoảng cách này nới rộng thêm 500 nghìn đồng/lượng, từ 1,5 triệu lên mức 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng giảm lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 100 nghìn đồng/lượng.

Tại DOJI, thương hiệu này tiếp tục duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” sang phiên thứ năm liên tiếp, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây cũng là thương hiệu duy nhất không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào kể từ phiên 4/12.

Trong phiên sáng nay, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen đối với giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 8/12. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, so với giá chốt phiên 8/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, sau khi ghi nhận nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 149,2 triệu – 151,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì trong suốt phiên hôm nay. So với giá chốt 8/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 9/12 so với phiên 8/12

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn trong 4 phiên liên tiếp, mở cửa phiên sáng nay, PNJ điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng mỗi chiều, niêm yết ở mức 149,7 triệu – 152,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên,

Cùng chung xu hướng, giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng tại Phú Quý cũng niêm yết ở mức 149,7 triệu – 152,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/12, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng 8/12, niêm yết ở mức 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng (mua -bán). Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.