Giá mua vàng miếng SJC tăng gấp tới 4 lần so với giá bán
Phương Linh
28/08/2025, 13:03
Trong phiên giao dịch sáng 28/8, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 200 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua tăng từ 600 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng, gấp tới 4 lần so với giá bán ra...
Trong phiên sáng 28/8/2025, xu hướng tăng diễn ra đồng loạt tại các tất cả hệ thống kinh doanh vàng miếng SJC ở cả hai chiều mua, bán sau khi ghi nhận diễn biến phân hoá trong phiên hôm qua (27/8).
Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 200 nghìn đồng đối với chiều bán so với chốt phiên 27/8, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI và PNJ đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 126,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 128,2 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, các thương hiệu trên vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Mức giá giao dịch 126,7 triệu – 128,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng SJC bán ra tại hai thương hiệu trên cùng tăng 200 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua vào ghi nhận mức tăng lần lượt là 900 nghìn và 600 nghìn đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 125,7 triệu đồng/lượng và 127,2 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 27/8, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tăng lần lượt 300 nghìn và 200 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC lần lượt tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán tăng tương đương với mức tăng của giá mua. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 126,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nâng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” với mức tăng từ 200 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (27/8).
Trong phiên sáng, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá bán ra gấp đôi giá mua vào.
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,1 triệu– 123 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 27/8.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Tương tự, DOJI cũng là thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120 triệu đồng – 123 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122,8 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 27/8, thương hiệu này ghi nhận mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trong phiên giao dịch 28/8, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất thị trường.
Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 120,2 triệu– 123,2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường.
Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,25 triệu đồng – 123,15 triệu đồng/lượng (mua – bán). Kết thúc phiên giao dịch sáng, thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ổn định từ phiên hôm qua (27/8). Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 110,3 triệu – 112,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận xu hướng đi ngang.
Trên thị trường New York, lúc 11 giờ ngày 28/8, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều, giảm hơn 0,2% so với giá chốt phiên hôm qua (27/8), lùi về mốc 3.390 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,7 triệu đồng/lượng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,1 – 13,7 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
