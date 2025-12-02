Nông nghiệp Hòa Phát IPO 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu

HPA chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HOSE đầu năm 2026. Đợt chào bán nhằm mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp của công ty, trong bối cảnh HPA duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận…

Ngày 1/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu.

Theo HPA, công ty sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng mỗi cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên sàn HOSE đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết: “Nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho Tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép. Với truyền thống của Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, Hòa Phát xác định đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi quy mô lớn, bài bản ngay từ đầu”.

Việc chào bán và niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HOSE là bước đi chiến lược để Nông nghiệp Hòa Phát tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị. Đồng thời, tạo thêm cơ hội lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới ngành nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, giúp công ty tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao khả năng tiếp cận vốn thứ cấp.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, phát biểu tại roadshow.

Theo bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA, công ty vận hành mô hình kinh doanh Feed-Farm tích hợp khép kín từ thức ăn chăn nuôi đến trang trại. Nông nghiệp Hòa Phát tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi với 2 nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai. Năm 2024, tỷ trọng bán hàng là 51% phục vụ các trang trại nội bộ, 49% bán ra thị trường qua mạng lưới 629 nhà phân phối với 150 mã hàng.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về chiến lược sử dụng vốn sau IPO, bà Vân cho biết trước hết, HPA sẽ tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và sử dụng một phần để bổ sung vốn lưu động, đồng thời trả nợ lãi vay và vốn vay.

Tiếp theo, nguồn vốn sẽ được đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất như xây dựng thêm ba trang trại chăn nuôi heo, đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi mới, đồng thời nâng cấp trang thiết bị tại các trang trại gia cầm.

Theo bà Hồng Vân, HPA kiên định cung cấp thực phẩm an toàn, hạn chế tối đa kháng sinh và sẵn sàng tuân thủ quy định cấm kháng sinh phòng bệnh, kích thích sinh trưởng từ 2026; tuyệt đối không dùng chất cấm hay chất tạo nạc. Đồng thời, HPA cũng làm chủ nguồn giống chất lượng cao như heo DanBred (Đan Mạch), gà Hy-line (Mỹ), bò Úc; tất cả trang trại đều đầu tư công nghệ châu Âu với thiết bị hiện đại, tự động kiểm soát tiểu khí hậu và cho ăn theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, công ty cam kết minh bạch thông tin với báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi cổ đông. Chiến lược tăng trưởng bền vững của công ty tập trung vào đầu tư có trọng tâm, quản trị rủi ro chặt chẽ và không hy sinh lợi nhuận dài hạn vì ngắn hạn.

Chăn nuôi heo tại Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

Năm 2024, HPA đạt doanh thu thuần 6.909 tỷ đồng với lợi nhuận gộp 1.462 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế 15,1%, ROE 30,6% và ROA 21,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng với ROE 56,4% và ROA 31,7%. Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 40%, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1.000.000 tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Kế hoạch sẽ cần số vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Dự báo năm 2030, doanh thu của HPA đạt trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.750 tỷ đồng, ROE duy trì trên 25%.