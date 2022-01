Gia tăng tình trạng buôn lậu tân dược giả, thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

Theo tổng kết từ Văn phòng Bộ Công an, năm 2021, lực lượng công an cả nước triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; số tội phạm và vi phạm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm so với năm 2020. Tuy nhiên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Nổi bật, phát hiện 357 vụ/473 đối tượng buôn lậu, thiệt hại ước tính 15,07 tỷ đồng, khởi tố 55 vụ/206 bị can; phát hiện 1.703 vụ/2.066 đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, khởi tố 1.277 vụ/1.668 bị can; phát hiện 85 vụ/114 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố 56 vụ/76 bị can. Tài sản tịch thu, thu hồi ước tính 210,77 tỷ đồng; xử lý hành chính với số tiền phạt 6,718 tỷ đồng.

Đáng chú ý, gia tăng các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19: Hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, sản xuất, buôn bán hàng giả là vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, việc sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả, thuốc hỗ trợ điều trị, bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Vụ việc điển hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ hơn 400 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng trăm tỷ đồng; triệt phá đường dây buôn bán trái phép 10.000 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, tình trạng nhập lậu các loại tân dược được quảng cáo có khả năng chữa Covid từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Những loại tân dược này đa phần được nhập từ Trung Quốc, sau đó được xé lẻ ra tiêu thụ trên mạng xã hội nên gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, Văn phòng Bộ Công an tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138/BCA chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là phương án tăng cường, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Nhận diện và xác định đúng các khâu mắt xích trọng yếu, đột phá vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều sai phạm, phát hiện các thủ đoạn mới và tổ chức đánh trúng, đánh đúng các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả lớn để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong thời gian tới.