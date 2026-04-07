Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Giá thép tiếp tục đi lên trong quý 2/2026

Thu Minh

07/04/2026, 18:45

Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng ngành thép sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ Quý 2/2026, với động lực chính từ kết quả điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc và mùa xây dựng cao điểm hàng năm.

VnEconomy

Giá thép trong nước nhìn chung đã ghi nhận sự phục hồi, trong đó mức tăng mạnh nhất đến từ thép xây dựng tăng 10% tính từ đầu năm đến nay trong khi thép cán mới chỉ tăng nhẹ trong nửa cuối tháng 3.

Đà tăng của giá thép trong quý 1/2026 chủ yếu đến từ áp lực chi phí đẩy, bao gồm chi phí than cốc và quặng sắt tăng lần lượt 3% và 4% tính từ đầu năm đến nay và chi phí vận chuyển tăng cao do tác động bởi giá dầu tăng. 

Trong cập nhật triển vọng ngành thép mới đây, Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng  ngành thép sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ Quý 2/2026, với động lực chính từ kết quả điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc; và mùa xây dựng cao điểm hàng năm.

Về diễn biến cuộc điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc, ngày 27/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3176/QĐ-BCT, chính thức triển khai việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khổ rộng từ 1880 – 2300mm (mã vụ việc: AC03.AD20).

Quyết định này được đưa ra sau khi lượng thép Trung Quốc khổ rộng giá rẻ ồ ạt tràn vào Việt Nam từ đầu năm 2025 nhằm tránh thuế chống bán phá giá của thép khổ hẹp (theo vụ việc AD20). Theo số liệu hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu loại này đạt 832 nghìn tấn, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ 2024.

Kết quả chính thức của cuộc điều tra này sẽ được công bố trong một đến hai quý tới, với kỳ vọng các sản phẩm trong diện điều tra sẽ phải chịu thuế (với mức thuế sẽ được áp dụng tương đương thép cuộn cán nóng khổ nhỏ hiện tại).

Mặc dù thép cuộn cán nóng là nguyên liệu đầu vào cho tôn mạ, VDSC cho rằng đây vẫn là thông tin tích cực cho ngành trong ngắn hạn khi giá bán tôn mạ có thêm dư địa tăng bù đắp cho chi phí đẩy (thông thường biên lợi nhuận gộp của tôn mạ được cải thiện khi thép cuộn cán nóng tăng nhờ tích tồn kho trước).

Về thép xây dựng, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tích cực với lũy kế 2 tháng đạt 2,5 triệu tấn (+39% so với cùng kỳ), trong đó thị trường nội địa đóng góp tăng trưởng chính, đạt 2,2 triệu tấn (+52% so với cùng kỳ). HPG tiếp tục giữ vững thị phần số một với 887 nghìn tấn tiêu thụ (+29% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần đạt 36% (-2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Thép cuộn cán nóng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất, đạt 1,4 triệu tấn (+214% so với cùng kỳ), với đóng góp tăng trưởng từ cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Mức tăng mạnh về sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng chủ yếu đến từ HPG, với tổng tiêu thụ lũy kế 2 tháng đạt 906 nghìn tấn (+82% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần tăng lên 63% (so với 47% cùng kỳ), hỗ trợ chủ yếu bởi công suất của Dung Quất 2 (hoạt động ở khoảng 60% công suất). Trong khi đó, Formosa ghi nhận sản lượng tiêu thụ đi ngang so với cùng kỳ, đạt 540 nghìn tấn.

Tôn mạ tiêu thụ lũy kế tiếp tục suy giảm đáng kể so với cùng kỳ, chỉ đạt 614 nghìn tấn (-22% so với cùng kỳ), ảnh hưởng tiêu cực bởi kênh xuất khẩu (đạt 180 nghìn tấn, -45% so với cùng kỳ) trong khi kênh nội địa giảm nhẹ 6%. Sản lượng bán hàng của các doanh nghiệp dẫn đầu (bao gồm HSG, NKG và GDA) đều ghi nhận mức sụt giảm lần lượt 24%, 30% và 13% so với cùng kỳ.

Về thị phần, thị phần tiêu thụ nhìn chung chuyển dịch nhẹ từ HSG và NKG (lần lượt về mức 27% (-1 điểm phần trăm so với cùng kỳ) và 14% (-1 điểm phần trăm so với cùng kỳ)) sang GDA (tăng lên 18%, +2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Ống thép tiêu thụ sản phẩm đi ngang đạt 409 nghìn tấn, với xuất khẩu bù đắp cho mức giảm nhẹ 1% tại nội địa. Tuy nhiên, diễn biến bán hàng ống thép của HPG vẫn ghi nhận tăng trưởng 17% so với cùng kỳ và đạt 144 nghìn tấn, qua đó giúp công ty tăng thị phần lên 35% (+5 điểm phần trăm so với cùng kỳ). Tiêu thụ ống thép HSG đạt 52 nghìn tấn (-15% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần giảm xuống 13% (-2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã hợp lý khi xét đến tăng trưởng dài hạn?

Dòng tiền nội ngoại "đóng băng", thị trường từ từ trượt dốc

Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về

Từ khóa:

chi phí nguyên liệu chứng khoán rồng việt cuộc điều tra thép Trung Quốc giá thép trong nước Nhập khẩu thép thép cuộn cán nóng thép xây dựng thị phần HPG thị trường thép Việt Nam tôn mạ

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Tín hiệu hi vọng từ nhóm chứng khoán

Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tăng bùng nổ

Sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã hợp lý khi xét đến tăng trưởng dài hạn?

Dòng tiền nội ngoại "đóng băng", thị trường từ từ trượt dốc

Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

1

Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Bất động sản

2

Dân sinh

3

Dân sinh

4

Thế giới

5

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy