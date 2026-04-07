Giá thép tiếp tục đi lên trong quý 2/2026

Giá thép trong nước nhìn chung đã ghi nhận sự phục hồi, trong đó mức tăng mạnh nhất đến từ thép xây dựng tăng 10% tính từ đầu năm đến nay trong khi thép cán mới chỉ tăng nhẹ trong nửa cuối tháng 3.

Đà tăng của giá thép trong quý 1/2026 chủ yếu đến từ áp lực chi phí đẩy, bao gồm chi phí than cốc và quặng sắt tăng lần lượt 3% và 4% tính từ đầu năm đến nay và chi phí vận chuyển tăng cao do tác động bởi giá dầu tăng.

Trong cập nhật triển vọng ngành thép mới đây, Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng ngành thép sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ Quý 2/2026, với động lực chính từ kết quả điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc; và mùa xây dựng cao điểm hàng năm.

Về diễn biến cuộc điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc, ngày 27/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3176/QĐ-BCT, chính thức triển khai việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khổ rộng từ 1880 – 2300mm (mã vụ việc: AC03.AD20).

Quyết định này được đưa ra sau khi lượng thép Trung Quốc khổ rộng giá rẻ ồ ạt tràn vào Việt Nam từ đầu năm 2025 nhằm tránh thuế chống bán phá giá của thép khổ hẹp (theo vụ việc AD20). Theo số liệu hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu loại này đạt 832 nghìn tấn, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ 2024.

Kết quả chính thức của cuộc điều tra này sẽ được công bố trong một đến hai quý tới, với kỳ vọng các sản phẩm trong diện điều tra sẽ phải chịu thuế (với mức thuế sẽ được áp dụng tương đương thép cuộn cán nóng khổ nhỏ hiện tại).

Mặc dù thép cuộn cán nóng là nguyên liệu đầu vào cho tôn mạ, VDSC cho rằng đây vẫn là thông tin tích cực cho ngành trong ngắn hạn khi giá bán tôn mạ có thêm dư địa tăng bù đắp cho chi phí đẩy (thông thường biên lợi nhuận gộp của tôn mạ được cải thiện khi thép cuộn cán nóng tăng nhờ tích tồn kho trước).

Về thép xây dựng, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tích cực với lũy kế 2 tháng đạt 2,5 triệu tấn (+39% so với cùng kỳ), trong đó thị trường nội địa đóng góp tăng trưởng chính, đạt 2,2 triệu tấn (+52% so với cùng kỳ). HPG tiếp tục giữ vững thị phần số một với 887 nghìn tấn tiêu thụ (+29% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần đạt 36% (-2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Thép cuộn cán nóng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất, đạt 1,4 triệu tấn (+214% so với cùng kỳ), với đóng góp tăng trưởng từ cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Mức tăng mạnh về sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng chủ yếu đến từ HPG, với tổng tiêu thụ lũy kế 2 tháng đạt 906 nghìn tấn (+82% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần tăng lên 63% (so với 47% cùng kỳ), hỗ trợ chủ yếu bởi công suất của Dung Quất 2 (hoạt động ở khoảng 60% công suất). Trong khi đó, Formosa ghi nhận sản lượng tiêu thụ đi ngang so với cùng kỳ, đạt 540 nghìn tấn.

Tôn mạ tiêu thụ lũy kế tiếp tục suy giảm đáng kể so với cùng kỳ, chỉ đạt 614 nghìn tấn (-22% so với cùng kỳ), ảnh hưởng tiêu cực bởi kênh xuất khẩu (đạt 180 nghìn tấn, -45% so với cùng kỳ) trong khi kênh nội địa giảm nhẹ 6%. Sản lượng bán hàng của các doanh nghiệp dẫn đầu (bao gồm HSG, NKG và GDA) đều ghi nhận mức sụt giảm lần lượt 24%, 30% và 13% so với cùng kỳ.

Về thị phần, thị phần tiêu thụ nhìn chung chuyển dịch nhẹ từ HSG và NKG (lần lượt về mức 27% (-1 điểm phần trăm so với cùng kỳ) và 14% (-1 điểm phần trăm so với cùng kỳ)) sang GDA (tăng lên 18%, +2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Ống thép tiêu thụ sản phẩm đi ngang đạt 409 nghìn tấn, với xuất khẩu bù đắp cho mức giảm nhẹ 1% tại nội địa. Tuy nhiên, diễn biến bán hàng ống thép của HPG vẫn ghi nhận tăng trưởng 17% so với cùng kỳ và đạt 144 nghìn tấn, qua đó giúp công ty tăng thị phần lên 35% (+5 điểm phần trăm so với cùng kỳ). Tiêu thụ ống thép HSG đạt 52 nghìn tấn (-15% so với cùng kỳ), tương ứng thị phần giảm xuống 13% (-2 điểm phần trăm so với cùng kỳ).