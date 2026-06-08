Ào ào cắt lỗ, VN-Index thủng mốc 1800 điểm

Với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp hơn 4 lần số tăng giá, trong đó riêng số giảm quá 2% đã trên trăm mã, VN-Index giảm sốc 2,63% (-48,37 điểm) hôm nay không thể chỉ đổ lỗi cho trụ.
Đây là mức giảm kỷ lục của chỉ số này trong 11 tuần. VN-Index
đóng cửa lùi xuống 1790,53 điểm, tức là đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý
1800 điểm vốn tạo được một phiên bắt đáy và hai phiên nảy tăng tuần trước.
Thị trường quay đầu giảm mạnh ngay phiên đầu tuần có thể tìm
thấy nhiều lý do, trong đó có lẽ việc bùng phát trở lại xung đột nóng ở Trung Đông
và giá dầu tăng mạnh là chất xúc tác chính. Tuy nhiên điều này lại không lý giải
được cổ phiếu dầu khí đại đa số cũng lao dốc, chỉ sót lại BSR tăng nhẹ 0,35%. Thêm
nữa, việc rất nhiều cổ phiếu đã giảm trước đó giờ tiếp tục lao dốc mạnh hơn.
Có lẽ nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái chán nản và thất vọng
cao, cộng với sức ép thua lỗ kéo dài, dẫn đến một đợt cắt lỗ đồng loạt. VN-Index
giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa và càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn. Mốc tâm
lý 1800 điểm bị phá vỡ từ cuối phiên sáng, sau đó thủng hẳn từ khoảng 2h chiều.
Độ rộng chỉ số cũng cực kỳ hẹp ngay từ rất sớm, lúc 9h30 sàn HoSE có 44 mã tăng/200
mã giảm, lúc 11h là 46 mã tăng/244 mã giảm và đóng cửa là 60 mã tăng/246 mã giảm.
Như vậy độ rộng cũng phù hợp với diễn biến càng lúc càng yếu của điểm số.
Dĩ nhiên việc chỉ số mất tới 48,37 điểm vẫn phải do sức ép
chính từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, VHM “sập” ngay từ lúc mở cửa và cũng
trượt sâu thêm theo thời gian. Đóng cửa VIC giảm 5,8%, VHM giảm 3,49%. Nhóm trụ
ngân hàng chỉ có VCB là giảm nhẹ 0,65%, còn lại BID giảm 2,38%, CTG giảm 1,92%,
TCB giảm 2,68%, VPB giảm 3,21%, MBB giảm 1,6%... Dầu khí có GAS giảm 1,29% và toàn
nhóm duy nhất BSR xanh.
Việc mất toàn bộ nhóm có khả năng điều tiết điểm số tất yếu
dẫn đến VN-Index rơi nhanh và sâu. Điều này thay đổi tâm lý chịu đựng của nhà đầu
tư. Hai phiên phục hồi cuối tuần trước cũng rất ít cổ phiếu được lợi, thị trường
tăng kiểu “xanh vỏ đỏ lòng”. Do đó biên độ giảm lớn và rất sớm hôm nay giống
như giọt nước tràn ly.
Thống kê rổ VN30 có 23 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 17 mã
giảm vượt 2%. Chỉ số đại diện rổ blue-chips giảm 2,49%. Ngoài BSR tăng, LPB là mã
duy nhất còn xanh 1,42% và STB tham chiếu.
Thống kê toàn sàn HoSE cũng có 172 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên,
trong đó 103 mã giảm vượt 2%. Đây là mức tổn thương rất lớn cho danh mục. Chỉ
riêng nhóm giảm vượt 2% đã chiếm 62,4% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Điều này
cho thấy sức ép và mức độ quyết liệt từ bên bán là rất đáng chú ý. Giao dịch cực
lớn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu giảm rất sâu như VIX khớp 947,1 tỷ, giá giảm 5,07%;
ACB khớp 703,3 tỷ, giá giảm 3,44%; VIC khớp 648,4 tỷ, giá giảm 5,8%; VHM khớp
621,1 tỷ, giá giảm 3,49%; VND khớp 464,3 tỷ, giá giảm 4,26%; MSN khớp 416,7 tỷ,
giá giảm 3,15%...
Nhóm tầm trung giao dịch cỡ vài chục tỷ với mức giảm 4-5% khá
nhiều như GEE, VSC, BVH, GEX, CTR, FTS, MSB…
Các cổ phiếu đi ngược dòng khá bất ngờ là cũng có những mã
thực sự được dòng tiền đỡ rất tốt. Tuy vậy số này chỉ chừng 5-6 mã. Không có tính
chất nhóm ngành nào trong các cổ phiếu ngược dòng, chỉ là cung cầu mang tính đơn
lẻ. Nổi bật là NVL tăng 2,21% khớp 303 tỷ đồng; HCM tăng 1,3% với 246,9 tỷ; CII
tăng 2,16% với 185,7 tỷ; KDH tăng 1,31% với 131,3 tỷ; VCK tăng 1,08% với 125,2
tỷ; PC1 tăng 2,14% với 87,6 tỷ. Tính chung toàn sàn HoSE vẫn còn 46 mã tăng hơn
1% nhưng chỉ 10 mã trong số này có thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên bán ròng khá “hiền” hôm
nay khi chỉ rút đi gần 668 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phiên cuối tuần trước khối này
bất ngờ mua ròng hơn 320 tỷ ở sàn này, nhưng chỉ là một thay đổi nhỏ. Những cổ phiếu
bị bán đáng chú ý hôm nay là FPT -121,9 tỷ; VHM -113,3 tỷ; MSN -93,5 tỷ, VIC
-83,4 tỷ, VPB -80,2 tỷ, SHB -78,3 tỷ, TCB -63,1 tỷ. Phía mua ròng có VCB +98,7
tỷ, ACB +98 tỷ, STB +41,5 tỷ.
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