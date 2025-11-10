Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng trở lại, giá nhà sản xuất vẫn giảm

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát cuộc chiến giảm giá và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nền kinh tế. Đến nay, các biện pháp này đã bắt đầu phát huy tác dụng...

Áp lực giảm phát ở Trung Quốc dịu đi trong tháng 10 vừa qua, khi giá tiêu dùng ở nước này tăng trở lại nhờ nhu cầu lớn trong kỳ nghỉ lễ. Giá nhà sản xuất tiếp tục xu hướng giảm kéo dài, nhưng mức giảm đã nông hơn.

Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 9/11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dự báo trước đó của giới phân tích là chỉ số này đi ngang. Đây là mức tăng CPI của Trung Quốc mạnh nhất từ đầu năm đến nay, và đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 6.

Nếu so với tháng 9, CPI tháng 10 của Trung Quốc cũng tăng 0,2%, so với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters là tăng 0%.

Giá thực phẩm - một nguồn áp lực giảm quan trọng của CPI Trung Quốc trong thời gian qua - giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã tăng 0,2% trong tháng trước.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 10 của Trung Quốc giảm 2,1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, ít hơn mức dự báo giảm 2,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters. Tính đến tháng 10, PPI của Trung Quốc đã giảm 3 năm liên tiếp. Tuy nhiên, nếu so với tháng 9, PPI tháng 10 của nước này tăng 0,1%.

“Trong tháng 10, các chính sách nhằm cải thiện nhu cầu trong nước tiếp tục có hiệu lực, cộng thêm nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu”, nhà thống kê trưởng Dong Lijuan của NBS nhận định trong một tuyên bố.

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát cuộc chiến giảm giá và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nền kinh tế. Đến nay, các biện pháp này đã bắt đầu phát huy tác dụng. Số liệu công bố tuần vừa rồi cho thấy lợi nhuận của lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc trong tháng 9 tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo rằng sự phụ thuộc của chính quyền các địa phương Trung Quốc vào thu ngân sách từ thuế sẽ khuyến khích việc duy trì sản xuất, khiến cho cạnh tranh càng gay gắt hơn. Và do đó, tình trạng dư thừa công suất có thể sẽ duy trì cho tới khi có những thay đổi lớn về thuế.

Hoạt động sản xuất tháng 10 của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự báo xuống mức thấp nhất 6 tháng, theo kết quả khảo sát chính thức công bố hôm 30/10. Các chỉ số phụ về sản lượng, số đơn hàng mới, lượng nguyên vật liệu thô tồn kho, và việc làm đều chìm sâu hơn vào trạng thái suy giảm, cho thấy sự giảm tốc nhanh của lĩnh vực sản xuất ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Doanh nghiệp sản xuất ở Trung Quốc đang phải đối mặt cùng lúc với tình trạng bấp bênh lớn về nhu cầu ở nước ngoài trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và sự suy yếu của nhu cầu trong nước khi niềm tin của người tiêu dùng trong nước bị ghìm ở mức thấp do khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Xuất khẩu tháng 10 của nước này bất ngờ suy giảm, với xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức giảm hai con số tháng thứ bảy liên tiếp. Số liệu hải quan công bố tuần vừa rồi cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng trước giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian tới, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ được dự báo sẽ khởi sắc nhờ căng thẳng song phương đã dịu đi sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hàn Quốc hồi cuối tháng 10.

Tháng trước, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã cam kết sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước trong kế hoạch kinh tế 5 năm mới, kêu gọi cân bằng giữa “đầu tư có hiệu quả” và “tuân thủ nội dung chiến lược về mở rộng nhu cầu nội địa”.